ЖУРНАЛЫ ДУХОВНЫЕ

ЖУРНАЛЫ ДУХОВНЫЕ - христианское периодические издания, которые выпускаются церковными учреждениями или с их участием, научными или общественными организациями, фондами, а также частными лицами.

К хурналам духовным, с одной стороны, примыкают церковные и церковно-общественные газеты, листки, бюллетени, отличающиеся в основном формальными признаками (формат, отсутствие обложки и, как правило, более высокая периодичность выхода), а также большей актуальностью публикаций; с другой - непериодические продолжающиеся издания (нумерованные сборники статей, труды и доклады регулярных конференций и т. п.), серийные издания с низкой периодичностью (ежегодники, альманахи), календари, богослужебные указания, регулярные книгоиздательские и книготорговые каталоги.

В Европе и Северной Америке. Предшественниками повременных христианских изданий были многочисленные религиозные «летучие» листки и брошюры, появившиеся вскоре после изобретения книгопечатания и выпускавшиеся в большом количестве на новых европейских языках и латыни в эпоху Реформации и Контрреформации.

В начале XVII века появились регулярно выходившие и сходно оформленные листки новостей, т. е. газеты. Вскоре после возникновения универсальных по содержанию регулярных научных периодических изданий, «Journal des savants» (издается в Париже с 1665 года) и «Acta eruditorum» (Lpz., 1682-1731 годы), в XVIII веке появились богословские журналы. 1-й из них, «Altes und Neues aus dem Schatz theologischer Wissenschaften», был основан лютеранским пастором В.Э. Лёшером и выходил в Виттенберге (1701 год) и Лейпциге (1702-1720 годы, под заглавием «Unschuldige Nachrichten von alten und neuen theologischen Sachen»). Его преемниками стали «Fortgesetzte Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen» (1720-1750 годы) и «Neue Beyträge von alten und neuen theologischen Sachen» (1751-1761 годы) с тематическими приложениями, кумуляциями и указателями, выходившими каждые 10 лет. Вслед за этими изданиями во многих европейских странах в XVIII веке появились богословские, практические (напр., проповеднические), нравоучительные (в т. ч. пиетистские) журналы, а также посвященные новостям церковной жизни отдельных земель. Бурный рост протестантских и католических периодических изданий в Западной Европе происходил на протяжении XIX века. В 70-х годах в Европе и Северной Америке появились специализированные богословские журналы, а также периодические издания рецензий и обзоров богословской литературы.

В ХХ веке многие научные богословские и религиеведческие журналы имели международный и межконфессиональный статус. Особое значение имели в области библеистики и библейской археологии «Journal of Biblical Literature» (Missuola, 1881-1889 годы; Phil., 1890-.), «Biblische Zeitschrift» (Paderborn etc., 1903-1939 годы, 1957-.), «Biblica» (R., 1920-.), «Biblical Archeologist» (New Haven, 1938-1997 годы), «The Catholic Biblical Quarterly» (Wash., 1939-. год), «Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments» (Basel; Zürich, 1943-. год), «Vetus Testamentum» (Leiden, 1951-. год), «New Testament Studies» (L.; Camb., 1954- год), «Novum Testamentum» (Leiden, 1956-. год); церковной истории и патристики - «Zeitschrift für Kirchengeschichte» (Stuttg. etc., 1877-. год), «Church History» (Chicago etc., 1932-. год), «Journal of Ecclesiastical History» (L. etc., 1950-. год), «Studia patristica» (Oxf.; B., 1957-. год), «Patristics» (Baltimore, 1972-1992 годы; далее «Journal of Early Christian Studies»); агиографии - «Analecta Bollandiana» (Brux., 1882-. год); литургики - «Archiv für Liturgiewissenschaft» (Regensburg; Freiburg, 1950-. год); религиозной философии - «Revue de théologie et de philosophie» (Lausanne, 1868-. год), «Revue Thomiste» (Toulouse etc., 1893-. год), «Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie» (B., 1959-. год), «International Journal for Philosophy of Religion» (The Hague, 1970-.) год; общие богословские и религиеведческие журналы - «Revue de l'histoire des religions» (P., 1880-. год), «Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft» (B., 1886-1939), «Journal of Theological Studies» (Oxf., 1899-. год), «Revue d'histoire et de philosophie religieuses» (Strasbourg, 1921-. год), «Journal of the American Academy of Religion» (Boston, 1933-. год), «Kairos» (Salzburg, 1959-. год), «History of Religions» (Chicago, 1961-. год). Несколько журналов были посвящены библиографии текущей богословской литературы, напр. основанный А. фон Гарнаком и Э. Шюрером «Theologische Literaturzeitung» (Lpz., 1878-. год), «Zeitschrift für Theologie und Kirche» (Tüb., 1891-. год), «Harvard Theological Review» (Camb. (Mass.), 1908-. год). Основными указателями статей и рецензий из западноевроп. богословских журналов являются 3-томный «Catholic Periodical Index» (N. Y., 1930-1966 годы), продолжающий его ежегодник «Catholic Periodical and Literature Index» (Haverford (Pa.), 1967-. год), «Guide to Social Science and Religion in Periodical Literature» (Flint (Mich.), 1964-год.) и «Religion Index One: Periodicals» (Chicago, 1953-. год). Наиболее крупная электронная база данных создана Американской ассоциацией богословских библиотек (http://www.atla. com/).

