ЗИМБAБВЕ

Зимбабве (Республика Зимбабве) — государство в Южной Африке, между реками Замбези, Лимпопо и водопадом Виктория.

Территория — 390,757 кв. км. Население — 12,974 млн человек. (2012). Древнейшим населением З. были предки современных койсан, занимавшиеся охотой и собирательством. В III—V вв. с территории современной Малави начинают проникать банту, принесшие с собой культуру железного века. К концу I тысячелетия н. э. они постепенно вытеснили общины койсан и положили начало формированию современного народа шона.

На рубеже I—II тысячелетий н. э. население З. оказалось вовлечено в торговую систему Восточноафриканского побережья, в которой ведущую роль играли арабо-суахилийские и малагасийские торговцы. Это способствовало относительно раннему началу политогенеза у шона. К XV в. относится расцвет культуры Великого Зимбабве — столицы древнейшего и наиболее развитого государства всего Юга Африки — Мономотапы. В конце XVI — начале XVII в. португальцы предприняли несколько походов против Мономотапы. В 1632 им удалось установить над ним контроль, но к началу XVIII в. они были вытеснены из З. В 1840 З. оказалось под властью ндебеле, вынужденных во главе со своим правителем Мзиликази мигрировать под давлением буров из Трансвааля. К 1880-м ндебеле занимали юго-запад страны в центре с современным Булавайо, но большая часть шона на остальных территориях З. находилась от них в зависимости.

Подчинение З. Великобритании связано с именем С. Родса . В 1889 созданная им Британская южноафриканская привилегированная компания (БСАК) получила права на освоение земель к северу от границ Трансвааля , между португальскими колониями Ангола и Мозамбик . Получив у правителя ндебеле Лобенгулы концессию на разработку полезных ископаемых, Родс в 1890 направил в эти земли отряд завербованных компанией «пионеров». В октябре 1893 началась Первая война матабеле (так европейцы называли ндебеле). Сопротивление африканцев было подавлено к весне 1894. Новое восстание ндебеле подняли в марте 1896, летом восстали шона. Потребовалось вмешательство Родса, который лично вел переговоры. Их итогом стал ряд уступок со стороны БСАК. Страна ндебеле была поделена на 12 округов во главе с индунами, получавшими жалованье от компании. Однако с шона поступили по-другому. Десятки деревень были просто стерты с лица земли, сжигались посевы, угонялся скот. Окончательно с сопротивлением было покончено к сентябрю 1897.

С 1895 за страной закрепилось название Родезия, с 1901 к нему добавилось определение «Южная». Накануне Первой мировой войны 1914—1918 в ней насчитывалось 11 тыс. белых колонистов. Для африканцев создавались резерваты, им запрещалось жить в городах и в районах поселений европейцев, их не допускали к квалифицированной работе, заработную плату назначали гораздо ниже, чем у белых.

В 1922 был проведен референдум по вопросу вхождения в состав Южно-Африканского Союза (ЮАС). Большинство белых поселенцев высказались за самостоятельность, в 1923 Южн. Родезия получила статус «самоуправляющейся» колонии.

В 1930 принят закон о распределении земель: страна была разделена на европейский и африканский секторы. Плодородные и богатые полезными ископаемыми земли отошли поселенцам (не более 4 % населения страны), а коренным жителям достались малопригодные для земледелия и скотоводства участки.

В годы Второй мировой войны 1939—1945 Южн. Родезия переживала период бурного развития горнодобывающей промышленности, фермерского хозяйства. Страна стала важным поставщиком стратегического сырья и продовольствия. Развитие промышленности способствовало увеличению численности африканского пролетариата и повышению его политической и экономической активности. В 1942 в Южн. Родезии прошла первая забастовка горняков, в 1948 — всеобщая забастовка, в которой приняли участие не только рабочие, но и служащие, домашняя прислуга. В 1953 образован Конгресс африканских профсоюзов Южн. Родезии во главе с Джошуа Нкомо .

