ЗИККУРАТ
ЗИККУРАТ - в архитектуре Древней Месопотамии и Элама храмовая башня, святилище главного божества.
Представлял собой поставленные ступенями друг на друга высокие террасы (от 3 до 7, в форме усечённой пирамиды или параллелепипеда) с храмом наверху. Зиккурат был сложен из сырцового кирпича, каждый ярус ярко окрашивался в свой цвет: чёрный (битум, предохранял нижний ярус от паводков), красный (облицовка обожжённым кирпичом), белый (побелка), синий (возможно, облицовка глазурованной плиткой) и др.
Hаверх вели марши лестниц или пандусов, по которым поднимались ритуальные процессии. Зиккурат одновременно служили для проводимых жрецами астрологических наблюдений. Частично сохранились на территории Месопотамии (зиккурат бога Луны Нанны в Уре; конец III-го тысячелетия до н. э., Ирак; основания сторон нижней террасы 65×43 м, высота яруса 20 м, первоначально общая высота 60 м; реконструкция 1960-х годов) и Ирана (зиккурат в Чога-Зембиле, середина II-го тысячелетия до н. э.).
Прообраз библейской Вавилонской башни - 7-ярусный зиккурат Этеменанки в Вавилоне (середина VII века до н. э., ассирийский зодчий Арадаххешу; разрушен в V веке до н. э.) имел (по реконструкции Р. Кольдвея) квадратное основание (со стороной около 91,5 м, высота 90 м), отвесные, расчленённые лопатками стены террас и небольшой храм Мардука наверху, увенчанный позолоченными бычьими рогами (символ плодородия).