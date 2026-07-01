ЖЮЭН Альфонс

Маршал Франции, член Французской академии.

Из се­мьи жан­дар­ма. В 1912 окон­чил Сен-Сир­ское во­ен. уч-ще од­но­вре­мен­но с Ш. де Гол­лем . До 1914 слу­жил в ко­ло­ни­аль­ных час­тях в Ма­рок­ко. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны. В 1915 по­лу­чил тя­жё­лое ра­не­ние. В 1921–1922 про­хо­дил обу­че­ние в Во­ен. ака­де­мии. В 1923–25, 1929–33 вновь слу­жил в Ма­рок­ко, где уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии дви­же­ния за не­за­ви­си­мость ме­ст­ных на­ро­дов. В мае 1940 ко­ман­до­вал 15-й мо­то­пе­хот­ной ди­ви­зи­ей, при­кры­вав­шей от­сту­п­ле­ние со­юз­нич. войск во вре­мя Дюн­керк­ской опе­ра­ции 1940, вме­сте со сво­ей ча­стью по­пал в ок­ру­же­ние близ Лил­ля , был взят нем­ца­ми в плен и ин­тер­ни­рован в кре­по­сти Кё­ниг­штайн. В ию­не 1941 ос­во­бо­ж­дён по прось­бе пра­ви­тель­ст­ва «Ви­ши» и на­зна­чен глав­но­ко­манд. франц. вой­ска­ми в Сев. Аф­ри­ке (сме­нил на этом по­сту ген. М. Вей­га­на). По­сле вы­сад­ки анг­ло-амер. войск в Ал­жи­ре в но­яб. 1942 (опе­ра­ция «Торч») при­со­еди­нил­ся к дви­же­нию «Сра­жаю­щая­ся Фран­ция», воз­глав­ляе­мо­му ген. де Гол­лем, на­зна­чен ко­манд. франц. вой­ска­ми в Ту­ни­се. С окт. 1943 ко­ман­до­вал франц. экс­пе­диц. кор­пу­сом, дей­ст­во­вав­шим в со­ста­ве со­юз­нич. войск в Ита­лии. В ию­не 1944 час­ти Ж. вме­сте с со­юз­ни­ка­ми во­шли в Рим. В 1947–51 за­ни­мал пост ге­не­раль­но­го ре­зи­ден­та Фран­ции в Ма­рок­ко, ак­тив­но про­ти­во­дей­ст­во­вал раз­ви­тию нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния в этой стра­не. В 1951–56 ген.-ин­спек­тор су­хо­пут­ных войск Фран­ции, в 1953–56 глав­но­ко­манд. си­ла­ми НАТО в Центр. Ев­ро­пе. По­сле ус­та­нов­ле­ния во Фран­ции в 1958 Пя­той рес­пуб­ли­ки вы­сту­пил про­тив кур­са пре­зи­ден­та де Гол­ля на са­мо­оп­ре­де­ле­ние Ал­жи­ра. В 1962 уво­лен в от­став­ку. Ка­ва­лер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на .

Сочинения:

Mémoires. P., 1959–1960. Vol. 1–2;

Je suis soldat. P., 1960.

Автор статьи: П. П. Чер­ка­сов.