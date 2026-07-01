ЖЮЛЛИAН, КАМИЛЬ
Жюллиан (фр. Jullian), Камиль (15.03.1859, Марсель — 12.12.1933, Париж) — французский историк, специалист по истории римской Галлии.
Ученик и последователь Фюстель де Куланжа, завершил изданием ряд трудов учителя после его смерти. Ж. изучал эпиграфику у Моммзена в Берлине. После трех лет во Французской школе в Риме и защиты диссертации в Сорбонне (1883) стал профессором университета Бордо (с 1882), а в 1905 был избран в Коллеж де Франс, где основал кафедру национальных древностей. Член академии надписей и изящной словесности (с 1908) и Французской академии (с 1924). Проведя значительную часть жизни в Бордо, Ж. издал надписи римской эпохи, а затем написал первую большую научную историю города (1895), в котором завещал себя похоронить. Как один из видных представителей патриотической историографии, Ж. своим преподаванием и трудами, среди которых монография о Верцингеториге и фундаментальная «История Галлии» (первые четыре тома вышли до 1914 г.), заложил прочные основания изучения Галлии как древнейшего периода истории современной Франции (т. е. нации). Именем Ж. во Франции названо немало улиц, площадей и образовательных учреждений. Его имя носит крупная лаборатория в университете Прованса (г. Экс-ан-Прованс), занимающаяся археологией Западного Средиземноморья и Африки (Centre Camille Jullian).
Соч.: Inscriptions romaines de Bordeaux. Vol. 1—2. Bordeaux, 1887–1890; Histoire de Bordeaux depuis les origines jusqu’en 1895. Bordeaux, 1895; Vercingе`torix. Paris, 1901; Histoire de la Gaule. Vol. 1—8. Paris, 1908–1926.
Лит.: Cagnat R. Notice sur la vie et les travaux de M. Camille Jullian // Comptes rendus des sе`ances de l’Académie des Inscription et Belles-Lettres. 1934. Vol. 78. № 4. P. 312—324; Motte O. Camille Jullian. Les annе`es de formation. Rome, 1990; Nicolet C. La fabrique d’une nation. La France entre Rome et les Germains. Paris, 2003. P. 230.