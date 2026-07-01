ЗИМБАБВЕ (ГОРОДИЩЕ)

ЗИМБАБВЕ - го­ро­ди­ще же­лез­но­го ве­ка в западной час­ти бас­сей­на реки Са­би, около 30 км юго-вос­точ­нее города Мас­вин­го, Зим­баб­ве.

Об­сле­до­ва­ния, опи­са­ния, бес­кон­троль­ная вы­бор­ка на­хо­док с 1870-х годов, рас­коп­ки английских экс­пе­ди­ций Р. Ма­кай­ве­ра в 1905 году и Г. Кей­тон-Томп­сон в 1929 году, ис­сле­до­ва­ния ар­хео­ло­гов из ЮАР и Зим­баб­ве в 1958 году (К. Р. Ро­бин­сон и Р. Сам­мерс) и позд­нее. На хол­ме - «Ак­ро­поль», ок­ру­жён­ный ка­мен­ной сте­ной, в до­ли­не - «За­мок» («Эл­лип­ти­че­ское зда­ние», «Храм»: сте­на высотой до 10 м и тол­щи­ной до 6 м окру­жа­ла пло­щад­ку 90×60 м с «Ко­ни­че­ской баш­ней» высотой около 9 м и др. строе­ния­ми).

Су­хая клад­ка из пло­ских плит, вы­руб­лен­ных из слоя­щей­ся ме­ст­ной гра­нит­ной по­ро­ды. Вы­де­ля­ют­ся несколько пе­рио­дов. Древ­ней­ший - с ке­ра­ми­кой куль­ту­ры Го­ко­ме­ре, из­вест­ной в центральных час­тях современного государства Зим­баб­ве и юж­нее, окон­чил­ся около IV века. Сте­риль­ной про­слой­кой от­де­лён слой, на­ко­п­ле­ние ко­то­ро­го за­вер­ши­лось около XI века; сле­дую­щий слой (около XII века) име­ет с пре­ды­ду­щим пре­ем­ст­вен­ность по ке­ра­ми­ке и ти­пам жи­лищ (не­боль­шие до­ма из жер­дей и гли­ны), то­гда же на­ча­лось ка­мен­ное строи­тель­ст­во.

Из­ме­не­ния это­го вре­ме­ни свя­зы­ва­ют с при­шель­ца­ми (пред­по­ло­жи­тель­но на­род ка­ран­га - часть шо­на), под­чи­нив­ши­ми ме­ст­ное на­се­ле­ние и на­ла­див­ши­ми тор­гов­лю с арабскими куп­ца­ми (зо­ло­то, сло­но­вая кость и др. в об­мен на индийские хлоп­ча­то­бу­маж­ные тка­ни, из­де­лия из стек­ла, фар­фо­ра и др.) на восточном по­бе­ре­жье Аф­ри­ки (один из их цен­тров Со­фа­ла). Около 1450 года да­ти­ру­ет­ся пе­ри­од рас­цве­та, ко­гда бы­ли про­из­ве­де­ны пе­ре­строй­ки на «Ак­ро­по­ле», соз­да­ны по­строй­ки в до­ли­не, сре­ди на­хо­док - ка­мен­ные скульп­ту­ры птиц, мно­го им­пор­та. Зимбабве это­го вре­ме­ни бы­ло сто­ли­цей государства Мо­но­мо­та­па; те­ря­ет этот ста­тус около начала XVI века (из-за войн, пре­кра­ще­ния су­до­ход­ст­ва на реке Са­би или др. при­чин).

Раз­ва­ли­ны Зимбабве по­чи­та­лись до начала XX века. В юго-восточной час­ти Аф­ри­ки из­вес­тен ряд др. го­ро­дищ, имею­щих сход­ст­во с Зимбабве, в т. ч. Ка­ми, Дло-Дло (Дхло-Дхло), Инь­ян­га. На хол­ме Ма­пун­губ­ве в до­ли­не Лим­по­по, ко­то­рый по­чи­тал­ся ме­ст­ны­ми жи­те­ля­ми и в XX веке, рас­ко­па­но несколько кос­тя­ков с ук­ра­ше­ния­ми (бу­сы, брас­ле­ты, це­пи) из зо­ло­та, ме­ди и др. Как сим­вол куль­тур­ной са­мо­быт­но­сти названием «Зимбабве» при­ня­ло государство Зим­баб­ве, изо­бра­же­ние ка­мен­ной скульп­ту­ры из Зимбабве име­ет­ся на его гер­бе и фла­ге.

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