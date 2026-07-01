ЗИМБАБВЕ (ГОРОДИЩЕ)
ЗИМБАБВЕ - городище железного века в западной части бассейна реки Саби, около 30 км юго-восточнее города Масвинго, Зимбабве.
Обследования, описания, бесконтрольная выборка находок с 1870-х годов, раскопки английских экспедиций Р. Макайвера в 1905 году и Г. Кейтон-Томпсон в 1929 году, исследования археологов из ЮАР и Зимбабве в 1958 году (К. Р. Робинсон и Р. Саммерс) и позднее. На холме - «Акрополь», окружённый каменной стеной, в долине - «Замок» («Эллиптическое здание», «Храм»: стена высотой до 10 м и толщиной до 6 м окружала площадку 90×60 м с «Конической башней» высотой около 9 м и др. строениями).
Сухая кладка из плоских плит, вырубленных из слоящейся местной гранитной породы. Выделяются несколько периодов. Древнейший - с керамикой культуры Гокомере, известной в центральных частях современного государства Зимбабве и южнее, окончился около IV века. Стерильной прослойкой отделён слой, накопление которого завершилось около XI века; следующий слой (около XII века) имеет с предыдущим преемственность по керамике и типам жилищ (небольшие дома из жердей и глины), тогда же началось каменное строительство.
Изменения этого времени связывают с пришельцами (предположительно народ каранга - часть шона), подчинившими местное население и наладившими торговлю с арабскими купцами (золото, слоновая кость и др. в обмен на индийские хлопчатобумажные ткани, изделия из стекла, фарфора и др.) на восточном побережье Африки (один из их центров Софала). Около 1450 года датируется период расцвета, когда были произведены перестройки на «Акрополе», созданы постройки в долине, среди находок - каменные скульптуры птиц, много импорта. Зимбабве этого времени было столицей государства Мономотапа; теряет этот статус около начала XVI века (из-за войн, прекращения судоходства на реке Саби или др. причин).
Развалины Зимбабве почитались до начала XX века. В юго-восточной части Африки известен ряд др. городищ, имеющих сходство с Зимбабве, в т. ч. Ками, Дло-Дло (Дхло-Дхло), Иньянга. На холме Мапунгубве в долине Лимпопо, который почитался местными жителями и в XX веке, раскопано несколько костяков с украшениями (бусы, браслеты, цепи) из золота, меди и др. Как символ культурной самобытности названием «Зимбабве» приняло государство Зимбабве, изображение каменной скульптуры из Зимбабве имеется на его гербе и флаге.