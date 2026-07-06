ЗИККУРАТ

ЗИККУРАТ - в ар­хи­тек­ту­ре Древ­ней Ме­со­по­та­мии и Эла­ма хра­мо­вая баш­ня, свя­ти­ли­ще главного бо­же­ст­ва.

Пред­став­лял со­бой по­став­лен­ные сту­пе­ня­ми друг на дру­га вы­со­кие тер­ра­сы (от 3 до 7, в фор­ме усе­чён­ной пи­ра­ми­ды или па­рал­ле­ле­пи­пе­да) с хра­мом на­вер­ху. Зиккурат был сло­жен из сыр­цо­во­го кир­пи­ча, ка­ж­дый ярус яр­ко ок­ра­ши­вал­ся в свой цвет: чёр­ный (би­тум, пре­до­хра­нял ниж­ний ярус от па­вод­ков), крас­ный (об­ли­цов­ка обож­жён­ным кир­пи­чом), бе­лый (по­бел­ка), си­ний (воз­мож­но, об­ли­цов­ка гла­зу­рованной плит­кой) и др.

Hаверх ве­ли мар­ши ле­ст­ниц или пан­ду­сов, по ко­то­рым под­ни­ма­лись ри­ту­аль­ные про­цес­сии. Зиккурат од­но­вре­мен­но слу­жи­ли для про­во­ди­мых жре­ца­ми ас­т­ро­ло­гических на­блю­де­ний. Час­тич­но со­хра­ни­лись на тер­ри­то­рии Ме­со­по­та­мии (зиккурат бо­га Лу­ны Нан­ны в Уре; конец III-го тысячелетия до н. э., Ирак; ос­но­ва­ния сто­рон ниж­ней тер­ра­сы 65×43 м, высота яру­са 20 м, пер­во­на­чаль­но об­щая высота 60 м; ре­кон­ст­рук­ция 1960-х годов) и Ира­на (зиккурат в Чо­га-Зем­би­ле, середина II-го тысячелетия до н. э.).

Про­об­раз биб­лей­ской Ва­ви­лон­ской баш­ни - 7-ярус­ный зиккурат Эте­ме­нан­ки в Ва­ви­ло­не (середина VII века до н. э., ас­сирийский зод­чий Ара­дах­хе­шу; раз­ру­шен в V веке до н. э.) имел (по ре­кон­ст­рук­ции Р. Кольд­вея) квад­рат­ное ос­но­ва­ние (со сто­ро­ной около 91,5 м, высота 90 м), от­вес­ные, рас­чле­нён­ные ло­пат­ка­ми сте­ны тер­рас и не­боль­шой храм Мар­ду­ка на­вер­ху, увен­чан­ный по­зо­ло­чен­ны­ми бычь­и­ми ро­га­ми (сим­вол пло­до­ро­дия).

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