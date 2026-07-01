ЗИЛГИ
ЗИЛГИ - городище культуры аланов Северного Кавказа.
Известно с 1969 года, раскопки В. А. Кузнецова (1981 год), В. Б. Ковалевской (1985 год), И. А. Аржанцевой (1986-1890 годы), С. Б. Дзуцева (1991 год). Площадь около 1,5 км2, культурный слой до 5 м. Цитадель, 3-частный «окольный город», окружённые рвами (первоначальная глубина более 10 м), остатки стен из сырцового кирпича с использованием речного булыжника; наземные постройки с плетнёвыми стенами, обмазанными глиной (турлук) на сырцовом фундаменте, многочисленные хозяйственные ямы.
Есть немного материала IV-III веков до н. э.; основные напластования II-IV века н. э.; небольшой слой V века и, возможно, VI-VII веков. Гончарная керамика свидетельствует о производстве с высокой степенью стандартизации специализированных форм сосудов (экспортировалась до реки Дон и Южного Урала). Обнаружены следы металлообработки; среди находок - жернова, пряслица, оселки, античные амфоры и краснолаковая посуда, керамика с территории Восточной Грузии и из Кавказской Албании, стеклянные сосуды, бусы.
Некрополь Зилги - Бесланский могильник, где изучено более 500 погребений конца II-IV веков (раскопки Ф. С. Дзуцева с 1988 года): Т-образные катакомбы под курганами, окружёнными ровиками; среди находок - украшения, в т. ч. золотые, импортные амфоры, стеклянные сосуды, богатый набор керамики и др., что делает могильник одним из опорных памятников для изучения культур Северного Кавказа в первой половины I-го тысячелетия н. э. Зилги - один из эталонов для изучения аланских городищ II-IV века, уровень экономического развития которых рядом исследователей оценивается как городской.