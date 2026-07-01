ЗИЛГИ

ЗИЛГИ - го­ро­ди­ще куль­ту­ры ала­нов Северного Кав­ка­за.

Из­вест­но с 1969 года, рас­коп­ки В. А. Куз­не­цо­ва (1981 год), В. Б. Ко­ва­лев­ской (1985 год), И. А. Ар­жан­це­вой (1986-1890 годы), С. Б. Дзу­це­ва (1991 год). Площадь около 1,5 км2, куль­тур­ный слой до 5 м. Ци­та­дель, 3-част­ный «околь­ный го­род», ок­ру­жён­ные рва­ми (пер­во­на­чаль­ная глу­би­на бо­лее 10 м), ос­тат­ки стен из сыр­цо­во­го кир­пи­ча с ис­поль­зо­ва­ни­ем реч­но­го бу­лыж­ни­ка; на­зем­ные по­строй­ки с плет­нё­вы­ми сте­нами, об­ма­зан­ны­ми гли­ной (тур­лук) на сыр­цо­вом фун­да­мен­те, мно­го­численные хо­зяйственные ямы.

Есть не­мно­го ма­те­риа­ла IV-III веков до н. э.; основные на­пла­сто­ва­ния II-IV века н. э.; не­боль­шой слой V века и, воз­мож­но, VI-VII веков. Гон­чар­ная ке­ра­ми­ка сви­де­тель­ст­ву­ет о про­из­вод­ст­ве с вы­со­кой сте­пе­нью стан­дар­ти­за­ции спе­циа­ли­зированных форм со­су­дов (экс­пор­ти­ро­ва­лась до реки Дон и Южного Ура­ла). Об­на­ру­же­ны сле­ды ме­тал­ло­об­ра­бот­ки; сре­ди на­хо­док - жер­но­ва, пряс­ли­ца, осел­ки, ан­тич­ные ам­фо­ры и крас­но­ла­ко­вая по­су­да, ке­ра­ми­ка с тер­ри­то­рии Восточной Гру­зии и из Кав­каз­ской Ал­ба­нии, стек­лян­ные со­су­ды, бу­сы.

Нек­ро­поль Зилги - Бес­лан­ский мо­гиль­ник , где изу­че­но бо­лее 500 по­гре­бе­ний конца II-IV веков (рас­коп­ки Ф. С. Дзу­це­ва с 1988 года): Т-об­раз­ные ка­та­ком­бы под кур­га­на­ми, ок­ру­жён­ны­ми ро­ви­ка­ми; сре­ди на­хо­док - ук­ра­ше­ния, в т. ч. зо­ло­тые, им­порт­ные ам­фо­ры, стек­лян­ные со­су­ды, бо­га­тый на­бор ке­ра­ми­ки и др., что де­ла­ет мо­гиль­ник од­ним из опор­ных па­мят­ни­ков для изу­че­ния куль­тур Северного Кав­ка­за в первой половины I-го тысячелетия н. э. Зилги - один из эта­ло­нов для изу­че­ния алан­ских го­ро­дищ II-IV века, уро­вень эко­но­мического раз­ви­тия ко­то­рых ря­дом ис­сле­до­ва­те­лей оце­ни­ва­ет­ся как го­род­ской.

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