ЖЖЁНОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ

ЖЖЁНОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ - российский актер.

В 1930-1932 годах учил­ся на ак­ро­ба­тическом от­де­ле­нии Ле­нинградского эс­т­рад­но-цир­ко­во­го тех­ни­ку­ма. В 1935 году окон­чил Ле­нинградский тех­ни­кум сце­нических ис­кусств (мас­тер­ская С.А. Ге­ра­си­мо­ва). В начале 1930-х годов вы­сту­пал в ле­нинградском цир­ке «Ша­пи­то» в жан­ре кас­кад­ной ак­ро­ба­ти­ки. В 1933 году впер­вые снял­ся в ки­но - Паш­ка Вет­ров («Ошиб­ка ге­роя»). Ис­пол­нил эпи­зо­дические ро­ли в филь­мах «Ча­па­ев», «Ком­со­мольск» и др. 4 июля 1938 года аре­сто­ван «по по­доз­ре­нию в шпио­на­же». Ос­во­бо­ж­дён 26 марта 1945 года. Ра­бо­тал в те­ат­рах Ма­га­да­на, Пав­лов­ска-на-Оке, на Сверд­лов­ской ки­но­сту­дии. В 1949 году вновь аре­сто­ван и со­слан в Но­рильск, до 1953 года иг­рал в ме­ст­ном те­ат­ре. По­сле реа­би­ли­та­ции (1958) в ле­нинградских те­ат­рах: об­ла­ст­ном дра­ма­ти­че­ском, имени Лен­со­ве­та. С 1968 года в Те­ат­ре имени Мос­со­ве­та (Мо­ск­ва): Ве­ду­щий («Зо­ло­то, зо­ло­то, серд­це на­род­ное» по Н.А. Не­кра­со­ву ), Паль­чи­ков («Ве­чер­ний свет» А.Н. Ар­бу­зо­ва), Па­на­ев («Чёр­ный гар­де­ма­рин» А.П. Штей­на), пол­ков­ник Ло­усон [«Суд над судь­я­ми» («Нюрн­берг­ский про­цесс») Э. Ман­на], Нор­ман Тэй­ер («На зо­ло­том озе­ре» Э. Томп­со­на). Осо­бен­но уда­ва­лись Жжёнову силь­ные, во­ле­вые ха­рак­те­ры. В ка­ж­дом ге­рое, будь то по­ло­жи­тель­ный или от­ри­ца­тель­ный пер­со­наж, он умел рас­крыть глу­би­ну и не­од­но­знач­ность че­ло­ве­че­ской на­ту­ры. Сни­мал­ся в филь­мах: «Ис­прав­лен­но­му ве­рить», «Бе­ре­гись ав­то­мо­би­ля», «Ошиб­ка ре­зи­ден­та», «Судь­ба ре­зи­ден­та», «Воз­вра­ще­ние ре­зи­ден­та», «Ко­нец опе­ра­ции "Ре­зи­дент"», «Вся ко­ро­лев­ская рать» (т/ф), «Го­ря­чий снег» (Государственная премия РСФСР , 1975), «Вы­бор це­ли», «Эки­паж», «Ни­ко­лай Вто­рой. Круг жиз­ни» (до­ку­мен­таль­ный), «Не­зри­мый пу­те­ше­ст­вен­ник» и др. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.

Сочинения:

Ом­чаг­ская до­ли­на. Вос­по­ми­на­ния. М., 1988;

От «Глу­ха­ря» до «Жар-пти­цы». По­весть и рас­ска­зы. М., 1989;

Я по­слал те­бе чер­ную ро­зу… М., 1996;

Са­ноч­ки. Рас­ска­зы и по­весть. 2-е изд. М., 2001;

Про­жи­тое. М., 2005.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.