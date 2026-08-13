ЖУЗЕ ПАНТЕЛЕЙМОН КРЕСТОВИЧ

ЖУЗЕ ПАНТЕЛЕЙМОН КРЕСТОВИЧ [арабский Бандали ибн Салиба аль-Джаузи] - историк, исламовед , миссионер.

Родился в семье православных арабов, в детстве остался сиротой. Окончил гимназию Православного миссионерского общества в Назарете, переехал в Россию. В 1889-1892 годы учился в Вифанской ДС, в 1892 году поступил в МДА, в 1895 году переведен в КазДА, которую окончил в 1896 году со степенью кандидата богословия. П.К. Жузе остался в академии практикантом на кафедре араб ского языка и обличения мухаммеданства до 1916 года, одновременно с 11 октября 1899 до 1913 года преподавал французский язык. 6 мая 1899 году утвержден в степени магистра богословия за продолжавшее кандидатскую работу сочинение «Мутазилиты: Догматико-историческое исследование в области ислама» (Каз., 1899 год). При обсуждении диссертации автора обвиняли в объективистском подходе, отсутствии критики ислама, нек-рые профессора академии выступили против присуждения магисторской степени. 16 декабря 1899 года П.К. Жузе принял присягу и стал российским подданным. За время службы в КазДА был командирован в Египет в 1897 году и 1909-1910 годы. Одновременно в 1901-1903 годы был преподавателем Казанских миссионерских курсов, с 1 октября 1912 года по февраль 1917 года - цензором Казанского временного комитета по делам печати (цензурировал мусульманские книги и периодические издания), с 1 ноября 1913 года - штатным преподавателем французского языка в КазДС, в 1914-1917 годы - военным цензором.

В 1911 году баллотировался на должность профессора кафедры арабского языка и обличения мухаммеданства, но профессор М.А. Машанов выступил против, обвинив П.К. Жузе в светском характере его научных интересов и нежелании заниматься противомусульм. полемикой; избрание не состоялось. Неудачно окончилась и попытка П.К. Жузе возглавить кафедру татарского языка и этнографии поволжских инородцев. На заседаниях совета КазДА его критиковали за активное участие в общественной жизни христиан Ближ. Востока, вмешательство в «борьбу партий» Антиохийской и Иерусалимской Православных Церквей. В результате П.К. Жузе уже в 1912 году пытался уйти из академии, в июле был назначен инспектором народных училищ Екатеринославской губ., но отказался от назначения. Покинул КазДА в 1916 году 20 апреля того же года, продолжая службу в семинарии, стал приват-доцентом юридического факультета Казанского университета , читал курс мусульманского права. К началу 1917 года имел чин статского советника. Был награжден орденами св. Станислава 3-й степени, св. Анны 3-й степени, св. Владимира 4-й степени.

После закрытия КазДС в конце 1917 года П.К. Жузе продолжал работать в светских вузах Казани. В 1917-1919 годы преподавал арабский язык и мусульмановедение в Казанском северо-восточном археологическом и этнографическом интитуте, в 1919-1920 годы был профессором факультета общественных наук Казанского университета. В 1920 году приглашен в новооткрытый Азербайджанский университет, где до 1937 года был профессором кафедры арабского языка и литературы. Одновременно в 1922-1926 годы был деканом Восточного факультета университета. 10 июля 1921 года утвержден в ученой степени доктора арабского языка и словесности. В 1938-1942 годы был научным сотрудником Института истории Азербайджанского филиала АН СССР. Работая в Баку, П.К. Жузе продолжил изучение ранней истории ислама в Закавказье периода арабского господства, перевел на русский язык и опубликовал ряд арабских сочинений о Закавказье.

Арабский язык был для П.К. Жузе родным, в Палестине он овладел греческим, русским, французским языками, в Казани изучил татарский, в Баку - азербайджанский. Кроме того, владел немецким, английскимязыками, ивритом, латынью, фарси, хинди. В 1901-1902 годы издал учебник русского языка для арабов, а в 1903 году - полный русско-арабский словарь в 2 частях, также предназначенный для арабов, за что получил одобрительный отзыв обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева. Изучал Коран, анализировал его содержание и язык, библейские, еврейские элементы в тексте. П.К. Жузе был специалистом по мусульманскому праву, истории христианства у арабов, Антиохийской и Иерусалимской Православных Церквей.

В работе «Из истории Иерусалимской Церкви» (Каз., 1910 год) писал о конфликте между православными арабами и греческими церковными иерархами, о неравноправном положении арабов Палестины по сравнению с положением греков, влияние которых в регионе до XVI века практически отсутствовало. Арабы не могли занимать высшие ступени церковной иерархии, наравне с греками получать образование. В конфликте, который достиг апогея в начале XX века, П.К. Жузе отстаивал права арабов и приветствовал уступки в их пользу, на которые пошла Константинопольская польская Церковь. П.К. Жузе не терял связи с родиной, в 1892-1910 годы опубликовал много статей в церковных (не только православных) и светских научно-популярных и публицистических арабских журналах «Аль-Хилаль», «Аль-Муктатаф», «Маркан-Нажах», «Аль-Ихрам» и др. Ему также принадлежит неопубликованная работа «Мидия и мидяне» (рукопись хранится в фонде 112 архива СПбФИВ РАН).