ЖУЖАНЕ

ЖУЖАНЕ - древний народ в Центральной Азии.

По китайской тра­ди­ции от­но­сил­ся к груп­пе дун­ху , был бли­зок пле­ме­ни то­ба из сянь­би. По китайским ис­точ­ни­кам, ро­до­на­чаль­ни­ком Жужан был Му­гу­люй, бе­жав­ший из цар­ст­ва то­ба Северной Вэй в сте­пи около 320-329 годов. Его сын Цзюй­луху­эй «со­брал на­род», при­няв имя, зву­ча­щее по-ки­тай­ски как Жо­ужань или Жу­жань (из­ме­не­но ки­тай­ца­ми на уни­чи­жи­тель­ное Жу­ань­жу­ань - «пре­смы­каю­щий­ся, как на­се­ко­мое»). Пра­ви­тель Ж. Ше­лунь (402-410) при­нял ти­тул ка­га­на, соз­дав пер­вый в ис­то­рии ка­га­нат, про­сти­рав­ший­ся от Ко­реи до Ка­ра­ша­ра в Восточном При­тянь­ша­нье, от Го­би до вер­хо­вий Аму­ра. Он осу­ще­ст­вил во­енно-административную ре­фор­му: по об­раз­цу хун­ну ввёл де­ле­ние раз­но­пле­мён­ных под­дан­ных на сот­ни и ты­ся­чи, жё­ст­кую дис­ци­п­ли­ну в ар­мии, еди­ные за­ко­ны и др. В ка­га­на­те жужан бы­ло пря­мое на­сле­до­ва­ние, пыш­ные ти­ту­лы ка­га­нов при­рав­ни­ва­ли их к им­пе­ра­то­рам Вэй (с ни­ми и тан­гу­та­ми ка­га­ны жужан всту­па­ли в ди­на­стические бра­ки), с 464 года поя­ви­лись де­ви­зы прав­ле­ний, как в Ки­тае. Са­нов­ная знать жужан де­ли­лась на ран­ги, с VI века из­вес­тен сек­ре­та­риат, учё­ные, вла­дев­шие китайским пись­мом и другими зна­ния­ми, рас­про­стра­нял­ся буд­дизм, в начале VI века по­стро­ен город Му­лю­чен (Му­мо­чэн). В ис­то­рии ка­га­на­та жужан из­вес­тен ряд усо­биц, свя­зан­ных с борь­бой за власть, вре­ме­на­ми он при­зна­вал за­ви­си­мость от Северной Вэй, вре­ме­на­ми от­па­дал от не­го; вое­вал с по­ко­рён­ным на­ро­дом гао­гюй (смотри в статье Уй­гур­ский ка­га­нат ) и др. Су­дя по китийским опи­са­ни­ям, жужане но­си­ли ха­ла­ты, уз­кие шта­ны, вы­со­кие са­по­ги, за­пле­та­ли ко­сы. В 552-555 годах жужане бы­ли раз­гром­ле­ны под­вла­ст­ны­ми им тюр­ка­ми. Часть жужан бы­ла ас­си­ми­ли­ро­вана или уш­ла на за­пад, дру­гая в основном унич­то­же­на. С ушед­ши­ми жужанами многие ис­сле­до­ва­те­ли свя­зы­ва­ют яд­ро ев­ропейских авар. Тюрк­ский ка­га­нат и другие средневековые го­су­дар­ст­ва Центральной Азии на­сле­до­ва­ли основную ти­ту­ла­ту­ру и ряд других сто­рон по­ли­тической ор­га­ни­за­ции ка­га­на­та жужан. Язык жужан не­из­вес­тен.