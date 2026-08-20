ЖУЗЫ

ЖУЗЫ - крупные территориальные объединения казахов, сложившиеся в эпоху формирования казахской народности.

Су­ще­ст­ву­ют различные мне­ния по по­во­ду при­чин воз­ник­но­ве­ния жу­зов. В.В. Бар­тольд счи­тал, что об­ра­зо­ва­ние не­сколь­ких жузов бы­ло обу­слов­ле­но раз­ли­чия­ми при­род­ных ус­ло­вий, ус­ло­вий ве­де­ния ко­че­во­го ско­товод­ст­ва и ко­че­во­го об­раза жиз­ни на терри­то­рии Ка­зах­ста­на. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей от­но­сит, од­на­ко, вре­мя оформ­ле­ния жузов к пе­рио­ду ста­нов­ле­ния Ка­зах­ско­го хан­ст­ва (XVI век) и рас­смат­ри­ва­ет их как ре­зуль­тат про­те­кав­ших в эти го­ды эт­но­по­ли­тических про­цес­сов. В нау­ке не су­ще­ст­ву­ет так­же ут­вер­див­шей­ся точ­ки зре­ния на про­ис­хо­ж­де­ние са­мо­го тер­ми­на «жуз». Не­ко­то­рые учё­ные счи­та­ют воз­мож­ным со­от­но­сить по­ня­тие «жуз» с арабским сло­вом «джуз» - «глав­ная часть», «ветвь». В пред­став­ле­нии ка­за­хов Стар­ший жуз все­гда был наи­бо­лее влия­тель­ным. Он рас­по­ла­гал­ся на тер­ри­то­рии Южного Ка­зах­ста­на, в его со­став вхо­ди­ли пле­ме­на уй­су­ней, канг­лы, ду­ла­тов, жа­лаи­ров и др. В от­но­ше­ни­ях с другими жузами пле­ме­на Стар­ше­го жу­за со­би­ра­тель­но на­зы­ва­лись «уй­су­ни». Сред­ний жуз за­ни­мал рай­оны Центрального и часть Северо-Восточного Ка­зах­ста­на и объ­е­ди­нял оби­тав­шие здесь пле­ме­на кип­ча­ков, ар­гы­нов, най­ма­нов и др. Со­би­рательным на­име­но­ва­ни­ем пле­мён Сред­не­го жу­за стал эт­но­ним «ар­гын». Млад­ший жуз ох­ва­ты­вал об­лас­ти Западного Ка­захста­на, в ко­то­рых про­жи­ва­ли та­кие пле­ме­на, как кер­дер, адай, чер­кеш и др. Основная часть ка­за­хов Млад­ше­го жу­за со­би­ра­тель­но име­но­ва­лась «ал­чин» (ал­шин). При­над­леж­ность к жузу, а внут­ри жуза - к оп­ре­де­лён­но­му пле­ме­ни или ро­ду иг­ра­ла клю­че­вую роль в фор­ми­ро­ва­нии от­но­ше­ний в ка­захском об­ще­ст­ве XVII - 1-й половины XIX веков. По­сле при­сое­ди­не­ния в середине XIX века тер­ри­то­рии Ка­зах­ста­на к Российской им­пе­рии жузы бы­ли уп­разд­не­ны и офи­ци­аль­но пре­кра­ти­ли своё су­ще­ст­во­ва­ние. Од­на­ко в ре­аль­но­сти при­над­леж­ность к то­му или ино­му из них про­дол­жа­ла учи­ты­вать­ся и ока­зы­вать влия­ние на ре­ше­ние кад­ро­вых, слу­жеб­ных и других во­про­сов в ка­захских зем­лях, в том числе в советский пе­ри­од. Эта тра­ди­ция со­хра­ня­ет­ся и в со­ци­аль­но-по­ли­тической жиз­ни современного Ка­зах­ста­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)