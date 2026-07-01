ЗИЛОТЫ (РАДИКАЛЬНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППИРОВКА)

ЗИЛОТЫ - радикальная религиозно-политическая группировка I века, сыгравшая важную роль в антиримском восстании 66-73 годов.

Прежде всего в разрушении Иерусалима в 70 году. Основным источником по истории Зилоты являются сочинения евр ейского историка Иосифа Флавия («Иудейская война» (завершена в 75-79 годы), «Иудейские древности» (главы 13-20, завершенные ок. 94 года), «Автобиография» (94-99 годы)).

Описания Иосифа подробны, но довольно тенденциозны, прежде всего потому, что Зилоты стали причиной несчастий его семьи (Ios. Flav. De bell. III 13. 1). Кроме того, основной целью Флавия было объяснить эллинистическому миру, что именно Зилоты спровоцировали еврейский народ (на самом деле благоразумный и лояльный) к восстанию против Рима, а затем препятствовали любым действиям, ведущим к заключению мира, и именно из-за их упорства восстание завершилось гибелью города и храма. В результате возник крайне негативный образ Зилотов.

Зилоты упоминаются в НЗ (в Мф 10. 4 и Мк 3. 18 среди учеников Иисуса Христа назван Симон Кананит, в Лк 6. 15 и Деян 1. 13 его имя передается как Симон Зилот) и в раввинистической литературе (напр., Мишна, Санхедрин 9. 6, Пиркей Авот 3. 5 и др.; в Талмуде рассказывается и о законоучителе Нехунии бен ха-Кане, т. е. «сыне Зилота», напр. Бава Батра 10б). Эти сведения отрывочны, чаще всего речь идет об отдельных личностях, скорее всего не имевших отношения к партии Зилотов, а просто прозванных Зилотов за ревностное следование закону. Описания событий в Иудее I века по Р. Х. римских авторов практически ничего не добавляют к тому, что уже известно из сочинений Иосифа Флавия.

Малочисленность источников, рассказывающих о Зилотах, стала главной причиной споров об истории этого движения. Долгое время было принято объединять под названием «Зилоты» все радикальные группировки, действовавшие в Палестине между 6 и 74 годами по Р. Х. Эта традиция восходит к Г. Грецу (Graetz H. Geschichte der Juden. Lpz., 1897-1911 годы. 11 Bde), но окончательно она утвердилась благодаря Э. Шюреру, описавшему Залотов как единое движение, созданное Иудой Галилеянином (6 год) и закончившее существование вместе с сикариями Масады (73 год) и египетскими сикариями (74 год) (Schürer E. Geschichte der jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Lpz., 1901-1911 3. 3 Bde).

Более поздние исследования показали, что объединять эти движения неверно и что партия Зилотов была всего лишь одной из религиозно-политических групп. По вопросу о том, с какой из них можно отождествить Зилотво, по-прежнему ведутся дискуссии. Одни исследователи продолжают считать, что партия Зилотов произошла от группировки, основанной Иудой Галилеянином и названной Иосифом Флавием «четвертая философия» (после фарисеев, саддукеев и ессеев) (Hengel. 1989; Brandon. 1967 год), другие отождествляют их либо с сикариями (Yadin. 1967), либо с группировкой Элиезера бен Шимона (Smith. 1971 год), либо с группировкой Йоханана бен Леви из Гуш-Халава (Иоанна Гисхальского). Кроме того, высказывалось мнение, что Зилоты следует считать не религ. партией, а скорее просто бандой, состоявшей из бежавших от римских грабежей крестьян (Horsley. 1986 год).

В такой ситуации содержание понятия «Зилоты» можно определить, только исходя из общего представления о «священной ревности» в евр. традиции и учитывая весь спектр радикальных религиозно-политических группировок, действовавших в Палестине в I веке по Р. Х. и принявших участие в восстании против Рима.

Понятие «ревность» ( ), ставшее главной чертой Зилотов и идеологической основой евр. религ. экстремизма, уходит корнями в библейские представления о Боге, ревностно относящемся к избранному Им народу, вступившему с Ним в отношение завета (ср.: Исх 20. 5; 34. 14; Втор 4. 24; 5. 9; 6. 15; Нав 24. 19; Наум 1. 2). Бог Израиля требует и от Своего народа ревностного соблюдения завета (прежде всего отказа от идолослужения).

I век по Р. Х. стал периодом религиозные активности в Иудее. Римское владычество, диктующее определенные правила поведения, эллинизация еврейской элиты, обнищание земледельцев, споры о толковании Писания и как результат - религ. брожение и появление множества «философских» школ - все это, с одной стороны, привело к активизации мессианско-эсхатологических ожиданий, с другой - послужило причиной обращения к идеалу благочестия, и в частности к идее «ревности».

