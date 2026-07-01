ЖЖЁНОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ
ЖЖЁНОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ - российский актер.
В 1930-1932 годах учился на акробатическом отделении Ленинградского эстрадно-циркового техникума. В 1935 году окончил Ленинградский техникум сценических искусств (мастерская С.А. Герасимова). В начале 1930-х годов выступал в ленинградском цирке «Шапито» в жанре каскадной акробатики. В 1933 году впервые снялся в кино - Пашка Ветров («Ошибка героя»). Исполнил эпизодические роли в фильмах «Чапаев», «Комсомольск» и др. 4 июля 1938 года арестован «по подозрению в шпионаже». Освобождён 26 марта 1945 года. Работал в театрах Магадана, Павловска-на-Оке, на Свердловской киностудии. В 1949 году вновь арестован и сослан в Норильск, до 1953 года играл в местном театре. После реабилитации (1958) в ленинградских театрах: областном драматическом, имени Ленсовета. С 1968 года в Театре имени Моссовета (Москва): Ведущий («Золото, золото, сердце народное» по Н.А. Некрасову), Пальчиков («Вечерний свет» А.Н. Арбузова), Панаев («Чёрный гардемарин» А.П. Штейна), полковник Лоусон [«Суд над судьями» («Нюрнбергский процесс») Э. Манна], Норман Тэйер («На золотом озере» Э. Томпсона). Особенно удавались Жжёнову сильные, волевые характеры. В каждом герое, будь то положительный или отрицательный персонаж, он умел раскрыть глубину и неоднозначность человеческой натуры. Снимался в фильмах: «Исправленному верить», «Берегись автомобиля», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента», «Конец операции "Резидент"», «Вся королевская рать» (т/ф), «Горячий снег» (Государственная премия РСФСР, 1975), «Выбор цели», «Экипаж», «Николай Второй. Круг жизни» (документальный), «Незримый путешественник» и др. Награждён орденом Ленина.
Сочинения:
Омчагская долина. Воспоминания. М., 1988;
От «Глухаря» до «Жар-птицы». Повесть и рассказы. М., 1989;
Я послал тебе черную розу… М., 1996;
Саночки. Рассказы и повесть. 2-е изд. М., 2001;
Прожитое. М., 2005.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.