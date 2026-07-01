ЗИГФРИДА ЛИНИЯ

Зигфрида линия (Западный вал) — комплекс защитных укреплений вдоль западной границы Германии.

Построенный в 1938—1940 и протянувшийся на 630 км от г. Клеве на границе с Нидерландами до Гренцах-Вилен на швейцарской границе, глубина составляла от 35 до 100 км. Включал в себя свыше 18 тыс. сооружений (бункеры, шахты, доты, дзоты и т. д.). Решение о строительстве З. л. было принято в 1936 после ремилитаризации Рейнской области в нарушение решений Версальского мирного договора 1919 и имело как военное, так и пропагандистское значение. Строительство З. л. проходило в несколько этапов — вначале предполагалось усилить защиту дорог, мостов и т. д. территории между реками Мозель и Рейн, на Верхнем Рейне, а также перевалов в Шварцвальде. Одновременно выстраивалась система ПВО во всем укрепленном районе. В октябре 1938 по приказу А. Гитлера начались работы по строительству укреплений для защиты городов Ахен и Саарбрюккен. В 1939 продолжилось строительство системы бункеров и расширение зоны покрытия ПВО на север до Дюссельдорфа и на юг до Бодензее. При строительстве З. л. было использовано 17,3 млн т бетона, построена сеть автобанов для коммуникации, затраты оцениваются примерно в 3,5 млрд рейхсмарок. К 1940 система укреплений была практически готова, сперва использовалась как место дислокации германских войск. После оккупации Франции в 1940 значительная часть оборудования З. л. была переброшена на другие участки фронта. В 1944 с возникновением реальной опасности для западной границы Германии начались работы по переоснащению З. л. и ее продлению на участке Маас — Рур. Военные действия на З. л. шли с октября 1944 по февраль 1945. Большинство укреплений было разрушено.

Лес, выросший на месте З. л., является природным заповедником, на поддержание которого в 2007 было выделено около 7 млн евро.

Лит.: Bettinger D., Büren M. Der Westwall. Die Geschichte der deutschen Westbefestigung im Dritten Reich. Bdе 1—2. Osnabrück 1990; Bettinger D. R., Hansen H.-J., Lois D. Der Westwall von Kleve bis Basel. Auf den Spuren deutscher Geschichte. Wölfersheim-Berstadt, 2002; Groß M. Der Westwall zwischen Niederrhein und Schnee-Eifel. Rheinland-Verlag, Köln 1989.