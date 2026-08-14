ЖУРНАЛ «РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ»

ЖУРНАЛ «РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ» - российское научное издание в области изучения археологии.

Журнал «Российская археология» (до 1992 года назывался «Советская археология») основан в 1957 году, является центральным периодическим археологическим изданием России. Распространяется в РФ, странах ближнего и дальнего зарубежья.

Тематика журнала: древняя и средневековая история и культура человечества; изучение исторического процесса археологическими и естественнонаучными методами.

Главный редактор: д.и.н. Беляев Леонид Андреевич. Размещен на сайте Институт археологии РАН. Содержится полнотекстовый архив сборников и номеров журнала с 1936 по 1992 годы в формате pdf. Номера журнала с 2005 года представлены оглавлением.