В XIX веке в Православных Поместных Церквах появились печатные органы церковных учреждений (напр., с 1900 года издавались «Гласник» (Белград) и «Църковен вестник» (София)) и духовно-просветительные журналы, в XX веке - общие и специальные богословские. В настоящее время во многих странах издаются сотни правосл. центральных, епархиальных , монастырских, миссионерских и др. журналы духовные.

Из богословских журналов, издающихся до сих пор, выделяются «᾿Εκκλησιαστικὸς φάρος» (᾿Αλεξανδρεία, 1908-. годы), «Γριϒόριος ὁ Παλαμάς» (Θεσσαλονίκη, 1918-. годы), «Θεολοϒία» (᾿Αθῆναι, 1930-. годы), «᾿Εκκλησία κα θεολοϒία» (L., 1980-. годы), «Православна мисао» (Београд, 1958-. годы), «Теолошки погледи» (Београд, 1968-. годы), «Годишник на Софийския университет. VI: Богословски факултет» (София, 1924-1949 годы; с 1951 года «Годишник на Духовната академия «Св. Климент Охридски»»), «Studii teologice» (Bucur., 1949-. годы), «Greek Orthodox Theological Review» (Brookline (Mass.), 1954-. годы), «St. Vladimir's Theological Quarterly» (N. Y., 1957-. годы), «Orthodoxes Forum» (Münch., 1987-. годы).

В России XIX - начало XX веков.

В XVIII - начале XIX веков в Западной Европе издавались мистические журналы с отрывками из аскетических, пиетистских, визионерских, масонских сочинений западных писателей. Переводы этих текстов наполняли значительную часть русской духовной литературы, издаваемой гражданским шрифтом в последняя четверть XVIII века и первой четверти XIX века. Первые русские религиозные журналы - «Утренний свет» (СПб., 1777-1779 годы; М., 1779-1780 годы) и «Вечерняя заря» (М., 1782 год) Н.И. Новикова, а также «Сионский вестник» (М., 1806 год, 1817-1818 годы) А.Ф. Лабзина - целиком принадлежали к мистическому направлению.

К христианским журналам духовным могут быть с большим основанием причислены «Беседы с Богом, или Размышления в утренние часы на каждый день года» (М., 1787-1789 годы), издававшиеся под редакцией прот. Иоанна Харламова и состоявшие из переводов с немецкого языка книг К.Х. Штурма и И.Ф. Тиде; «Духовный год жизни христианина» (СПб., 1816 год) и «Вседневное беседование с Богом в утренние часы» (СПб., 1820 год), также содержавшие исключительно переводные тексты; морализаторский журнал «Друг юношества» (М., 1807-1815 годы; в 1813-1815 годы «Друг юношества и всяких лет»), издававшийся М.И. Невзоровым.

Первым российским богословским журналом и 1-м изданием, выпускавшимся в стенах духовно-учебного заведения (если не считать рукописного «Семинарского вестника» Владимирской ДС в 1810-1815 годы), был журнал СПбДА «Христианское чтение», основанный ректором архим. Григорием (Постниковым; впосл. митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский). Журнал стал самым длительным по времени выпуска периодическим изданием в России (1821-1917 годы), в 1875-1916 годы выходил как приложение к ж. «Церковный вестник». В 20 - начало 30-х годов XIX века также публиковались «Известия о действиях и успехах Библейских обществ в России и других государствах» (СПб., 1824 год) и «Радуга» (Ревель, 1832-1833 годы).

Вскоре появились новые журналы при духовных школах. В 1837-1912 годы КДА издавала еженедельник «Воскресное чтение», в котором наряду с назидательными статьями печатались научные исследования. С началом выхода «Трудов Киевской духовной академии» (1860-1917 годы) научные материалы переместились в это издание. МДА вместе с книжками «Творений святых отцов в русском переводе» (М., 1843-1865, 1871-1872, 1880-1891 годы) издавала ж. «Прибавления к творениям святых отцов в русском переводе», затем его сменил «Богословский вестник» (Сергиевский посад, 1892-1918 годы). КазДА издавала «Православный собеседник» (1855-1917 годы), в к-ром много внимания уделялось вопросам миссионерства, изучению мусульманства, буддизма, язычества, старообрядчества, сектантства, а также специальные миссионерские журналы «Миссионерский противомусульманский сборник» (Каз., 1873-1914 годы) и «Инородческое обозрение» (Каз., 1912-1916 годы). В академических журналах публиковались новые переводы святоотеческих творений, деяний Соборов, а также журналы или протоколы заседаний советов академий, отчеты и др. официальные документы академических корпораций, их подразделений и состоявших при них учреждений (б-к, музеев, кабинетов, обществ, братств), обзоры, рецензии и аннотации текущей российской и зарубежной богословской литературы. 4 духовные академии до 1918 года выпускали 19 периодических изданий, еще 2 журнала выходили при академических комиссиях и братствах.

Дореволюционные духовные семинарии издавали 5 богословских и еще неск. специальных журналов. Из них не уступал академическим журналам по научному уровню и широте содержания лишь харьковский богословско-философский ж. «Вера и разум» (1884-1917 годы), основанный Харьковским еп. Амвросием (Ключарёвым). Самыми ранними семинарскими духовно-назидательными журналами были «Училище благочестия» (Рига, 1857-1867 гоыд), «Духовная беседа» (в 1858-1862 выходил при СПбДС), «Руководство для сельских пастырей» (К., 1860-1917 годы), «Духовный дневник» (Х., 1864-1866 годы).

