ЖУЖAНИ (ЖУАНЬЖУAНИ)

Жужани (жуаньжуани) — монголоязычный народ, населявший территорию Монголии в III—VI вв. н. э.

Основное занятие — кочевое скотоводство. В 402 их предводитель Шелунь создал каганат, ввел десятичную систему организации войска, жесткую дисциплину, административное деление на левое и правое крылья. В период расцвета каганата Ж. могли собрать до 300 тыс. воинов. Границы каганата простирались от р. Или до Маньчжурии , от Байкала и верховьев Амура до Гоби. Ж. нападали на китайские династии и вымогали у них богатые подарки. Власть передавалась внутри правящего клана от отца к сыну и от брата к племяннику. Наследование по боковой линии часто сопровождалось внутренними конфликтами (438—470, 519—521). Второй подъем каганата Ж. связан с правлением Анагуя (521—552). Он создал делопроизводство по китайскому образцу, окружил себя советниками-китайцами и телохранителями. В начале VI в. Ж. построили столицу г. Мумочен. Исследователи до сих пор дискутируют о его местонахождении. Также пока не известны археологические памятники жужаньского времени. В 552 Ж., на пике могущества были разгромлены тюрками . Большая часть населения была уничтожена. Оставшиеся Ж. мигрировали в Паннонию, где создали Аварский каганат.

Лит.: Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху / Пер. В. С. Таскина. М., 1984; Kollautz A., Miyakawa H. Geschichte und Kultur eines völkerwanderungszeitlichen Nomadenvolks: die Jou-jan der Mongolei und die Awaren in Mitteleuropa. Bd. 1—2. Klagenfurt, 1970; Крадин Н. Н. Кочевники Евразии. Алматы, 2007.