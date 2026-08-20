ЗИБОРОВ ВИКТОР КУЗЬМИЧ

Советский и российский историк, доктор исторических наук, специалист по русской летописной традиции.

Родился 16 февраля 1947 года в Ленинграде в семье военного летчика. В 1975 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета по кафедре истории СССР и был зачислен в заочную аспирантуру исторического факультета МГУ . С 1977 работает в Институте истории СПбГУ (ранее – исторический факультет ЛГУ): с 1984 по 1991 год – старший преподаватель кафедры истории СССР, с 1991 по 1993 год – доцент кафедры источниковедения истории России, с 1994 по 1998 – доцент кафедры истории России, а с 1999 по настоящее время – профессор кафедры истории России с древнейших времен до XX века. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хронограф Сергея Кубасова как исторический источник» на историческом факультете МГУ. В 1997 году защитил докторскую диссертацию на тему «Нестор и его летописец».

Автор более 100 научных публикаций. В область научных интересов входят история русского летописания и связанные с ней источниковедение, русская палеография, генеалогия и другие вспомогательные исторические дисциплины. Внес значительный вклад в историографию раннего русского летописания, расширив и пересмотрев многие традиционные взгляды, в том числе на роль Нестора-летописца и датировку Начального свода.

Сочинения

О летописи Нестора. Основной летописный свод в русской летописи XI в. СПб., 1995.

Русское летописание XI-XVIII в. Учебное пособие. Хрестоматия. СПб., 2002.

Военные страницы одной биографии преподавателя университета // Клио. 2013. № 10 (82). С. 112-113.

Игумен Сильвестр и поп Василий - одно лицо // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2016. Т. 5. № 5. С. 133-142.

«Кадры решают всё!». Блокадные записки сотрудника НКВД. 1942 год // Новейшая история России. 2015. № 2 (13). С. 246-276. (В соавторстве.)

Монах Григорий - автор Повести временных лет // Академик А. А. Шахматов: жизнь, творчество, научное наследие. Сборник статей к 150-летию со дня рождения ученого. СПб., 2015. С. 272-278.

Наследие академика А. А. Шахматова в изучении русского летописания // Материалы Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика А. А. Шахматова. М.: Институт лингвистических исследований РАН. 2014. С. 121-122.

Нестор летописец и его предшественники // Труды кафедры истории России с древнейших времен до XX века. СПб., 2012. С. 164-183.

О крестном имени киевского князя Изяслава Ярославича // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2011. № 6. С. 116-127.

О начальной части Устюжской летописи // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. М., 2010. С. 290-298.

О новой биографии Нестора // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2008. № 3 (33). С. 27-28.

О свидетельствах и дипломах бестужевок // Клио. 2013. № 10 (82). С. 102-103.

Паремийник - источник киевских летописцев XI в. // Труды кафедры истории России с древнейших времен до ХХ века сборник научных трудов в честь 75-летия профессора Руслана Григорьевича Скрынникова. СПб., 2008. С. 147-185.