В 60-х годы XIX века появились богословско-публицистические журналы, основанные общественными организациями или частными лицами и призванные, по словам основателя и 1-го редактора ж. «Странник» (СПб., 1860-1917 годы) прот. Василия Гречулевича (впосл. Могилёвский еп. Виталий), не только удовлетворять запросы «любителей духовного чтения, но и возбуждать охоту к такому чтению в тех, кто считает его скучным или даже несоответствующим современному направлению общества». К таким изданиям можно отнести «Домашнюю беседу» (СПб., 1858-1877 годы) В.И. Аскоченского, «Душеполезное чтение» (М., 1860-1917 годы), «Дух христианина» (СПб., 1861-1865 годы) свящ. А. Гумилевского, «Духовный вестник» (Х., 1862-1867 годы), «Чтения в Обществе любителей духовного просвещения» (М., 1863-1917 годы).

Наряду с оригинальными и переводными богословскими и философскими статьями, аскетическими творениями и церковно-историческими исследованиями в этих журналах духовных публиковались проповеди и поучения, Жития святых, жизнеописания подвижников благочестия, очерки церковного быта, стихи духовного содержания, обзоры совр. духовной и светской лит-ры, отклики на текущие события. Для церковной публицистики 60-70-х годов было характерно смелое обсуждение церковных и церковно-общественных проблем, ранее не допускавшееся в печати.

Официальные церковные издания сначала появились на епархиальном уровне. Епархиальные ведомости выходили в 1860-1922 годы и охватывали почти все епархии. Как правило, они состояли из официальных и неофиц. отделов. С 1875 годы журнал «Церковный вестник» (СПбДА) был «в официальной части официальным органом Святейшего Синода и состоящих при нем центральных учреждений». В 1888 году появился отдельный печатный орган Святейшего Синода - журнал «Церковные ведомости», состоявший из официальной части и прибавлений и выходивший до 1918 года.

К центральным официальным церковным журналам относились также «Вестник военного духовенства» (СПб., 1890-1917 годы; с 1911 года «Вестник военного и морского духовенства»); «Церковно-общественная мысль» (К., 1917-1918 годы), «прогрессивный орган военного и морского духовенства»; «Народное образование» (СПб., 1896-1917 годы), журнал Училищного совета при Синоде.

По примеру светских иллюстрированных развлекательных изданий, получивших распространение в конце XIX - начале ХХ веков, в это же время появился ряд популярных духовно-назидательных журналов: «Русский паломник» (СПб., 1885-1917 годы), «Воскресный день» (М., 1887-1917 годы) прот. Симеона Уварова, «Кормчий» (М., 1888-1917 годы), «Приходская жизнь» (Ярославль, 1899-1918), «Сеятель» (Уфа, 1913-1917) и др. Часть подобных журналов духовных выходила при православных монатырях, которые выпускали до 1918 года более 30 периодических изданий (включая листки), из них 8 - Почаевская в честь Успения Пресв. Богородицы лавра, 4 - Троице-Сергиева лавра, 8 - рус. обители Афона и их подворья (в т. ч. 4 - Русский вмч. Пантелеимона мон-рь).

В духовно-назидательных журналах богословские и церковно-общественные вопросы отступили на 2-й план, а главное место заняли духовные рассказы, описания паломнических поездок, миссионерских путешествий. В начале ХХ века церковными братствами и об-вами трезвости, а также частными лицами выпускалось ок. 40 наименований журналов и листков, посвященных борьбе с пьянством и пропаганде трезвого образа жизни, в т. ч. «Друг трезвости» (СПб., 1900-1901 годы), «Отдых христианина» (СПб., 1901-1917 годы), «Трезвая жизнь» (СПб., 1905-1914 годы), «Трезвые всходы» (СПб., 1908-1914 годы), «Заря трезвости» (Воронеж, 1914-1917). Некоторые из духовно-назидательных журналов по примеру светских изданий имели множество тематических приложений в виде книг, брошюр и листков.

В последней четверти XIX века и особенно в начале ХХ века возникло немало специальных журналов духовных. Из миссионерских изданий выделяются «Миссионер» (М., 1874-1879 годы), еженедельно выпускавшийся Православным миссионерским обществом; «Братское слово», основанное проф. Н.И. Субботиным и посвященное изучению старообрядчества (М., 1875-1876, 1883-1899, 1906-1917 годы); «Миссионерский сборник» (Рязань, 1891-1918 годы), издававшийся братством св. Василия, еп. Рязанского; противосектантский журнал «Миссионерское обозрение» (К., 1896-1916 годы), основанный и редактировавшийся В.М. Скворцовым.

Христианской апологетике были посвящены журналы «Вера и Церковь» (М., 1899-1907 годы) прот. Иоанна Соловьёва, «Православно-русское слово» (СПб., 1902-1906; в 1906-1907 годы «Церковный голос»), «Голос истины» (СПб., 1909-1916 годы) Скворцова, «Ревнитель» (Х., 1911-1916) Л.З. Кунцевича, «Голос Церкви» (М., 1912-1918) И.Г. Айвазова и архим. Арсения (Жадановского; впосл. епископ Серпуховской).