В 1953 Южн. и Сев. Родезии и Ньясаленд образовали британский доминион — Федерацию Родезии и Ньясаленда, ставшую частью Содружества. Белые Южн. Родезии заняли в Федерации господствующее положение. Они же получили главные экономические выгоды от ее образования.

В 1957 проведено совещание лидеров политических группировок африканцев, итогом стало создание Африканского национального конгресса Зимбаве (АНКЗ) под руководством Нкомо. В 1959 АНКЗ был запрещен, последовали аресты лидеров. Вместо АНКЗ была образована Национальная демократическая партия (НДП) во главе с Нкомо, ее молодежное крыло возглавил Роберт Мугабе . В 1961 НДП была запрещена; вскоре воссоздана как Союз африканского народа Зимбабве (ЗАПУ), но и ему пришлось перейти на нелегальное положение. В 1963 в ЗАПУ произошел раскол; был образован Африканский национальный союз Зимбабве (ЗАНУ).

В 1963, после прихода к власти в Ньясаленде и Сев. Родезии лидеров антиколониальных движений, Федерация распалась. В Южн. Родезии с 1962 у власти находился Родезийский фронт (РФ), выражавший интересы белого меньшинства. Отказ Великобритании признать независимость Южн. Родезии привел к недоверию правительству, и в апреле 1964 премьер-министром стал Ян Смит . Он ввел чрезвычайное положение, лидеры африканского освободительного движения, в том числе лидер ЗАПУ Дж. Нкомо и Р. Мугабе, избранный генеральным секретарем ЗАНУ, были заключены, в тюрьму.

11 ноября 1965 правительство Смита провозгласило независимость Родезии от Великобританиии в одностороннем порядке. Этот акт не получил международного признания: ООН ввела режим санкций, Родезию исключили из Содружества.

В ответ началось вооруженное сопротивление африканцев правлению белых (чимуренга). В 1960-х было сформировано военное крыло ЗАПУ — Народно-революционная армия Зимбабве (ЗИПРА), состоявшая в основном из ндебеле, а также военное крыло ЗАНУ — Африканская национально-освободительная армия Зимбабве (ЗАНЛА).

В 1975 независимость получили бывшие португальские колонии Ангола и Мозамбик. Родезия оказалась почти со всех сторон окружена независимыми африканскими государствами. На их территории были созданы базы освободительных движений, совершались регулярные вторжения на территорию Родезии. В стране развернулась широкомасштабная партизанская война. В 1976 ЗАНУ и ЗАПУ объявили о своем объединении в Патриотический фронт Зимбабве (ПФЗ).

Смит искал пути для разрешения кризиса. В августе 1978 было объявлено о ликвидации дискриминации африканцев в общественных местах. В апреле 1979 прошли выборы, в результате которых премьер-министром стал африканец Абель Музорева, но его правительство оказалось лишено массовой поддержки.

10 сентября 1979 в Лондоне открылась конституционная конференция. Результатом стало подписание Ланкастерских соглашений, гарантировавших сохранение за белыми имущественных прав на землю и закреплявших за ними 20 из 100 мест в парламенте (в 1975 белое население достигло своего пика в 296 тыс. человек из общего населения страны в 6,17 млн человек).

Выборы 1980 принесли победу Р. Мугабе, чья партия Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт (ЗАНУ—ПФ) завоевала 57 мест. Официально независимость Республики З. была провозглашена 18 апреля 1980. Согласно новой конституции в З. была установлена парламентская республика. Ее первым президентом стал священник К. Банана, но реальная власть была сосредоточена в руках Мугабе. Нкомо получил портфель министра внутренних дел.

В 1982 в Матабелеленде были найдены тайники с оружием, Мугабе обвинил в заговоре Нкомо и исключил его из состава правительства; против ндебеле была развернута военная операция, получившая название Гукурахунди. Гражданская война завершилась лишь в 1987 подписанием соглашения между Мугабе и Нкомо. ЗАПУ был распущен, а его члены вошли в состав ЗАНУ—ПФ, Нкомо стал одним из двух вице-президентов. Правительство объявило амнистию тем участникам боевых действий, кто добровольно сложил оружие.

