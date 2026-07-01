ЗИЛЬБЕРШТЕЙН ИЛЬЯ САМОЙЛОВИЧ

ЗИЛЬБЕРШТЕЙН ИЛЬЯ САМОЙЛОВИЧ - российский ли­те­ра­ту­ро­вед, ис­кус­ст­во­вед, кол­лек­цио­нер.

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет ЛГУ (1928 год), с 1930 года жил в Мо­ск­ве. Ини­циа­тор соз­да­ния и бес­смен­ный ре­дак­тор 97 то­мов не­пе­рио­дического сбор­ни­ка АН СССР «Ли­те­ра­тур­ное на­след­ст­во» (с 1931 года). Основные ра­бо­ты по­свя­ще­ны ис­сле­до­ва­нию пер­во­ис­точ­ни­ков творческих био­гра­фий дея­те­лей русской куль­туры, изу­че­нию взаи­мо­свя­зей литературы и изо­бра­зительного искусства, так­же ху­дожественного на­сле­дия де­каб­ри­ста Н. А. Бес­ту­же­ва , И. Е. Ре­пи­на, В. А. Се­ро­ва и др.

Ре­дак­тор и ком­мен­та­тор книг: «Ф. М. Дос­то­ев­ский и И. С. Тур­ге­нев. Пе­ре­писка» (1928 год), «Не­со­б­ран­ные рас­ска­зы» А. П. Че­хо­ва (1929 год), «А. С. Гри­бое­дов в вос­по­ми­на­ни­ях со­вре­мен­ни­ков» (1929 год). Со­ста­ви­тель (так­же ав­тор всту­пи­тель­ных ста­тей и при­ме­ча­ний) книг «А. Бе­нуа раз­мыш­ля­ет…» (1968 год, совместно с А. Н. Са­ви­но­вым), «В. Се­ров в вос­по­ми­на­ни­ях, днев­ни­ках и пе­ре­пис­ке со­вре­мен­ни­ков» (т. 1-2, 1971 год, совместно с В. А. Сам­ко­вым), « К. Ко­ро­вин вспо­ми­на­ет» (1971 год), «С. Дя­ги­лев и рус­ское ис­кус­ст­во» (т. 1-2, 1982 год, совместно с Сам­ко­вым).

Ра­зы­скал и опуб­ли­ко­вал мно­го­численные ма­те­риа­лы, свя­зан­ные с русской куль­ту­рой, в т. ч. эмиг­рант­ской (про­из­ве­де­ния русских ху­дож­ни­ков, ав­то­гра­фы и т. д.); мно­гие из них бы­ли воз­вра­ще­ны в СССР (в т. ч. свыше 20 тысяч до­ку­мен­тов) и пе­ре­да­ны в литературный и ху­дожественный му­зеи, государственные ар­хи­вы. С 1922 года со­би­рал кол­лек­цию русской гра­фи­ки и жи­во­пи­си (осо­бен­но пол­но пред­став­ле­ны мас­те­ра конца XIX - начала XX веков).

Со­б­ра­ние Зильберштейна, на­счи­ты­вав­шее свыше 2 тысяч про­из­ве­де­ний, бы­ло пе­ре­да­но им го­су­дар­ст­ву (1987 год) и лег­ло в ос­но­ву Му­зея лич­ных кол­лек­ций (от­крыт в 1994 год), ко­торый соз­дан по ини­циа­ти­ве Зильберштейна и И. А. Ан­то­но­вой как от­дел ГМИИ . Бла­го­да­ря Зильберштейну в му­зей по­сту­пи­ло ещё свыше 10 лич­ных кол­лек­ций, в т. ч. Е. В. По­ло­зо­вой, С. М. Ли­фа­ря и др. Государственная премия СССР (1979 год).