Причиной большинства религиозных споров и разделений на группировки было именно стремление к религиозной чистоте. Каждая из «партий» (саддукеи, большое количество фарисейских школ, различные орг-ции ессеев и множество др. групп религ. экстремистов) хотела утвердить свой идеал святости, соответствовавший собственному пониманию «ревностного» служения Богу. Разница заключалась в том, что часть этих групп довольствовалась верой в то, что именно они и есть хранители «чистейшей» традиции (как, напр., ессеи). Одни группы вели себя более активно, вступая в полемику, открыто враждуя с остальными (напр., дома Шамая и Гилеля внутри фарисейства или фарисеи и саддукеи), другие резко противопоставили себя всем остальным и были готовы защищать свои интересы и идеалы с оружием в руках, не щадя собственной жизни.

Одна из главных причин религиозного «разброда» заключалась в том, что в отличие от селевкидов, временами преследовавших иудаизм и потому вызвавших активное сопротивление народа, римляне иудаизм не притесняли (Hengel. 1989. P. 172-173). Возмущение вызывали процесс эллинизации и медленное «размывание» религиозных традиций, а тяжелые экономические условия, приведшие к обнищанию мн. людей, к-рые вслед. этого объединились в банды (Ios. Flav. De bell. II 12-13), усугубляли недовольство.

Именно в такой ситуации появляется движение, названное Иосифом Флавием «четвертая философия». Его родоначальником, согласно Иосифу, был Иуда Галилеянин (Ibid. 8. 1), сын Хезкии, разбойника и борца за свободу (Schürer. 1901 год. Bd. 1. S. 486), казненного царем Иродом Великим в 46 году до Р. Х. Иуда получил известность, подняв мятеж в Сепфорисе, столице Галилеи. Восстание было подавлено, однако Иуде удалось скрыться (Ios. Flav. De bell. II 4. 1). В традиции он известен также как законоучитель (Ibid. 8. 1; 17. 8; Когелет рабба 1. 30), хотя радикальные взгляды не позволили ему пройти раввинское посвящение (Hengel. 1989. P. 333). На близость Иуды к фарисейскому кругу указывает и тот факт, что в рамках нового движения Иуда действовал вместе с фарисеем Садоком (Ios. Flav. Antiq. XVIII 1. 1, 6).

Поводом к возникновению движения послужила перепись, объявленная Квиринием, римским легатом в Сирии в 6 году по Р. Х. Перепись, по представлению Иуды, противоречила принципу божественного управления избранным народом и землей и грозила ввергнуть Иудею в рабство. Объявление переписи вызвало протесты по всей стране, однако первосвящ. Иоэзеру бен Боэтусу удалось успокоить значительную часть населения (Ibid. 1. 1).

Второй причиной негодования Иуды и его сторонников было римское господство как таковое (Idem. De bell. II 8. 1). Одной из основных идей Иуды, признававшейся всеми радикально настроенными группировками, была идея, что правителем избранного Богом народа может быть только Бог, и, следов., ни о каком рим. владычестве не может идти речь. Главная цель народа - сражаться за собственную свободу, потому что только в этом случае Бог придет ему на помощь. Этот тезис привел Иуду к конфликту не только с рим. властями, но и с иудеями, готовыми пойти на компромисс с Римом. Стремление к установлению божественного правления в Иудее не мешало, однако, Иуде добиваться царской власти (Idem. Antiq. XVII 10. 5). Будучи харизматическим лидером, он, вероятно, претендовал и на роль мессии.

Дальнейшая судьба Иуды неизвестна. Согласно кн. Деяния св. апостолов (5. 37), «он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались». Время и обстоятельства этого события также неизвестны.

Движение, созданное Иудой, пережило его самого. Возможно, сначала его возглавляли сыновья Иуды Иаков и Шимон (XX 5. 2), а когда и они были казнены в правление имп. Тиберия Александра (45-48 годы), во главе группировки встал их брат Менахем (Idem. De bell. II 17. 8). Наиболее удачным из его действий был захват Масады, после которого он смог беспрепятственно войти в Иерусалим и, объединив неск. радикально настроенных группировок, возглавить восстание против Рима.

