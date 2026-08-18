ЖУРНАЛ «СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ»

ЖУРНАЛ «СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ» - ведущее российское научное издание в области изучения славяноведения.

Журнал (до 1992 года - «Советское славяноведение») выходит с января 1965 года шесть раз в год, объем номера - около 12 п. л. В настоящее время тираж - около 600 экземпляров.

На страницах единственного в стране славяноведческого журнала публикуются проблемно-тематические статьи, материалы дискуссий, круглых столов, документы, критические обзоры, библиография, хроника научной жизни, информация о книгах, выпущенных Институтом, и др.

Главный редактор - Михаил Андреевич Робинсон.