ЖУРОВСКИЙ ФЁДОР
ЖУРОВСКИЙ ФЁДОР - русский писатель.
Учился в Славяно-греко-латинской академии, в 1721 году был принят «учеником хирургической науки» в Госпитальную школу в Москве, в 1727 году произведён в лекари и отправлен к епископу Рязанскому и Муромскому Гавриилу Бужинскому. Журовский - автор 2 драм, разыгранных на сцене театра Госпитальной школы при Московском госпитале: «Слава Российская» (1724), посвящённая коронации супруги Петра I, будущей Екатерины I, и «Слава печальная российскому народу» (1725) на смерть Петра I. Вероятно, Журовский - то же лицо, что иеромонах Феофилакт Журовский, исполнявший в 1732 году должность ректора Славяно-греко-латинской академии и скончавшийся в 1741 году.
Сочинения:
Пьесы школьных театров Москвы. М., 1974. С. 256–313.