ЖЮЭН Альфонс
Маршал Франции, член Французской академии.
Из семьи жандарма. В 1912 окончил Сен-Сирское воен. уч-ще одновременно с Ш. де Голлем. До 1914 служил в колониальных частях в Марокко. Участник 1-й мировой войны. В 1915 получил тяжёлое ранение. В 1921–1922 проходил обучение в Воен. академии. В 1923–25, 1929–33 вновь служил в Марокко, где участвовал в подавлении движения за независимость местных народов. В мае 1940 командовал 15-й мотопехотной дивизией, прикрывавшей отступление союзнич. войск во время Дюнкеркской операции 1940, вместе со своей частью попал в окружение близ Лилля, был взят немцами в плен и интернирован в крепости Кёнигштайн. В июне 1941 освобождён по просьбе правительства «Виши» и назначен главнокоманд. франц. войсками в Сев. Африке (сменил на этом посту ген. М. Вейгана). После высадки англо-амер. войск в Алжире в нояб. 1942 (операция «Торч») присоединился к движению «Сражающаяся Франция», возглавляемому ген. де Голлем, назначен команд. франц. войсками в Тунисе. С окт. 1943 командовал франц. экспедиц. корпусом, действовавшим в составе союзнич. войск в Италии. В июне 1944 части Ж. вместе с союзниками вошли в Рим. В 1947–51 занимал пост генерального резидента Франции в Марокко, активно противодействовал развитию нац.-освободит. движения в этой стране. В 1951–56 ген.-инспектор сухопутных войск Франции, в 1953–56 главнокоманд. силами НАТО в Центр. Европе. После установления во Франции в 1958 Пятой республики выступил против курса президента де Голля на самоопределение Алжира. В 1962 уволен в отставку. Кавалер ордена Почётного легиона.
Сочинения:
Mémoires. P., 1959–1960. Vol. 1–2;
Je suis soldat. P., 1960.
Автор статьи: П. П. Черкасов.