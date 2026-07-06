ЖЮЖИ МАРТЕН

ЖЮЖИ МАРТЕН (мирское имя Этьен) - католический пресвитерианский, богослов, историк-византинист.

В 1895 году окончил гимназию, принадлежавшую монашеской конгрегации ассумпционистов; изучал философию, теологию, а также русский язык в Иерусалиме. В 1897 году принес монашеские обеты и вступил в конгрегацию ассумпционистов, 21 декабря 1901 года рукоположен во пресвитера. С 1902 году преподавал богословие Восточной Церкви в греко-славянской ассумпционистской ДС в пригороде Стамбула Кадыкёе (греч. Халкидон).

В 1914-1917 годы, во время первой мировой войны, служил во французской армии. С декабря 1917 года преподавал в Восточном папском ин-те в Риме. Под руководством архиеп. Акилле Ратти (впоследствии папа Римский Пий XI) исследовал русские фонды Ватиканской библиотеки. С 1932 года профессор восточнохристианского богословия Латеранского университета в Риме и католического факультета Лионского университета.

Во время второй мировой войны жил в Лионе. С 1948 году профессор атенеума Пропаганды веры и преподаватель в Латеранском университете, с мая 1952 года на пенсии. В 1953 года награжден орденом Почетного легиона Франции.

Автор 30 монографий и более 300 статей по истории Византии, восточнохристиаскому и католическому богословию, патристике. В 1914-1918 годы М. Жюжи опубликовал большое количество гомилий, посвященных Пресвятой Богородице . Наиболее важные его труды: 5-томная монография «Догматическое богословие восточных христиан, отделившихся от католической Церкви», «Византийская схизма», «Успение и взятие в Небесную Славу Пресвятой Девы». Последняя работа послужила одним из теологических оснований для принятия догмата о взятии в Небесную Славу Пресвятой Девы Марии, который был провозглашен 1 ноября 1950 года папой Пием XII. Монография «Непорочное зачатие в Священном Писании и в восточной традиции» была написана в преддверии 100-летия установления догмата о непорочном зачатии в Римско-католической Церкви. Совместно с Л. Пти осуществил 5-томное издание сочинений Константинопольского польского патриарха Геннадия II Схолария.

М. Жюжи был одним из основателей и редакторов журнала «Échos d'Orient» (1902-1917 годы); занимал должности консультанта Конгрегации по делам Восточной Церкви (1935-1954 годы) и квалификатора Конгрегации Sanctum Officium (1949-1954 годы); был членом Французского ин-та визант. исследований, Русского археологического института в Константинополе и Белградской богословской академии.

М. Жюжи одним из первых католических ученых на Западе начал изучать восточнохристианское богословие, что послужило толчком к развитию экуменического движения. Сочинения М. Жюжи пробудили интерес западных ученых к исихазму.