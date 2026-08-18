ЖУРОВСКИЙ ФЁДОР

ЖУРОВСКИЙ ФЁДОР - русский писатель.

Учил­ся в Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии, в 1721 году был при­нят «уче­ни­ком хи­рур­ги­че­ской нау­ки» в Гос­пи­таль­ную шко­лу в Мо­ск­ве, в 1727 году про­из­ве­дён в ле­ка­ри и от­прав­лен к епископу Ря­зан­ско­му и Му­ром­ско­му Гав­рии­лу Бу­жин­ско­му. Журовский - ав­тор 2 драм, ра­зы­гран­ных на сцене те­ат­ра Гос­пи­таль­ной шко­лы при Московском гос­пи­та­ле: «Сла­ва Рос­сий­ская» (1724), по­свя­щён­ная ко­ро­на­ции суп­ру­ги Пет­ра I , бу­ду­щей Ека­те­ри­ны I , и «Сла­ва пе­чаль­ная рос­сий­ско­му на­ро­ду» (1725) на смерть Пет­ра I. Ве­ро­ят­но, Журовский - то же ли­цо, что ие­ро­мо­нах Фео­фи­лакт Жу­ров­ский, ис­пол­няв­ший в 1732 году долж­ность рек­то­ра Сла­вя­но-гре­ко-латинской ака­де­мии и скон­чав­ший­ся в 1741 году.

Сочинения:

Пье­сы школь­ных те­ат­ров Мо­ск­вы. М., 1974. С. 256–313.