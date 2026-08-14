ЖУРНЕ МАРСЕЛЬ
ЖУРНЕ МАРСЕЛЬ - французский певец.
Учился в Парижской консерватории. В 1891 году дебютировал в Безье в партии Бальтазара («Фаворитка» Г. Доницетти). С 1894 года пел в театре «Ла Монне» в Брюсселе, с 1897 года также в лондонском «Ковент-Гарден». Участвовал во французской премьере «Богемы» Дж. Пуччини (1898, «Опера-Комик», партия Коллена). С 1900 года солист «Метрополитен-оперы» (Нью-Йорк), с 1908 года Парижской оперы, в 1917-1927 годах выступал также в театре «Ла Скала» (Милан). Искусство Журне отличали отточенность вокальной техники, дикции, сценическое мастерство. Основу обширного репертуара составляли партии (более 60) в операх французских композиторов. Среди лучших партий: Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно; сохранилась аудиозапись полной версии, 1932), Эскамильо («Кармен» Ж. Бизе), Голо («Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси), Корнелий («Рим» Ж. Массне); Вотан, Ганс Сакс («Кольцо нибелунга», «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера), Клингзор и Титурель («Парсифаль» Вагнера); Спарафучиле («Риголетто» Дж. Верди), Симон Маго («Нерон» А. Бойто, 1-й исполнитель), Скарпиа («Тоска» Пуччини), Тонио («Паяцы» Р. Леонкавалло).