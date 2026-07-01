ЖУРНАЛ «РУССКАЯ ИСТОРИЯ»

ЖУРНАЛ «РУССКАЯ ИСТОРИЯ» - научно-популярное издание по истории России.

Журнал «Русская история», нацеленный на содействие молодым историкам, появился потому, что в нем назрела необходимость, обусловленная всей предшествующей деятельностью Московского отделения Русского исторического общества.

Проводимый ежегодно Всероссийский конкурс молодых историков на лучшую работу по русской истории «Наследие предков - молодым» показал наличие пока малоизвестных историков, вдумчиво изучающих прошлое своего народа. Но только незначительную часть поступивших работ удалось опубликовать на страницах поддерживавших конкурс журналов «Наш современник» и «Молодая гвардия».

Для начинающего ученого первая опубликованная работа - мощный стимул продолжать начатые исследования. Русская же историческая наука остро нуждается в приливе новых свежих сил. Существующие исторические журналы, по своим критериям отбора публикуемого материала, практически недоступны для молодых талантливых исследователей. Поэтому журнал «Русская история» с самого начала задумывался как молодежный, и в нем предусмотрен постоянный раздел, посвященный поступившим на конкурс работам.

Конечно, это не значит, что журнал закрыт для людей зрелого возраста. Соединение опыта и юного задора необходимо для успеха любого предприятия. Речь идет о приоритетах. Приоритеты в публикации материалов и в постановке проблем отданы тем историкам, кому не превысило 33 года. Для них эта единственная профессиональная трибуна, на которой они смогли бы обмениваться своими взглядами. Историки более старшего поколения приглашаются к сотрудничеству, чтобы помочь молодежи найти правильные решения существующих проблем.

Мероприятия, проводимые Русским историческим обществом, не единственная форма содействия молодым историкам. Есть немало иных уважаемых историко-культурных организаций, занимающихся изучением русской истории, сохранением и развитием отечественного исторического наследия. Но специального издания, освещающего их деятельность со стороны, интересующей молодых историков, также до настоящего времени не было. Поэтому редакция журнала «Русская история» сотрудничает и публикует сведения о проводимых конкурсах, выделяемых на исторические исследования средствах (грантах), формируемых, для подготовки исторических и энциклопедических изданий, творческих коллективах и иной информации, облегчающей молодежи поиск точек приложения своих сил.

Не менее важны известия о намечаемых мероприятиях по подготовке к празднованию знаменательных исторических дат, новинках исторической литературы, выдающихся археологических находках и исторических открытиях, иные, полезные для любого историка сведения.

В целом журнал продолжает традиции, сложившиеся в ходе проведения конкурса. Главная цель - помочь молодому поколению выбрать из наследия предков то самое ценное, что оно возьмет с собой в дорогу на всю оставшуюся жизнь.