Движение, инициированное Иудой, распространилось по всей стране. Так, получила известность банда, созданная Элиезером бен Динаи; в евр. традицию он вошел как человек, который «торопил наступление конца» (Шир ха ширим рабба 2. 20)

В это время в Иерусалиме появились сикарии (Σικαριοι - Ios. Flav. De bell. II 13. 3; - Мишна. Махширин 1. 6). Эта банда получила известность в 50-х гг. I в. по Р. Х. благодаря неск. громким убийствам, совершенным ее членами. Своим названием они обязаны оружию - маленькому кинжалу (лат. sica), который носили под одеждой. Скорее всего сначала это было прозвище, данное им римлянами, но затем оно стало самоназванием (Hengel. 1989. P. 49). Возможно, возникновение этого движения не было связано с какой-то конкретной группировкой, но затем его метод был избран последователями Иуды Галилеянина, и тогда движение превратилось в религиозно-политическую партию, во главе к-рой встал родственник Менахема и Иуды Галилеянина, Элиезер бен Яир. Хотя Иосиф Флавий не говорит о связи между группой Иуды и сикариями, есть основания считать, что эти движения были близки. И «четвертая философия», и сикарии руководствовались в своих действиях общими принципами: они ненавидели Рим, верили в то, что евреи не должны подчиняться никому, кроме Бога, и в то, что активная борьба с Римом и евреями, вставшими на его сторону, ведет к приближению эсхатологического конца. Все они были готовы принять мученическую смерть за свои идеалы. И у тех и у других были сильны мессианские ожидания, и, вероятно, их руководители претендовали на роль мессии.

Наиболее значительной из антиримски настроенных иерусалимских партий была та, которую возглавил Элиезер бен Ханания, сын первосвященника, начальник храмовой стражи в 60-х годов I века по Р. Х. Он сплотил вокруг себя священников, разделявших идеи Иуды Галилеянина, и призвал не принимать жертвоприношений язычников и прекратить жертвоприношения за рим. императора, до этого совершавшиеся в Иерусалимском храме ежедневно (Ios. Flav. De bell. II 17. 2; согласно раввинистической традиции (Гиттин 56а), этим человеком был Захария бен Авкулус). Нежелание принимать жертвоприношения язычников привело к расколу внутри иерусалимского священства. Его единство нарушалось и происходившими в стране процессами эллинизации и социального расслоения. Несколько богатейших родов, пользовавшихся значительным политическим авторитетом, практически отстранили от служения в храме др. священников. Священническая аристократия поддерживала отношения с Римом, поскольку именно римской власти были гарантами их благополучия. Кроме того, будучи чуждыми мессианских чаяний, они понимали, что конфронтация с Римом может оказаться не просто разрушительной, но гибельной для евреев, и потому всячески старались противостоять революционным настроениям в народе. Во главе «партии мира» стояли царь Агриппа II Ирод и первосвящ. Ханания.

Однако прекращение жертвоприношений за рим. императора означало официальный разрыв с Римом, а следов., превращало священство в повстанцев.

В результате противостояния этих 2 группировок Иерусалим оказался втянутым в гражданскую войну: сторонники Элиезера бен Ханании заняли храм и нижнюю часть города, а сторонники союза с Римом - верхнюю (Ios. Flav. De bell. II 17. 5).

В 66 году, в разгар противостояния между аристократией, сикариями и оккупировавшим храм священством, в город вошел Менахем со своими людьми и, по-видимому, возглавил восстание (Ibid. 17. 8). Его господство, однако, продолжалось недолго. Cкоро Менахем был убит сторонниками «партии мира», а его последователи бежали и скрылись в Масаде вместе с Элиезером бен Яиром (Ibid. 17. 9). Cикарии, заняв Масаду, оставались там до конца восстания и погибли в 73 году (Ibid. VII 8-10). По-видимому, часть сикариев смогла бежать в Египет (ап. Павла однажды спутали с египтянином, «который перед сими днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников (σικαρίων)» - Деян 21. 38). Иосиф Флавий сообщает, что последние из оставшихся сикариев приняли участие в восстании в Киренаике (Ios. Flav. De bell. VII 11).

Гибель Менахема значительно ослабила радикальное движение в Иерусалиме и привела к его расколу на нескольких соперничавших групп, которые верили в идеал священной войны и сохранили веру в скорейший приход Мессии.

Начиная с 67 году 3 основные группировки, идентифицируемые исследователями с Зилотами, так или иначе продолжали дело, начатое Иудой Галилеянином. Главой радикальной священнической группы стал Элиезер бен Шимон. Члены этой группы, противопоставив себя «партии мира» и официальному, проримскому правительству, заперлись во внутреннем дворе храма и, бросив жребий, избрали нового первосвященника (Ibid. IV 3. 6). Иосиф, относясь к ним крайне негативно, не рассказывает о мотивах их действий, но лишь выражает свою оценку, называя их действия «святотатством». Между тем избрание нового первосвященника по жребию (как обращение к древнейшей форме Божественного суда) могло быть очередным шагом в «священной войне» (Hengel. 1989. P. 218-219), которую вели радикалы. Они отказались приносить жертвы от имени язычников (Ios. Flav. De bell. II 17. 2-4), отстранили от культа тех, кто поддерживали римлян (Ibid. 17. 6), подожгли крепость Антония, откуда правители могли наблюдать за тем, что происходило в храме (Ibid. 17. 7), и, наконец, избрали нового первосвященника, не принадлежавшего к партии власти (Ibid. IV 3. 6). Выбор нового священника по жребию мог быть не связан с очищением храма, а служил лишь выражением отрицания существовавшей иерархии и принципа равенства всех повстанцев (Horsley. 1986. P. 177-185).

