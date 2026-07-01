ЗИЛЬБЕРШТЕЙН ИЛЬЯ САМОЙЛОВИЧ
ЗИЛЬБЕРШТЕЙН ИЛЬЯ САМОЙЛОВИЧ - российский литературовед, искусствовед, коллекционер.
Окончил историко-филологический факультет ЛГУ (1928 год), с 1930 года жил в Москве. Инициатор создания и бессменный редактор 97 томов непериодического сборника АН СССР «Литературное наследство» (с 1931 года). Основные работы посвящены исследованию первоисточников творческих биографий деятелей русской культуры, изучению взаимосвязей литературы и изобразительного искусства, также художественного наследия декабриста Н. А. Бестужева, И. Е. Репина, В. А. Серова и др.
Редактор и комментатор книг: «Ф. М. Достоевский и И. С. Тургенев. Переписка» (1928 год), «Несобранные рассказы» А. П. Чехова (1929 год), «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников» (1929 год). Составитель (также автор вступительных статей и примечаний) книг «А. Бенуа размышляет…» (1968 год, совместно с А. Н. Савиновым), «В. Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников» (т. 1-2, 1971 год, совместно с В. А. Самковым), «К. Коровин вспоминает» (1971 год), «С. Дягилев и русское искусство» (т. 1-2, 1982 год, совместно с Самковым).
Разыскал и опубликовал многочисленные материалы, связанные с русской культурой, в т. ч. эмигрантской (произведения русских художников, автографы и т. д.); многие из них были возвращены в СССР (в т. ч. свыше 20 тысяч документов) и переданы в литературный и художественный музеи, государственные архивы. С 1922 года собирал коллекцию русской графики и живописи (особенно полно представлены мастера конца XIX - начала XX веков).
Собрание Зильберштейна, насчитывавшее свыше 2 тысяч произведений, было передано им государству (1987 год) и легло в основу Музея личных коллекций (открыт в 1994 год), который создан по инициативе Зильберштейна и И. А. Антоновой как отдел ГМИИ. Благодаря Зильберштейну в музей поступило ещё свыше 10 личных коллекций, в т. ч. Е. В. Полозовой, С. М. Лифаря и др. Государственная премия СССР (1979 год).