Лучшие журналы по церковной педагогике выходили в основном в Юго-Западной России: «Церковно-приходская школа» (К., 1887-1906 годы), «Западно-русская начальная школа» (К., 1906-1917), «Законоучитель» (Житомир, 1912-1917). Всероссийский законоучительский союз успел издать только 7 номеров ежемесячного ж. «Религия и школа» (Пг., 1917-1918 годы). Выпускались и журналы духовные для детей, напр. «Божия нива» (Сергиевский посад, 1902-1917 годы) с приложением «Зернышки» (1903-1917 годы) Вологодского архиеп. Никона (Рождественского), «Маленький христианин» (Сергиевский посад, 1909-1916 годы), «Незабудка» (СПб., 1914-1917 годы годы) прот. Аполлинария Темномерова.

Некоторые издания были посвящены памятникам церковного искусства: «Христианские древности и археология» (СПб., 1862-1877) с приложением «Русские древности» (1871-1876 годы), «Изограф» (СПб., 1882-1885 годы), «Светильник» (М., 1913-1915 годы); церковной музыке и пению (см. Журналы церковнопевческие). Более чем в 20 епархиях церковно-археологическими или историческими обществами, комитетами или музеями выпускались ежегодники или продолжающиеся сборники, посвященные изучению местной церковной старины: «Труды Комитета для историко-статистического описания Подольской епархии» (Каменец-Подольск, 1876-1916 годы), «Чтения в Церковно-археологическом обществе при Киевской ДА» (1883-1916 годы), «Калужская старина» (1901-1911 годы. 6 т.), «Тобольское церковное древлехранилище» (1902-1909), «Воронежская старина» (1902-1916), «Минская старина» (1909-1913 годы), «Труды Бессарабского церковного историко-археологического общества» (Кишинёв, 1909-1933 годы) и др. Христ. памятники Востока и паломничества в Святую землю стали темой изданий Палестинского православного общества «Православный палестинский сборник» (СПб., 1881-1916 годы), «Сообщения Православного Палестинского общества» (СПб., 1891-1917 годы), а также издания Имп. АН «Христианский Восток» (СПб., 1912-1922 годы).

Текущей библиографии российской и в меньшей степени иностранной богословской и церковно-исторической литературы были посвящены «Листок духовной библиографии и журналистики» (К., 1872-1875 годы), «Богословский библиографический листок» (К., 1883-1916 годы) и «Новости богословской литературы» (Сергиевский посад, 1904-1906 годы).

1918-1935 годы

После 1917 года количество журналы духовные стремительно сокращалось. В 1918 году продолжала выходить лишь 1/4 часть церковной периодики, выпускавшейся в 1917 году, на протяжении 1918-1920 годов перестали издаваться почти все дореволюционные журналы. Некоторые новые издания возникли на территориях, занятых белыми войсками: «Вестник Омской церкви» (1919 год), «За родную землю» (Уфа, 1918 год), «За Русь святую» (Омск, 1919 год), «Знамя веры» (Челябинск, 1919 год), «К свету» (Барнаул, 1918-1919 годы), «Свободное слово христианина» (К., 1918 год), «Сибирский благовестник» (Омск, 1919 год), «Церковные ведомости» (Таганрог, 1919), «Церковь и жизнь» (Р.-н/Д., 1919).

На советской территории во время гражданской войны появились издания «Благовестник» (М., 1918 год), «Возрождение» (М., 1918 год), «Современная проповедь» (Н. Новг., 1918) и др. В 1918-1931 годы в стране выходило около 100 новых церковных периодических изданий на русском и украинском языках, почти все они были недолговечными, около половины составляли издания раскольнических групп, прежде всего обновленцев: «Живая Церковь» (М., 1922-1923 годы), «Соборный разум» (Пг., 1922-1923 годы), «Церковное обновление» (Рязань, 1922-1926 годы), «Христианин» (М., 1924 год), «Вестник Священного Синода Православной Российской Церкви» (М., 1925-1931 годы; с 1928 года «Вестник Священного Синода Православных Церквей в СССР»), «Голос православной Украины» (Х., 1925; в 1925-1928 годы «Украïнський православний благовiсник»), «Церква i життя» (Х., 1927-1928) и несколько десятков епархиальных изданий.

В 30-х годы XX века был основан официальный орган РПЦ «Журнал Московской Патриархии» (М., 1931-1935 годы), который после закрытия обновленческих журналов оставался единственным церковным изданием в СССР, но выходил недолго.

1943-1989 годы События Великой Отечественной войны предопределили перемены в политике Советского гос-ва в отношении РПЦ. В сентябре 1943 года возобновился выпуск «Журнала Московской Патриархии», до 1989 года остававшегося единственным церковным журналом в РСФСР. Он был рассчитан на духовенство, его функция заключалась в передаче информации: освещении событий церковной жизни (в т. ч. в епархиях и за границей), публикации постановлений Священного Синода, указов и посланий Патриарха и проч. Также на страницах ЖМП печатались проповеди, исследования на богословские и церковно-исторические темы и др. В 1971-1994 годы издание выходило и на англ. языке (The Journal of the Moscow Patriarchate). «Православний вiсник» (Львов, 1948-1962, 1968-1970 годы; К., 1971-1991, 1996 годы - на укр. яз.) издавался Киевской митрополией и стал аналогом ЖМП для Украины. Журнал сыграл большую роль в становлении укр. языка как богословского. В Латвии была сделана попытка выпуска бюллетеня Рижской епархии «Вести» (Рига, 1948-1950 годы. 4 номера), издание возобновилось уже в 1989 г. под названием «Вестник Рижско-Латвийской епархии».

