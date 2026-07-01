ЗИЕДОНИС ИМАНТ
ЗИЕДОНИС ИМАНТ - латышский поэт, прозаик.
В 1959 году окончил филологический факультет Латвийского университета (Рига). Печатается с 1956 года. В центре поэзии Зиедониса, сочетающей интеллектуализм, экспериментальная усложнённость образного строя с элементами национальной фольклорной традиции, - мотивы духовного странничества, поиска своего места в мире: сборники «Песок земли и мечты» («Zemes un sap̦nu smilts», 1961 год), «Динамит сердца» («Sirds dinamīts», 1963 год), «Вхожу в себя» («Es ieeju sevī», 1968 год), «Сквозняк» («Caurve̅jš», 1975 год), «Нападение бабочек» («Taure̦nu uzbrukums», 1988 год) и др.; «Поэма о молоке» («Poe̅ma par pienu», 1977 год).
Из прозаических произведений Зиедониса наибольшее признание получили выдержанные в лаконичной притчевой манере «Цветные сказки» («Kra̅saina̅s pasakas», 1973 год). Автор книг очерков «Дневник поэта» («Dzejnieka dienasgra̅mata», 1965 год, русский перевод 1968 год), «Курземите» («Kurzemīte», книга 1-2, 1970-1974 годы, русский перевод 1976 год); философских прозаичных миниатюр «Эпифании» («Epifa̅nijas», книга 1-2, 1971-1974 годы); книга «Неопределённое былоe» («Nenoteikta̅ bija», совместно с Н. Икстеной, 2006 год). Поэзию Зиедониса переводили на русский язык Ю. Д. Левитанский, Ю. П. Мориц. Государственная премия Латвийской ССР (1967 год).