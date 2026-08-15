ЖУВЕ Луи
Французский актёр, режиссёр, театральный деятель.
Родился в семье инженера. Приехал в Париж в 1907, учился фармакологии. В 1908 вольнослушатель Парижской конс., учился у лучших мастеров «Комеди Франсез». В 1909 познакомился с Ш. Дюлленом, дружба с которым продолжалась всю жизнь. С юности увлекался театром, с 1911 актёр «Театра искусств» Ж. Руше (Париж), где выступал в ролях классич. и совр. репертуара: Альцест, Арнольф («Мизантроп», «Школа жён» Мольера), Освальд («Привидения» Г. Ибсена), Меркаде (одноим. пьеса О. де Бальзака). Познакомившись здесь с Ж. Копо, в 1913 (по окончании ун-та) по его приглашению работал в театре «Старая голубятня» (Париж) актёром, помощником режиссёра, зав. постановочной частью. Среди лучших ролей: Доктор («Ревность Барбулье» Мольера), сэр Эндрю Эгьючик («Двенадцатая ночь» У. Шекспира). Виртуозно овладел иск-вом внешней характерности, порой доводя её до буффонады, сохраняя при этом глубину психологич. правды образа. В 1914 призван в армию, после демобилизации вернулся в театр «Старая голубятня», вместе с ним гастролировал в США. Разработал и осуществил постоянное архит. оформление сцены «Гаррик-тиэтр» в Нью-Йорке. В 1922 ушёл из «Старой голубятни», чтобы самостоятельно заниматься режиссурой. С 1922 актёр, режиссёр и технич. директор театра «Комедия Елисейских Полей» (руководил театром в 1924–34). Получил признание как режиссёр после премьеры спектакля «Кнок, или Торжество медицины» Ж. Ромена (1923, Ж. в роли Кнока), имевшего огромный успех в течение 28 сезонов. Среди значит. постановок: «Зигфрид» (1928) и «Амфитрион 38» (1929) Ж. Жироду, «Царь Эдип» Ж. Кокто (1934). В выборе репертуара Ж. ориентировался на совр. драматургию, открыв для Франции произведения Ромена, М. Ашара, Жироду. В 1927 Дюллен, Г. Бати, Ж. Питоев и Ж. организовали театральное объединение «Картель четырёх», противостоявшее коммерциализации франц. сцены, духу буржуазного развлекательного театра. В 1930–31 работал в театре «Пигаль» (Париж). С 1934 руководитель театра «Атеней» (Париж): спектакли «Троянской войны не будет» (1935, Ж. в роли Гектора), «Электра» (1937, в роли Нищего) и «Ундина» (1939, в роли Ганса) Жироду, «Школа жён» Мольера (1936, Ж. блистательно сыграл Арнольфа). В «Комеди Франсез» поставил «Комическую иллюзию» П. Корнеля (1937), «Песнь песней» Жироду (1938) и др. После оккупации Парижа труппа во главе с Ж. гастролировала в Швейцарии и Лат. Америке (до 1945). Среди лучших спектаклей послевоенного периода: «Безумная из Шайо» Жироду (1945, Ж. в роли Тряпичника), «Дон Жуан» (1947, в заглавной роли) и «Тартюф» (1950, в заглавной роли) Мольера. С 1913 снимался в кино, в т. ч. в фильмах Ж. Ренуара («На дне»), М. Карне («Забавная драма», «Северный отель»), Ж. Дювивье («Бальная записная книжка», «Конец дня», «Призрачная тележка»); принёс в кинематограф высокую культуру речи, жеста и мимики. Среди др. фильмов: «Топаз», «Алиби», «Марсельеза», «Вольпоне», «Набережная Орфевр», «Возвращение к жизни», «Любовная история». В 1933 поставил ф. «Кнок» (совм. с Р. Гупийером). Автор многочисл. статей и книг, посвящённых иск-ву театра. Президент Об-ва истории театра. С 1931 преподавал в Парижской конс. (проф. с 1934). Награждён орденом Почётного легиона (1950).
Сочинения:
Reflexions du comedien. P., 1952;
Temoignages sur le théâtre. P., 1952;
Le comedien désincarné. P., 1954;
Мысли о театре. М., 1960.
Иллюстрации:
Л. Жуве в роли Арнольфа в спектакле «Школа жён» Мольера. 1936. Архив БРЭ.
Автор статьи: Е. А. Дунаева.