В 1992 Матабелеленд поразила засуха, правительство впервые импортировало продовольствие. Бюджетный дефицит, коррупция и государственные траты привели к росту инфляции до 30 % в год. В конце 1997 и на протяжении 1998 в Хараре и других городах страны проишли выступления против правления Мугабе. С 1999 страна вступила в полосу тяжелого экономического кризиса: начался спад в сельском хозяйстве и промышленности (12 и 10 %, соответственно). В 2000 проведен референдум по проекту новой конституции, предусматривавшей отчуждение земли белых поселенцев без выкупа. Большинство населения страны высказались против. На проходивших в этом же году выборах в парламент ЗАНУ—ПФ получил 67 мест, а оппозиционное Движение задемократические перемены (ДДП) — 57 мест. Оппозиция обвинила власти в фальсификации.

В 2000 власти санкционировали насильственный захват ферм белых (около 4 тыс. ферм площадью 110 тыс. кв. км). Белое население сократилось с ок. 120 тыс. (1999) до 28,732 тыс. (2012), эмигрировав в основном в ЮАР и Австралию. Раздел ферм привел к значительному увеличению числа мелких крестьянских хозяйств, но лишь чуть более трети из них смогли обеспечить свои основные потребности за счет земли. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2010 стоимость производимой продукции на одного сельскохозяйственного рабочего в З. оказалась вдвое меньше, чем в 2000.

В 2002 внешний долг З. достиг 5 млрд долларов США. В стране ощущалась острая нехватка продуктов питания, начался массовый отток населения в соседние страны, прежде всего в ЮАР.

На всеобщих выборах 2008 впервые Мугабе не получил большинства. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, ДДП получило 105 мест в 210-местном парламенте, а правящая партия — 93. На президентских выборах лидер ДПП Цвангираи набрал 47,9 % голосов, Мугабе — 43,2 %. Согласно конституции страны, в таких случаях требовалось проведение второго тура выборов. Мугабе развернул политическую кампанию против оппозиции; Цвангираи отказался от участия во втором туре. ЕС, США и другие западные страны не признали второй тур легитимным. 11 сентября 2008 при посредничестве президента ЮАР Т. Мбеки было подписано соглашение о разделении полномочий между властью и оппозицией. Президентом страны остался Мугабе, а премьер-министром стал Цвангираи.

Правительству Цвангираи удалось стабилизировать экономическую ситуацию в стране, но это не привело к росту его популярности. Мугабе продолжал позиционировать себя в качестве национального лидера, указывал на «нелегитимность», «неконституционность» премьер-министра.

В 2013 на референдуме была принята новая конституции, урезавшая полномочия президента и ограничившая его пребывание у власти двумя 5-летними сроками, но упразднившая пост премьер-министра. На всеобщих выборах в июле 2013 Мугабе одержал уверенную победу, набрав 61 % голосов, а партия ЗАНУ—ПФ получила более двух третей мест в парламенте. Цвангираи был дискредитирован документами, опубликованными сайтом «Викиликс», свидетельствовавшими, что он вел закулисные переговоры о сохранении международных санкций. Мугабе же выдвинул лозунг «индигенизации» всех частных компаний, означавший, что зимбабвийцы должны контролировать в них как минимум 51 % уставного капитала. В июле—августе 2016 страну вновь охватили массовые акции протеста с требованиями отставки Мугабе, свободы слова, борьбы с коррупцией и проведения реформ.

Лит.: Краснопевцева Т. И. Зимбабве: прошлое и настоящее. М., 1988; Шубин В. Г. Судьбы Зимбабве. М., 2015; Chan S. Robert Mugabe: A Life of Power and Violence. London, 2003; Herbst J. State Politics in Zimbabwe. Berceley etc., 1990; Holland H. Dinner with Mugabe: The Untold Story of a Freedom Fighter Who Became a Tyrant. London, 2009; Mlambo A. S. A History of Zimbabwe. New York, 2014.