ЖУРНАЛ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ «МАТУШКА»

ЖУРНАЛ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ «МАТУШКА» - детское издание по отечественной истории.

Журнал "МАТУШКА" призван органично занять до сих пор пустовавшую нишу регулярного, качественного, просветительского издания для детей младшего школьного возраста, стать своеобразным творческим прологом к успешному изучению истории в школе, сформировать представление об основных универсалиях отечественной истории.

Безопасность используемых при издании журнала материалов (бумага, краски) и соблюдение требований государственных стандартов, предъявляемых к детской литературе, подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением.

Идея создания детского исторического периодического издания зародилась еще в 2005 году. Инициатором проекта являлась Ирина Мазилкина - сегодня главный редактор журнала «Матушка».

В процессе разработки концепции и структуры журнала был изучен многолетний европейский (Швейцария, Германия, Франция) и российский опыт исторических изданий для детей, проанализированы особенности преподавания «родиноведения» в школах, гимназиях и лицеях, а также ситуация на детском книжно-журнальном рынке. В результате обнаружилась «лакуна» - пустующая ниша для детского научно-популярного, качественно иллюстрированного журнала для детей младшего школьного возраста.

Идея, направленность, структура и содержание журнала разрабатывались совместно с психологами, педагогами и историками. С мая 2008 года учредителем и издателем детского исторического журнала «Матушка» является Издательство «Печатные Традиции».

С августа 2008 года журнал издается ежеквартально объемом 32-42 полосы как периодическое издание.