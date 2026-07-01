ЖУВ ПЬЕР ЖАН
ЖУВ ПЬЕР ЖАН - французский писатель, поэт, переводчик.
Родился в обеспеченной буржуазной семье; систематического образования не получил. Долгое время жил в Швейцарии (в том числе во время 1-й и 2-й мировых войн). На формирование Жува как поэта оказали влияние поздние символисты. С 1911 года разделял поэтические установки унанимизма: сборники стихов «Аэропланы» («Aéroplanes», 1911), «Присутствия» («Présences», 1912) и др. После 1920 года в художественном творчестве Жува усиливаются мистические идеи, развитые в духе фрейдизма: романы «Паолина 1880» («Paulina 1880», 1925), «Пустынный мир» («Monde désert», 1927), «Геката» («Hé cate», 1928), «Вагадю» («Vagadu», 1931), «Небесная материя» («Matière cé leste», 1937) и др.; поэтические сборники «Бракосочетания» («Noces», 1928), «Кровавый пот» («Sueur de sang», 1934), «Парижская Богоматерь» («Vierge de Paris», 1944) и др. Библейские мотивы характерны для поздней лирики Жува, осмысляющей статус человека в мире и истории, - сборники «Гимн» («Hymne», 1947), «Язык» («Langue», 1952), «Лирическое» («Lyrique», 1956) и др. Автор эссе, статей о музыке, переводов английских, немецких, испанских авторов.
Сочинения:
Госпиталь. М., 1929; Œuvre. P., 1987. Vol. 1–2.