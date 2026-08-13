ЖУРНАЛ «СИБИРСКАЯ ЗАИМКА. ИСТОРИЯ СИБИРИ В НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ»

ЖУРНАЛ «СИБИРСКАЯ ЗАИМКА. ИСТОРИЯ СИБИРИ В НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ» - научно-популярное издание по истории Сибири.

«Сибирская Заимка» является общедоступным научно-популярным ресурсом, одинаково интересным как простым читателям, так и профессиональным исследователям сибирской истории.

Официальное начало работы: 22 марта 1998 года.

Награды:

Сибирская Ярмарка, выставка «УчСиб - 2000»: диплом участника, диплом Управления образования НСО, диплом Сибирской ярмарки за I место в номинации «Лучшая образовательная тематическая страница»;

«Сибирская Заимка» является победителем призового конкурса «Лучший сайт», проводившегося Project Harmony в рамках программы «Обучение и доступ к Интернет» в 2000 году, а также призером конкурса сайтов о Новосибирской области «Новобест-2011».