После возрождения МДА возник вопрос о возобновлении научно-богословского журнала «Богословский вестник». Однако от Совета по делам религий было получено разрешение лишь на издание ежегодного сборника «Богословские труды», начавшего выходить с 1960 года Задачей издания была публикация научных трудов православынх авторов по догматическому, апологетическому, сравнительному и нравственному богословию, библеистике, литургике, патрологии, церковной истории, искусству и археологии, церковному праву, философии, много внимания уделялось переводам творений св. отцов. Сборник был единственным научным церковным изданием до 1989 года. С 1967 года ОВЦС МП выпускал «Информационный бюллетень Отдела внешних церковных сношений МП» (до 1998 года в форме машинописного пресс-релиза для служебного пользования, с 1999 году - ежемесячно в полиграфическом варианте). Бюллетень не имел строгой периодичности и размещал информацию о международных церковных контактах, наиболее значимых событиях в РПЦ и др. Поместных и инославных Церквах, а также дайджесты статей, опубликованных в зарубежной церковной периодике, и др.

В условиях отсутствия миссионерских, духовно-просветительных изданий некоторые верующие нелегально готовили журналы духовные в самиздате. Среди них были ж. «Надежда» (М., 1977-1985 годы; за границей выходил до 1994 года), литературно-философский журнал «Выбор» (М., 1987-1992 годы), катехизаторский и миссионерский журнал «Амвон» (М., 1988-1990 годы), «Бюллетень христианской общественности» (М., 1988-1989), «Слово» (М., 1988-1989 годы), православный женский журнл «Мария - Марфа» (М., 1991 год), «Царь-колокол» (М., 1990 год) и др. Эти журналы, как правило, печатались на ротапринте ограниченным тиражом и без строгой периодичности.

В России и СНГ. 1989-2008 годы.

В конце 80-х годов отношение государства к Церкви принципиально изменилось, что привело к стихийному возрождению журналов духовных. В 1990 году выходило 12 православных журналов, а всего за 1990-2007 годы возникло 256 новых изданий журнального типа. Многие из них прекращали существование после выхода неск. номеров или изменяли название, тип и форму издания (напр., «Свет Православия в Казахстане» в 1993-2000 годы издавался как газета, с 2001 года - как журнал), периодичность выхода и т. п. Издателями журналов духовных выступали как официальные церковные организации (Синодальные отделы МП, епархии, учебные заведения, монастыри), так и частные общественные объединения и лица. В настоящее время число изданий обеих групп примерно одинаково.

В 90-х годах основными темами большинства журналов духовных были миссионерство, катехизация, пастырское окормление новообращенных, религиозное образование, обновление приходской жизни. К 2000-м годам выделились основные типы журналов духовных: официальные информационные, научно-богословские, церковно-исторические, просветительско-катехизаторские (в т. ч. молодежные, детские, женские, военные и др.), педагогические, литературно-художественные, общественно-политические, экономические, а также издания по церковному искусству и проч.

С конца 80-х годов XX века возрождалась епархиальная периодика. В 1989 году стали выходить «Самарские ЕВ» (Куйбышев, 1989-1992 годы), «Минские ЕВ», затем «Благовестник Пермской епархии» (1990-1992 годы), «Вестник Белорусского экзархата» (Минск, 1990-.) и др.

Одними из первых стали возобновляться богословские и церковно-исторические журналы при учебных заведениях: «Вестник Ленинградской духовной академии» (1990 год; с 1991 года «Христианское чтение»), «Богословский вестник» при МДА (1993-.), «Труды Киевской духовной академии» (1997-.), «Православный собеседник» при КазДС (2000-.), «Вера и разум» при Харьковской ДС (2000-.). Возрожденные издания не соответствовали своим дореволюционным предшественникам ни по периодичности (почти все они до сих пор выходят нерегулярно), ни по объему и научному уровню публикуемых материалов.

Возникшие после 1990 года новые богословские учебные заведения и кафедры теологии ун-тов стали издавать свои журналы богословско-академического направления: «Труды Высшей религиозно-философской школы» (СПб., 1992-.годы), «Духовный мир» (сбарник работ учащихся Московских духовных школ) (Серг. П., 1994-1997 годы), «Ученые записки Российского Православного университета св. Иоанна Богослова» (М., 1995-2000 годы), «Страницы» ББИ им. ап. Андрея (М., 1996-. годы), «Богословский сборник» ПСТБИ (М., 1997-2005 годы; далее «Вестник ПСТГУ»; с 2004 года формируется по тематическим сериям: «Богословие, философия», «История, История Русской Православной Церкви», «Филология», «Педагогика, психология», «Музыкальное искусство христианского мира»), «Вестник Русского христианского гуманитарного института» (СПб., 1997-. годы), «Труды Минской духовной академии» (2002-. годы), «Труды Нижегородской духовной семинарии» (2003-. годы), «Богословско-исторический сборник» при Калужской ДС (2003-. годы), «Ученые записки Тульской духовной семинарии» (2005-. годы) и др. Появились журналы православных средних учебных заведений, напр. «Источниковедение в школе» при православной гимназии во имя прп. Сергия Радонежского в Новосибирске (1997-. год), «Вестник Тульской православной классической гимназии» (1998-. годы).

