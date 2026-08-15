ЗИБЕЛЬ ГЕНРИХ ФОН

ЗИБЕЛЬ ГЕНРИХ ФОН - германский по­ли­тический дея­тель, ис­то­рик.

В 1838 году за­кон­чил Бер­лин­ский университет, уче­ник Л. фон Ран­ке. С 1856 года сек­ре­тарь, с 1886 года председатель Ис­то­рической ко­мис­сии при Ба­вар­ской АН. В 1857 году со­з­дал в Мюн­хен­ском университете ис­то­ри­че­ский се­ми­нар, в 1859 году ос­но­вал журнал «Historische Zeits­chrift», кото­рый вско­ре стал ве­ду­щим ор­га­ном германской ис­то­ри­че­ской нау­ки. В 1875-1895 годах ди­рек­тор Прусского государственного ар­хи­ва (Бер­лин).

За­ни­мал ли­бе­раль­ные по­зи­ции, в 1848 году член Франк­фурт­ско­го пред­пар­ла­мен­та, в 1848-1849 годах депутат Гес­сен­ско­го со­б­ра­ния, в 1850 году депутат объ­е­ди­нён­но­го пар­ла­мен­та в Эр­фур­те, ко­то­рый по­сле раз­го­на Франк­фурт­ско­го на­цио­наль­но­го со­б­ра­ния 1848-1849 годов про­дол­жал за­ни­мать­ся раз­ра­бот­кой об­ще­гер­ман­ской кон­сти­ту­ции. Депутат прусского ланд­та­га в 1862-1864 и 1874-1880 годах. В 1867 году депутат бун­дес­та­га Се­ве­ро-Гер­ман­ско­го сою­за 1867-1870 годов.

Сто­рон­ник ма­ло­гер­ман­ско­го пу­ти объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии. В хо­де «Куль­тур­камп­фа» под­дер­жи­вал О. фон Бис­мар­ка и яв­лял­ся ак­тив­ным про­тив­ни­ком ка­то­лического Цен­тра пар­тии. В сво­ём главном тру­де «Ge­schichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1795» (Bd 1-5, 1853-1879 годы; в русском переводе - «Ис­то­рия Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции и её вре­ме­ни», т. 1-4, 1863-1867 годы), на­пи­сан­ном с при­вле­че­ни­ем ши­ро­ко­го ком­плек­са ранее не ис­поль­зо­вав­ших­ся ис­то­рических ис­точ­ни­ков, Зибель от­стаи­вал пре­иму­ще­ст­ва эво­люционного пу­ти раз­ви­тия пе­ред ре­во­лю­ци­он­ным, не­об­хо­ди­мость про­ве­де­ния свое­вре­мен­ных ре­форм. Один из ве­ду­щих пред­ста­ви­те­лей германской шко­лы по­ли­тической ис­то­рии.