ЖУЖАНЕ
ЖУЖАНЕ - древний народ в Центральной Азии.
По китайской традиции относился к группе дунху, был близок племени тоба из сяньби. По китайским источникам, родоначальником Жужан был Мугулюй, бежавший из царства тоба Северной Вэй в степи около 320-329 годов. Его сын Цзюйлухуэй «собрал народ», приняв имя, звучащее по-китайски как Жоужань или Жужань (изменено китайцами на уничижительное Жуаньжуань - «пресмыкающийся, как насекомое»). Правитель Ж. Шелунь (402-410) принял титул кагана, создав первый в истории каганат, простиравшийся от Кореи до Карашара в Восточном Притяньшанье, от Гоби до верховий Амура. Он осуществил военно-административную реформу: по образцу хунну ввёл деление разноплемённых подданных на сотни и тысячи, жёсткую дисциплину в армии, единые законы и др. В каганате жужан было прямое наследование, пышные титулы каганов приравнивали их к императорам Вэй (с ними и тангутами каганы жужан вступали в династические браки), с 464 года появились девизы правлений, как в Китае. Сановная знать жужан делилась на ранги, с VI века известен секретариат, учёные, владевшие китайским письмом и другими знаниями, распространялся буддизм, в начале VI века построен город Мулючен (Мумочэн). В истории каганата жужан известен ряд усобиц, связанных с борьбой за власть, временами он признавал зависимость от Северной Вэй, временами отпадал от него; воевал с покорённым народом гаогюй (смотри в статье Уйгурский каганат) и др. Судя по китийским описаниям, жужане носили халаты, узкие штаны, высокие сапоги, заплетали косы. В 552-555 годах жужане были разгромлены подвластными им тюрками. Часть жужан была ассимилирована или ушла на запад, другая в основном уничтожена. С ушедшими жужанами многие исследователи связывают ядро европейских авар. Тюркский каганат и другие средневековые государства Центральной Азии наследовали основную титулатуру и ряд других сторон политической организации каганата жужан. Язык жужан неизвестен.