Богословские и церковно-исторические журналы издавались также Синодальными отделами МП и их подразделениями: «Известия Библейских комиссий» (Л., 1990-1991 годы), «Церковь и время» при ОВЦС МП (М., 1991-1992, 1998-. годы), «Вестник Патриаршей Синодальной библейской комиссии» (М., 2000 год), «Вестник церковной истории» при ЦНЦ «Православная энциклопедия» (М., 2006-.); епархиями: «София» Новгородской епархии (1997-. годы), «Богословский сборник Ивановской епархии» (1998-.), «Богословский сборник» Новосибирской епархии (2005-. годы) и др.; монастырями: «Троицкое слово» при Троице-Сергиевой лавре (Серг. П., 1990-1995 годы), «Даниловский благовестник» при Даниловом во имя прп. Даниила Столпника московском мон-ре (М., 1991-.); братствами: «Православная община» (М., 1991-2000 годы), «Вышенский паломник» (Рязань, 1996-2001, 2004-. годы); научными учреждениями РАН: «Православный палестинский сборник» при ППО (М., 1992-. годы), «Православие и русская народная культура» (М., 1993-. годы) и «Традиции и современность» (М., 2002-.) при Институте этнологии и антропологии РАН, «Христианский Восток: Новая серия» (СПб.; М., 1999-. годы); общественными организациями: «Христианос» при фонде им. прот. А. Меня (Рига, 1991-.), «Церковно-исторический вестник» при Об-ве любителей церковной истории (М., 1998-.), «Глинские чтения» при об-ве «Наследники Александра Невского» (М., 2004-.). Журнал«Альфа и Омега» при Обществе для распространения Свящ. Писания в России (М., 1994-.), задуманный как издание строго библейской направленности, расширил тематические рамки и стал публиковать материалы по всем направлениям богословия, церковной истории и духовной жизни.

Если в 90-х годы в научно-богословских журналах помещались преимущественно перепечатки статей из дореволюционных и эмигрантских изданий, то в 2000-х годах значительно выросло число новых публикаций. Большое внимание стало уделяться изданию документальных материалов, расширялось число переводов с греческого, восточного и др. языков.

Основной объем в репертуаре правосл. периодики занимали журналы духовные религиозно-просветительского, миссионерского, катехизического направления. Их выпускали мн. духовно-учебные заведения («Просветитель» при РПУ (М., 1994-1995 годы), «Встреча» при МДА (Серг. П., 1996-.), «Ступени» при Минской ДС (2000-.), «Семинарский вестник» при Казанской ДС (2001-.), «Вера» при Самарской ДС (2001-.), «Семинария» при Тобольской ДС (2005-.), «Дамаскин» при Нижегородской ДС (2006-.) и др.).

Ряд журналов сочетал в себе типы академических и просветительских («Мир Библии» при ББИ (М., 1993-.), «Андреевский вестник» при Одесской ДС (2000-.)). Синодальные отделы МП и их подразделения издавали «Путь Православия» при ОРОК (М., 1993-1996/1997 годы), «Миссионерское обозрение» при Миссионерском отделе Свящ. Синода (Белгород, 1995-.), «Православный паломник» при Паломническом центре ОВЦС (М., 2001-. годы). В регионах просветительскую функцию частично выполняли епархиальные издания, во мн. городах выпускались и отдельные издания по этой тематике: «Православный христианин» (Калуга, 1991-. годы), «Вера и жизнь» (Рига, 1995-.), «Воронежская беседа» (Воронеж, 1995-. годы), «Духовный собеседник» (Самара, 1995-. годы), «Сеятель» (Н. Новг., 1992-1997 годы).

Духовно-просветительские и катехизические журналы также издавались монастырями: «Крымский Афон» при бахчисарайском в честь Успения Пресвятой Богородицы (Бахчисарай, 1996-. годы), «Встреча» при минском во имя мц. вел. кнг. Елисаветы (пос. Новинки (Белоруссия), 2001-. годы), «Мгарский колокол» при Мгарском в честь Преображения Господня (Лубны, 2002-. годы); приходами: «Православный духовный вестник» Саракташского благочиния (Саракташ, 1999-. годы), «Приходская жизнь» при общине Благовещения Пресвятой Богородицы в Бортничах (К., 2002-. годы), «Симеоновский вестник» (Челябинск, 2002-. годы) и др.; братствами: «Верую» (блгв. кн. Александра Невского в с. Картмазово Владимирской обл.; 1995-. годы), «Добродетель» при Марфо-Мариинском сестричестве милосердия (Белгород, 2005-.); общественными организациями: «Православная беседа» (М., 1991-. годы), «Мир Божий» (М., 1996-. годы), «Фома» (М., 1996-.), «Благодатный огонь» (прил. к журналу «Москва») (М., 1998-. годы), «Спасите наши души!» (Днепропетровск, 1998-. годы), «Нескучный сад» (М., 2001-. годы), «Светоч» (Пермь, 2004-. годы), «Русский инок» (М., 2006-. годы) и мн. др.

