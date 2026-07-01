ЗИАНЧУРИНСКИЙ МУЗЕЙ

Зианчуринский историко-краеведческий музей.

Музей открылся в 1989 году. На сегодняшний день состоит из 5 залов по различной тематике.

В зале «Природа края» имеются чучела птиц, рыб и животных, населяющих Зианчуринский район, выполненные местным таксодермистом Янбаевым К.С. (чучела рыси, барсука, хорька, хомяка, куниц, норки, ястреба, сыча, сойки, дятлов, рыб: хариуса и форели). Также в зале имеются уникальные экспонаты - бивень и зубы мамонта. Имеется рельефная карта района, образцы различных камней, найденные на территории района, фотостенд, изображающий отвесные скалы гор района. Также в этом зале находится мини панорама с изображением гор и лесов, в нижней части панорамы показана структура грунта по слоям. В зале «История Зианчуринского района» представлена история развития района Зианчуринского района и этнографии. Посетителям в витринах представлены предметы быта, кухонной утвари башкирского района. В зале «Боевой Славы» предоставлены материалы развития района со времен Гражданской войны и до настоящего времени. Этот зал является наиболее интересным как для детей так и для взрослых так как представлена коллекция оружия, памятные фотографии и письма участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза. В зале «Быт и утварь народов населяющих наш район» представлены традиционные предметы этнографии башкирского народа, характерные быту нашего района. В зале «Народно декоративно- прикладное искусство » представлены сувениры, а также предметы искусства, музыкальные инструменты. Все экспонаты музея являются хорошей наглядной базой для ведения работы по нравственно - эстетическому и военно-патриотическому воспитанию детей и подростков.

Иллюстрации:

Зианчуринский историко-краеведческий музей.