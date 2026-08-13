ЖВАНЕЦКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

ЖВАНЕЦКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ - русский писатель-сатирик, народный артист Украины, заслуженный деятель искусств РФ.

Из се­мьи вра­чей. В 1956 году окон­чил Одес­ский институт ин­же­не­ров морского фло­та. В 1956-1964 годах ра­бо­тал в пор­ту, за­тем ин­же­не­ром на за­во­дах Одес­сы (од­но­вре­мен­но пи­сал ми­ниа­тю­ры, скет­чи, мо­но­ло­ги для сту­денческого те­ат­ра «Пар­нас-2»). В 1966-1969 годах по при­гла­ше­нию А.И. Рай­ки­на ра­бо­тал в Ле­нинградском те­ат­ре ми­ниа­тюр (по­мощ­ник главного ре­жис­сё­ра по литературной час­ти). Зна­ме­ни­тые ми­ниа­тю­ры Жванецкого «В гре­че­ском за­ле», «Де­фи­цит», «В век тех­ни­ки» и другие в те­че­ние многих лет ис­пол­ня­лись Рай­ки­ным и име­ли все­на­род­ный ус­пех. Под­го­то­вил дра­ма­тур­гический ма­те­ри­ал к по­ста­нов­кам те­ат­ра: «Све­то­фор» (1967), «Плюс-ми­нус» (1970), «Из­бран­ное-74» (1974), «Из­бран­ное-75» (1975). Соз­дал (совместно с Кар­це­вым и Иль­чен­ко) при Одес­ской фи­лар­мо­нии Те­атр ми­ниа­тюр (1970-1979; про­грам­мы «Как прой­ти на Де­ри­ба­сов­скую?», 1970; «Встре­ти­лись и раз­бе­жа­лись», 1974). С 1974 года ав­тор-ис­пол­ни­тель Лен­кон­цер­та. В 1970-х годов творческое со­дру­же­ст­во Жванецкого с Р.А. Кар­це­вым и В.Л. Иль­чен­ко при­нес­ло ар­ти­стам ши­ро­кую по­пу­ляр­ность (все­го ими бы­ло ис­пол­не­но бо­лее 300 про­из­ве­де­ний Жванецкого). В 1973 году по­ста­вил свою про­грам­му «"Крас­ная стре­ла" при­бы­ва­ет в Мо­ск­ву» в Московском мю­зик-хол­ле. С 1974 года пье­са Жванецкого «Кон­церт для…» во­шла в ре­пер­ту­ар Ле­нинградского те­ат­ра ко­ме­дии. Ав­тор спек­так­лей Московского те­ат­ра ми­ниа­тюр (с 1987 года те­атр «Эр­ми­таж») «Ко­гда мы от­ды­ха­ли» (1979), «Из­бран­ные ми­ниа­тю­ры» (1982), «Бра­во, са­ти­ра!» (1984). В 1988 году в Мо­ск­ве от­крыл­ся Те­атр ми­ниа­тюр под руководством Жванецкого («Пти­чий по­лёт», 1988; «По­ли­ти­че­ское ка­ба­ре», 1989; «Моя Одес­са», 1994; «Пре­ста­ре­лый со­рва­нец», 1999). С 1980-х годов в Рос­сии и за ру­бе­жом вы­сту­па­ет на эс­т­ра­де с соль­ны­ми спек­так­ля­ми и кон­церт­ны­ми про­грам­ма­ми по собственным про­из­ве­де­ни­ям. Фель­е­то­ны, ре­при­зы, ми­ниа­тю­ры Жванецкого зло­бо­днев­ны, ост­ро­ум­ны, обыг­ры­ва­ют спе­ци­фическую сти­ли­сти­ку «одес­ско­го юмо­ра», на­прав­ле­ны про­тив по­ли­тической де­ма­го­гии и ми­фо­ло­ги­за­ции об­щественного соз­на­ния.

Сочинения:

Одес­ские да­чи. М., 2006;

Собр. про­из­ве­де­ний. М., 2007. Т. 1–5.