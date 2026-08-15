ЗИБЕЛЬ ГЕНРИХ ФОН
ЗИБЕЛЬ ГЕНРИХ ФОН - германский политический деятель, историк.
В 1838 году закончил Берлинский университет, ученик Л. фон Ранке. С 1856 года секретарь, с 1886 года председатель Исторической комиссии при Баварской АН. В 1857 году создал в Мюнхенском университете исторический семинар, в 1859 году основал журнал «Historische Zeitschrift», который вскоре стал ведущим органом германской исторической науки. В 1875-1895 годах директор Прусского государственного архива (Берлин).
Занимал либеральные позиции, в 1848 году член Франкфуртского предпарламента, в 1848-1849 годах депутат Гессенского собрания, в 1850 году депутат объединённого парламента в Эрфурте, который после разгона Франкфуртского национального собрания 1848-1849 годов продолжал заниматься разработкой общегерманской конституции. Депутат прусского ландтага в 1862-1864 и 1874-1880 годах. В 1867 году депутат бундестага Северо-Германского союза 1867-1870 годов.
Сторонник малогерманского пути объединения Германии. В ходе «Культуркампфа» поддерживал О. фон Бисмарка и являлся активным противником католического Центра партии. В своём главном труде «Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1795» (Bd 1-5, 1853-1879 годы; в русском переводе - «История Французской революции и её времени», т. 1-4, 1863-1867 годы), написанном с привлечением широкого комплекса ранее не использовавшихся исторических источников, Зибель отстаивал преимущества эволюционного пути развития перед революционным, необходимость проведения своевременных реформ. Один из ведущих представителей германской школы политической истории.