Постепенно расширялся репертуар изданий, ориентированных на определенные группы читателей: молодежь, детей, женщин, представителей различных профессий и др. Среди молодежных журналов духовных выделяются «Дорога вместе» (М., 2000-. годы), «Сретение» при Отделе по делам молодежи Свящ. Синода (М., 2000-. годы), «Молодежь и Православие» (Воронеж, 2001-. годы), «Православный просветитель» (Тюмень, 2001-. годы), «Собрание» (Каз., 2002-. годы), «Новый ковчег» Белгородской и Старооскольской епархии (Белгород, 2002-. годы), «Наследник» при Новоспасском московском в честь Преображения Господня монастыре (М., 2005-.).

Особенно велико разнообразие детских журналов духовных: «Пчелка» (М., 1991-. годы), «С нами Бог» (М., 1993-. годы), «Духовный родник» (Екатеринбург, 1995-.), «Купель» (М., 1996-. годы), «Божий мир» (М., 1997-. годы), «Колокольчик» при Псково-Печерском в честь Успения Пресвятой Богородицы монастыре (Печоры, 1997-.), «Зорька» (М., 1997-. годы), «Лучик» (с. Семёновка (Марий Эл), 2000-.), «Свет Рождества» (Черновцы, 2000-.), «Незабудка» (Кременчуг, 2001-.), «Отрок» при киевском Ионинском во имя Св. Троицы мон-ре (2001-.), «Православная радуга» (Самара, 2002-. годы), «Православный сибирячок» (Тюмень, 2003-. годы), «Светлячок» при Оренбургской епархиальной правосл. гимназии (2003-.), «Купина» (М., 2003-. годы), «Ангелочек» (Волгоград, 2005-.), «Божья коровка» (СПб., 2006-.), «Солнечный заяц» при Издательском отделе Санкт-Петербургской епархии (СПб., 2006-. годы).

Круг журналов духовных, ориентированных на профессиональные группы, невелик, но непрерывно возрастает. К числу новых изданий относится, напр., «Филолог» Общества православной культуры Новосибирского государственного университета (2001-.). Отдельную группу составляют журналы, посвященные проблемам православного образования, педагогики, воспитания: «Информационный вестник» при ОРОК МП (М., 1996-2001 годы; далее «Православное образование»), «Глагол» (Печоры, 1999-. годы), «Вестник церковной педагогики» (Волгоград, 2001-. годы), «Детский дом» (М., 2001-. годы), «Духовно-нравственное воспитание» (прил. к журналу «Воспитание школьника») (М., 2001-.), «Воскресная школа: открытый урок» (М., 2004-.), «Зерно горчичное» (СПб., 2006-. годы) и ряд др.

Военным адресованы издания «Вера и мужество» (М., 1993-1996 годы; далее «Отечество и вера»), «Вестник военного и морского духовенства» при Синодальном отделе МП по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями (М., 2004-.). Вопросам экономики церковной жизни посвящены «Вестник православных товаропроизводителей» (М., 2001-. годы), «Приход: Православный экономический вестник» (М., 2001-. годы). Популярны периодические издания, посвященные церковному изобразительному искусству и музыке: «Храм» (М., 1991 годы), «Златоуст» при Товариществе русских художников (М., 1992-1993 годы), «Хоругвь» (М., 1993-.), «Школа знаменного пения» (М., 1999-2000), «Русская икона» (М., 2001-.), «Светильник» (М., 2001-. годы), «Убрус: Церковное шитье» (СПб., 2003-.), «Регентское дело» (Севастополь, 2004-. годы годы) и др.

В регионах России выходят журналы духовныена национальных языках, напр. «Вестник Барнаульского духовного училища» (2003-.) на алтайском языке, «Мироносец лудыш» (Йошкар-Ола, 1997-. годы) на марийском языке. На Украине широко представлены журналы духовыне на украинском языке: «Благовiст» (Кiровоград, 1997-. годы), «Дух i лiтера» (К., 1997-. годы), «Лествица» (Львiв, 1999-. годы), «Вiсник православноï педагогiки» (К., 1999-.), «Джерела» (Луцьк, 2000-. годы), «Божа нивка» (Львiв, 2001-. годы), «Вертоград» (К., 2001-.), издание для военных «Вiра i честь» (К., 2001-.), «Вiсник прес-служби УПЦ» (К., 2001-. годы); в Белоруссии - на белорусском языке: «Праваслаўе у Беларусi i у сьвеце» (Мiнск, 1993-1995 годы; в 1996-1998 годы «Праваслаўе»), «Ортапрэс» (Мiнск, 1995-1998 годы).

Русские журналы за границей

Несколько русских журналов духовных издавались в XIX - начале ХХ веков за границей: «Американский православный вестник» (Н.-Й., 1896-1918, 1922-1929; в 1930, 1936-1973 годы «Русско-американский православный вестник»), «Известия Братства Православной Церкви в Китае» (Харбин; Пекин, 1904-1907), «Китайский благовестник» (Пекин, 1907-1919, 1922-1939, 1946-1951 годы), «Православная Урмия» (Джульфа, 1905-1906, 1911-1914 годф), «Ревнитель Православия» (Н.-Й., 1913-1918 годы), «Церковная правда» (Берлин, 1913-1914 годы) и др. Большинство из них не выпускались после 1918 года. В епархиях Русской Церкви, оказавшихся за границей после 1918 году, были возобновлены или созданы вновь несколько официальных и церковно-общественных журналов: «Литовские епархиальные ведомости» (Каунас, 1923-1924; в 1924-1940 годы «Голос Литовской Церкви»), «Вера и жизнь» (Рига, 1923-1940 годы), «Воскресное чтение» (Варшава, 1924-1939 годы), «Вестник Братства православных богословов в Польше» (Варшава, 1934-1938 годы), «Утренняя заря» (Сортавала, 1926-1941 годы; в настоящее время издается только на финском языке под названием «Aamun Koitto»).

