ЖУВЕ Луи

Французский актёр, режиссёр, театральный деятель.

Ро­дил­ся в се­мье ин­же­не­ра. Прие­хал в Па­риж в 1907, учил­ся фар­ма­ко­ло­гии. В 1908 воль­но­слу­ша­тель Па­риж­ской конс., учил­ся у луч­ших мас­те­ров «Ко­ме­ди Фран­сез». В 1909 по­зна­ко­мил­ся с Ш. Дюл­ле­ном, друж­ба с ко­то­рым про­дол­жа­лась всю жизнь. С юно­сти ув­ле­кал­ся те­ат­ром, с 1911 ак­тёр «Те­ат­ра ис­кусств» Ж. Ру­ше (Па­риж), где вы­сту­пал в ро­лях клас­сич. и совр. ре­пер­туа­ра: Аль­цест, Ар­нольф («Ми­зан­троп», «Шко­ла жён» Моль­е­ра), Ос­вальд («При­ви­де­ния» Г. Иб­се­на), Мер­ка­де (од­но­им. пье­са О. де Баль­за­ка ). По­зна­ко­мив­шись здесь с Ж. Ко­по, в 1913 (по окон­ча­нии ун-та) по его при­гла­ше­нию ра­бо­тал в те­ат­ре «Ста­рая го­лу­бят­ня» (Па­риж) ак­тё­ром, по­мощ­ни­ком ре­жис­сё­ра, зав. по­ста­но­воч­ной ча­стью. Сре­ди луч­ших ро­лей: Док­тор («Рев­ность Бар­бу­лье» Моль­е­ра), сэр Эн­д­рю Эгь­ю­чик («Две­на­дца­тая ночь» У. Шек­спи­ра). Вир­ту­оз­но ов­ла­дел иск-вом внеш­ней ха­рак­тер­но­сти, по­рой до­во­дя её до буф­фо­на­ды, со­хра­няя при этом глу­би­ну пси­хо­ло­гич. прав­ды об­раза. В 1914 при­зван в ар­мию, по­сле де­мо­би­ли­за­ции вер­нул­ся в те­атр «Ста­рая го­лу­бят­ня», вме­сте с ним га­ст­ро­ли­ро­вал в США. Раз­ра­бо­тал и осу­ще­ст­вил по­сто­ян­ное ар­хит. оформ­ле­ние сце­ны «Гар­рик-ти­этр» в Нью-Йор­ке. В 1922 ушёл из «Ста­рой го­лу­бят­ни», что­бы са­мо­стоя­тель­но за­ни­мать­ся ре­жис­су­рой. С 1922 ак­тёр, ре­жис­сёр и тех­нич. ди­рек­тор те­ат­ра «Ко­ме­дия Ели­сей­ских По­лей» (ру­ко­во­дил те­ат­ром в 1924–34). По­лу­чил при­зна­ние как ре­жис­сёр по­сле пре­мье­ры спек­так­ля «Кнок, или Тор­же­ст­во ме­ди­ци­ны» Ж. Ро­ме­на (1923, Ж. в ро­ли Кно­ка), имев­ше­го ог­ром­ный ус­пех в те­че­ние 28 се­зо­нов. Сре­ди зна­чит. по­ста­но­вок: «Зиг­фрид» (1928) и «Ам­фит­ри­он 38» (1929) Ж. Жи­ро­ду, «Царь Эдип» Ж. Кок­то (1934). В вы­бо­ре ре­пер­туа­ра Ж. ори­ен­ти­ро­вал­ся на совр. дра­ма­тур­гию, от­крыв для Фран­ции про­из­ве­де­ния Ро­ме­на, М. Аша­ра, Жи­ро­ду. В 1927 Дюл­лен, Г. Ба­ти, Ж. Пи­то­ев и Ж. орга­ни­зо­ва­ли те­ат­раль­ное объ­е­ди­не­ние «Кар­тель че­ты­рёх», про­ти­во­стоя­вшее ком­мер­циа­ли­за­ции франц. сце­ны, ду­ху бур­жу­аз­но­го раз­вле­ка­тель­но­го те­ат­ра. В 1930–31 ра­бо­тал в те­ат­ре «Пи­галь» (Па­риж). С 1934 ру­ко­во­ди­тель те­ат­ра «Ате­ней» (Па­риж): спек­так­ли «Тро­ян­ской вой­ны не бу­дет» (1935, Ж. в ро­ли Гек­то­ра), «Элек­тра» (1937, в ро­ли Ни­ще­го) и «Ун­ди­на» (1939, в ро­ли Ган­са) Жи­ро­ду, «Шко­ла жён» Моль­е­ра (1936, Ж. бли­ста­тель­но сыг­рал Ар­ноль­фа). В «Ко­ме­ди Фран­сез» по­ста­вил «Ко­ми­че­скую ил­лю­зию» П. Кор­не­ля (1937), «Песнь пес­ней» Жи­ро­ду (1938) и др. По­сле ок­ку­па­ции Па­ри­жа труп­па во гла­ве с Ж. га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Швей­ца­рии и Лат. Аме­ри­ке (до 1945). Сре­ди луч­ших спек­так­лей по­сле­во­ен­но­го пе­рио­да: «Бе­зум­ная из Шайо» Жи­ро­ду (1945, Ж. в ро­ли Тря­пич­ни­ка), «Дон Жу­ан» (1947, в за­глав­ной ро­ли) и «Тар­тюф» (1950, в за­глав­ной ро­ли) Моль­е­ра . С 1913 сни­мал­ся в ки­но, в т. ч. в филь­мах Ж. Ре­нуа­ра («На дне»), М. Кар­не («За­бав­ная дра­ма», «Се­вер­ный отель»), Ж. Дю­ви­вье («Баль­ная за­пис­ная книж­ка», «Ко­нец дня», «При­зрач­ная те­леж­ка»); при­нёс в ки­не­ма­то­граф вы­со­кую куль­ту­ру ре­чи, жес­та и ми­ми­ки. Сре­ди др. филь­мов: «То­паз», «Али­би», «Мар­сель­е­за», «Воль­по­не», «На­бе­реж­ная Ор­февр», «Воз­вра­ще­ние к жиз­ни», «Лю­бов­ная ис­то­рия». В 1933 по­ста­вил ф. «Кнок» (совм. с Р. Гу­пий­е­ром). Ав­тор мно­го­числ. ста­тей и книг, по­свя­щён­ных иск-ву те­ат­ра. Пре­зи­дент Об-ва ис­то­рии те­ат­ра. С 1931 пре­по­да­вал в Па­риж­ской конс. (проф. с 1934). На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1950).

Сочинения:

Reflexions du comedien. P., 1952;

Te­moig­nages sur le théâtre. P., 1952;

Le co­me­dien désincarné. P., 1954;

Мыс­ли о те­ат­ре. М., 1960.

Иллюстрации:

Л. Жу­ве в ро­ли Ар­ноль­фа в спек­так­ле «Шко­ла жён» Моль­е­ра. 1936. Архив БРЭ.

Автор статьи: Е. А. Ду­нае­ва.