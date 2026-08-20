ЗИБЕЛЬ, ГЕНРИХ ФОН

Зибель (нем. Sybel), Генрих фон (02.12.1817, Дюссельдорф — 01.08.1895, Марбург) — германский историк, архивист и политический деятель.

С 1834 по 1838 изучал историю в Берлинском университете, ученик Л. фон Ранке. Профессор в университетах Бонна (1844—1846; 1861—1875), Марбурга (1846—1856), Мюнхена (1856—1861). В 1854 был избран деканом философского факультета университета Марбурга, в 1867—1868 являлся ректором Боннского университета. Защищенная З. в 1841 в Бонне докторская диссертация была посвящена истории Первого крестового похода . В 1859 основал «Исторический журнал» («Historische Zeitschrift»), который до сих пор остается одним из ведущих. С 1875 — директор Прусского государственного архива. Являлся членом Баварской академии наук, а с 1886 — руководителем Исторической комиссии данной Академии. Был членом Франкфуртского предпарламента, а затем гессенского ландтага в годы Революции 1848—1849 в Германии (см. Революции 1848–1849 ), в 1850 — депутатом Объединенного парламента в Эрфурте. В 1862—1864 и 1874—1880 — депутат прусского ландтага, в 1867 избран в рейхстаг Северогерманского союза, где поддерживал национал-либеральную партию и О. фон Бисмарка , пересмотрев свои взгляды начала 1860-х, когда не принимал политику будущего имперского канцлера. В период Культуркампфа поддержал Бисмарка в борьбе с католицизмом. Разделял идеи малогерманской школы и полагал, что историк — это воспитатель нации, а историческая наука должна служить государству.

Отрицал какое-либо позитивное влияние на развитие государственной жизни революций, что нашло отражение в изданном в 1897—1900 10-томном труде «История революционной эпохи 1789—1800» («Geschichte der Revolutionszeit: 1789—1800»). Первое издание этого труда было 6-томным, называлось «История революционной эпохи: 1789—1795» («Geschichte der Revolutionszeit: 1789—1795») и публиковалось с 1859 по 1868. З. отрицательно оценивал значение итальянской политики Священной Римской империи для формирования национального государства. Известен его спор с австрийским историком Ю. Фикером, который не считал правильным рассматривать Средневековье в рамках задач современности. С позиции утверждения национального идеала занимался изучением истории Германской империи, что нашло отражение в издании в 1890—1894 7-томного труда «Создание Германской империи Вильгельмом I» (Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I.»). Известен также как публикатор источников по проблемам политической истории Германии. Историческое наследие З. в настоящее время представляет чисто историографический интерес, определенную актуальность сохраняют его исследования по истории Французской революции конца XVIII в., но признаются заслуги ученого как организатора университетского исторического образования, прежде всего его вклад в определение структуры и инструментария исторического семинара. З. был противником женского университетского образования, полагал, что мир женщины должен быть ограничен пределами дома и семьи.

Соч.: История французской революции и ее времени (1789—1895). В 4 ч. СПб., 1863—1867 (русская версия первого издания «Geschichte der Revolutionszeit: 1789—1795»); Die deutschen Nation und das Kaiserreich: ein historisch-politische Abhandlung. Düsseldorf, 1862; Die deutsche und die auswärtigen Universitäten. Bonn, 1868; Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I.» 7 Bde. München, 1892—1894; Geschichte der Revolutionszeit: 1789—1800. 10 Bde. Stuttgart, 1897—1900.

Лит.: Гавриличев В. А. Теоретико-методологические основы исторических исследований Генриха фон Зибеля // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1963; Meinecke F. Heinrich von Sybel // Historische Zeitschrift. 1895. № 75; Seier H. Die Staatsidee Heinrich von Sybels in den Wandlungen der Reichsgründungszeit 1862—1871. Lübeck, 1961; Dotterweich V. Heinrich von Sybel: Geschichtswissenschaft in politischer Absicht (1817—1861). Göttingen, 1978; Günther H. (Hrsg). Die Französische Revolution. Berichte und Deutungen deutscher Schriftsteller und Historiker. Cambridge, 2002.