Еще одной радикально настроенной группировкой были сторонники Иоанна Гисхальского, побудившего к восстанию жителей галилейского городка Гуш-Халав (Ios. Flav. De bell. IV 2. 1), а затем бежавшего в Иерусалим, где ему удалось заручиться поддержкой значительной части населения и доверием членов «партии мира». Иоанн даже был избран посредником в переговорах между правительством и «разбойниками», захватившими храм. Воспользовавшись своим положением, он убедил жителей Иерусалима позвать на помощь идумеев, а затем, объединив их с частью повстанцев, захвативших храм, сумел подавить выступление проримски настроенных граждан и сконцентрировать в своих руках власть в Иерусалиме (Ibid. 4. 1). Иоанн пытался подготовить город к предстоящей осаде, укрепив его стены (Ibid. V 1. 5). Его правление вызвало недовольство многих, поскольку он позволял своим людям «совершать любые злодеяния» (Ibid. 9. 10), «вкушал недозволенную пищу и отказался от искони установленного очищения…» (Ibid. VII 8. 1). Против него выступили прежде всего сторонники Элиезера бен Шимона, к-рые увидели в его действиях угрозу собственной власти. Они не позволили Иоанну войти во внутренний двор храма. В результате город оказался разделенным между сторонниками Иоанна Гисхальского, Элиезера бен Шимона и «партии мира».

Третьей силой, значительно усложнившей ситуацию в Иерусалиме, стала банда, созданная Шимоном бар Гиорой. О жизни его до начала восстания практически ничего не известно. Иосиф сообщает о том, что Шимон прославился в сражении при Бет-Хороне в 66 году, когда еврейская армия нанесла поражение римскому наместнику Цестию Галлу. Затем под лозунгом борьбы с Римом он собрал собственную армию и начал грабить Идумею. Какое-то время он скрывался в Масаде (Ibid. II 22. 2), где, возможно, воспринял идеологию сикариев, однако это не означает, что Шимон стал членом данной группировки. Армия Шимона была достаточно сильной для того, чтобы контролировать юг страны, и могла составить конкуренцию армии Иоанна Гисхальского. Этим обстоятельством решили воспользоваться противники Иоанна и в апреле 69 года открыли перед армией Шимона бар Гиоры ворота Иерусалима (Ibid. IV 9. 11). Шимон практически беспрепятственно завладел всей территорией города, кроме храма, к-рый по-прежнему контролировали Элиезер бен Шимон и Иоанн Гисхальский. Весь следующий год, до весны 70 года, когда началась осада Иерусалима Титом, 3 группы повстанцев боролись между собой за власть, уморив голодом и истребив мн. жителей города. Лишь угроза гибели заставила их прекратить распри и объединиться, чтобы противостоять римлянам. В августе 70 года пал храм, а в сентябре - верхний город. Война была закончена, радикальные группировки уничтожены.

О судьбе Элиезера бен Шимона источники не сообщают. Скорее всего он погиб вместе с другими защитниками храма. Иоанну Гисхальскому удалось бежать из города по подземному ходу. Сначала он укрывался в подземных галереях, но голод заставил его сдаться римлянам, которые приговорили пленника к пожизненному заключению. Шимон бар Гиора был также захвачен в плен и, поскольку именно его римляне считали вождем восстания, отправлен в столицу империи, там проведен в цепях во время триумфального шествия, а затем казнен (Ibid. VI 9. 4; VII 3. 6). Бар Гиора был наиболее сильным и харизматическим из всех лидеров восстания, и именно с ним были связаны мессианские чаяния. По предположению исследователей, с именем бар Гиоры следует также связывать бронзовые монеты, датированные 4-м годом восстания, содержащие надпись: «За искупление Сиона» (Kanael B. The Historical Background of the Coins «Year four…» // BASOR. 1953. Vol. 129. P. 18-20). Слово «искупление» может указывать не просто на политическое освобождение страны, но на мессианское искупление и на те надежды, к-рые появлялись у народа под предводительством Шимона. Сикарии во главе с Элиезером бен Яиром, захватившие Масаду, предпочли позору поражения самоубийство. И в апреле 73 года, за несколько часов до того, как римляне после долгой осады захватили их укрытие, подожгли крепость и покончили с собой.

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