С 20-х годов XX века в других странах, ставших центрами эмиграции из России, возникло множество новых Значительный географический разброс русских общин и церковные юрисдикционные разделения помешали созданию единой системы русской периодики за рубежом.

РПЦЗ издавала центральные официальные журналы «Церковные ведомости» (Сремски-Карловци, 1922-1930 годы) и «Церковная жизнь» (1933-1944 годы в Югославии, 1947-1950 годы в Мюнхене, далее в США), в которых публиковались послания Соборов и Синода РПЦЗ и др. документы; епархиальные: «Святая Земля» при Русской духовной миссии в Иерусалиме (Иерусалим, 1934-1940 годы), «Сим победиши» Бразильской епархии (Сан-Паулу, 1955-1967 годы), «Церковное слово» Австралийско-Новозеландской епархии (Кройдон, 1955-.), «Церковный голос» Западноевропейской епархии (Версаль, 1955-1957 годы), «Вестник Западноевропейской епархии Русской Зарубежной Церкви» (Женева, 1974-1991; с 1978 года «Вестник Западноевропейской епархии Русской Церкви за рубежом»), «Вестник Германской епархии Русской Православной Церкви за границей» (Мюнхен, 1986-.), «Православный вестник Нью-Йоркской и Канадской епархий» (Н.-Й.; Монреаль, 1987-1993).

Духовно-просветительные журналы издавались монастырями и приходами РПЦЗ: «Православная Русь» при джорданвиллском во имя Св. Троицы монастыре (Ладомирова, 1928-1940 годы (в 1928-1934 годы выходил как газета «Православная Карпатская Русь»); Джорд., 1949-.), «Хлеб небесный» при харбинском в честь Казанской иконы Божией Матери монастыре (Харбин, 1926-1946 гдоы), «Путь Христов» (Харбин, 1929), «Православная жизнь» (прил. к журналу «Православная Русь») (Джорд., 1950-.), молодежный журнал «Православный благовестник» (Сан-Франциско, 1962-1969 годы), детский журнал «Детство во Христе» (прил. к журналу «Православная Русь») (Ладомирова, 1935-1940 годы; с 1939 года «Детство и юность во Христе»), возобновилось издание журнала «Русский паломник» (Чико (США); М., 1990-. годы).

Выпускались также богословские, пастырские и миссионерские журналы духовные: «На страже Православия» (Лондон, 1939 годы), «Православный путь» (богословско-философский ежегодник, прил. к журналу «Православная Русь») (Джорд., 1951-. годы), «Православное обозрение» (Монреаль, 1960-1986 годы), «Русский пастырь» при Свято-Троицкой джорданвиллской духовной семинарии (Сан-Франциско, 1988-2003 годы).

Приходы, находившиеся в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского) (впосл. К-польского Патриархата), издавали официальны журналы «Церковный вестник Западноевропейской епархии» (П., 1927-1940, 1946-1959 годы; с 1947 года «Церковный вестник Западноевропейского православного Русского экзархата»), богословский журнал«Православная мысль» Православного Богословского института прп. Сергия Радонежского (П., 1928-1957, 1971 годы), духовно-просветительные «Сергиевские листки» (Мёдон, 1928-1939 годы), «Духовные беседы» (Мёдон, 1944-1947 годы), «Христианская жизнь» (Льеж, 1946-1957 годы), «Вечное» (Аньер, 1948-1992 годы).

Приходы Московской Патриархии за рубежом выпускали журнал «Православие» (П., 1933 годы), а затем «Вестник Русского Западноевропейского Патриаршего экзархата» (П., 1947-1989 годы), который сочетал функции официального и научно-богословского. В образованных после Второй мировой войны зарубежных епархиях МП издавались также епархиальные журналы, вначале на русском, а позже на местных национальных языках: «Голос Православия» Германской епархии (Берлин, 1952-1954 годы; с 1961 года «Stimme der Orthodoxie»), «Голос православия» Чешской епархии (Прага, 1950-1955 годы; далее «Hlas Pravoslavi» - орган Правосл. Церкви в Чехословакии) и др.

Существовали также издания без четкой юрисдикционной принадлежности, их основной задачей было поддержание культурных и религиозных контактов в русское зарубежье. Среди них выделялись «Духовный мир студенчества» (Прага, 1923-1925 годы), «Вестник Русского христианского движения», первоначально орган Русского студенческого христианского движения (П., 1925-1939, 1945-. годы), искусствоведческий журнал «Наследие» (Саутбери (США), 1968-1969 годы). В религиозно-философских изданиях «София» (Берлин, 1923 год) и «Путь» (П., 1925-1940 годы), выходивших под ред. Н.А. Бердяева, «Новый град» (П., 1931-1939 гдоы) и др. авторы обсуждали текущие события на Западе и в СССР, пытались осмыслить причины российской катастрофы, найти место правосл. ценностей в современном мире. Особое место занимали журналы, которые готовились в «религиозном подполье» в СССР, но окончательно оформлялись за рубежом, напр. «Беседа» (П., 1983-1991 годы).

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