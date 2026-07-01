ЖУРНАЛ «РОДИНА»

ЖУРНАЛ «РОДИНА» - научно-популярное издание по истории России.

Единственный в России научно-популярный исторический иллюстрированный журнал. Продолжает традиции одноименного дореволюционного издания, основанного еще в 1879 году. В наше время выход журнала возобновлен с января 1989 года. Учредителям издания являются Правительство Российской Федерации и Администрация Президента Российской Федерации.

Авторы - известные историки, этнографы, археологи, писатели, публицисты. В качестве приложений к "Родине" издаются журнал "Источник", в котором впервые печатаются архивные документы из бывших секретных хранилищ ЦК КПСС, КГБ, Президентского Архива, а также Вестник актуальных прогнозов "Россия. Третье тысячелетие", на страницах которого анализируются важнейшие изменения в экономической, политической и духовной жизни страны.

Включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК.