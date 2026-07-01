ЖУВ ПЬЕР ЖАН

ЖУВ ПЬЕР ЖАН - французский писатель, поэт, переводчик.

Ро­дил­ся в обес­пе­чен­ной бур­жу­аз­ной се­мье; сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. Дол­гое вре­мя жил в Швей­ца­рии (в том числе во вре­мя 1-й и 2-й ми­ро­вых войн). На фор­ми­ро­ва­ние Жува как по­эта ока­за­ли влия­ние позд­ние сим­во­ли­сты. С 1911 года раз­де­лял по­этические ус­та­нов­ки уна­ни­миз­ма: сборники сти­хов «Аэ­ро­пла­ны» («Aéroplanes», 1911), «При­сут­ст­вия» («Présences», 1912) и др. По­сле 1920 года в ху­дожественном твор­че­ст­ве Жува уси­ли­вают­ся мис­тические идеи, раз­ви­тые в ду­хе фрей­диз­ма: ро­ма­ны «Пао­ли­на 1880» («Pau­lina 1880», 1925), «Пус­тын­ный мир» («Monde désert», 1927), «Ге­ка­та» («Hé ­cate», 1928), «Ва­га­дю» («Vaga­du», 1931), «Не­бес­ная ма­те­рия» («Matière cé le­ste», 1937) и др.; по­этические сборники «Бра­ко­со­че­та­ния» («Noces», 1928), «Кро­ва­вый пот» («Sueur de sang», 1934), «Па­риж­ская Бо­го­ма­терь» («Vierge de Pa­ris», 1944) и др. Биб­лей­ские мо­ти­вы ха­рак­тер­ны для позд­ней ли­ри­ки Жува, ос­мыс­ляю­щей ста­тус че­ло­ве­ка в ми­ре и ис­то­рии, - сборники «Гимн» («Hymne», 1947), «Язык» («Langue», 1952), «Ли­ри­че­ское» («Lyrique», 1956) и др. Ав­тор эс­се, ста­тей о му­зы­ке, пе­ре­во­дов английских, немецких, испанских ав­то­ров.

Сочинения:

Гос­пи­таль. М., 1929; Œuvre. P., 1987. Vol. 1–2.