ЗИЕДОНИС ИМАНТ

ЗИЕДОНИС ИМАНТ - ла­тышский по­эт, про­за­ик.

В 1959 году окон­чил фи­ло­ло­гический факультет Лат­вий­ско­го университета (Ри­га). Пе­ча­та­ет­ся с 1956 года. В цен­тре по­эзии Зиедониса, со­че­таю­щей ин­тел­лек­туа­лизм, экс­пе­риментальная ус­лож­нён­ность об­раз­но­го строя с эле­мен­та­ми национальной фольк­лор­ной тра­ди­ции, - мо­ти­вы ду­хов­но­го стран­ни­че­ст­ва, по­ис­ка сво­его мес­та в ми­ре: сборники «Пе­сок зем­ли и меч­ты» («Zemes un sap̦nu smilts», 1961 год), «Ди­на­мит серд­ца» («Sirds dina­mīts», 1963 год), «Вхо­жу в се­бя» («Es ieeju sevī», 1968 год), «Сквоз­няк» («Caurve̅jš», 1975 год), «На­па­де­ние ба­бо­чек» («Taure̦nu uzbrukums», 1988 год) и др.; «По­эма о мо­ло­ке» («Poe̅ma par pienu», 1977 год).

Из про­за­ических про­из­ве­де­ний Зиедониса наи­боль­шее при­зна­ние по­лу­чи­ли вы­дер­жан­ные в ла­ко­нич­ной прит­че­вой ма­не­ре «Цвет­ные сказ­ки» («Kra̅saina̅s pasakas», 1973 год). Ав­тор книг очер­ков «Днев­ник по­эта» («Dzej­ni­e­ka dienasgra̅mata», 1965 год, русский перевод 1968 год), «Кур­зе­ми­те» («Kurzemīte», книга 1-2, 1970-1974 годы, русский перевод 1976 год); фи­лософских про­за­ичных ми­ниа­тюр «Эпи­фа­нии» («Epi­fa̅nijas», книга 1-2, 1971-1974 годы); книга «Не­оп­ре­де­лён­ное былоe» («Nenoteikta̅ bija», совместно с Н. Ик­сте­ной, 2006 год). По­эзию Зиедониса пе­ре­во­ди­ли на русский язык Ю. Д. Ле­ви­тан­ский, Ю. П. Мо­риц. Государственная премия Лат­вий­ской ССР (1967 год).