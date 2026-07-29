ЖУРНАЛ «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АРХИВЫ»

ЖУРНАЛ «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АРХИВЫ» - российское научно-популярное издание в области архивоведения.

Раздел журнала «Отечественные архивы» на сайте «Архивы России». В журнале публикуются статьи по истории, теории, практике архивного дела и делопроизводства, рецензии на публикации архивных документов и справочников, тексты не издававшихся ранее архивных документов с вводной статьей и комментариями (дневники и воспоминания).

Журнал с 1923 года по 1941 год выходил в свет под названием «Архивное дело», с 1956 года по 1959 год - «Информационный бюллетень ГАУ МВД СССР», с 1959 года по 1965 год - научно-информационный бюллетень «Вопросы архивоведения». В 1966 году по решению Секретариата ЦК КПСС (СТ-126/121 гс от 14 сентября 1965 года) он получает статус научно-теоретического и научно-практического журнала Главархива СССР, название «Советские архивы» и издается при участии Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Института истории СССР АН СССР.

В конце 1970-х годов правомерность даты основания (1923 год) журнала официально подтверждена Книжной палатой СССР (№ 1103 от 3 апреля 1978 года). Тогда же согласно постановлению Президиума ВАК (Бюллетень ВАК. 1979. № 6. Список 15. П. 1) журнал включен в «Перечень издающих организаций, в научных изданиях которых могут публиковаться основные научные результаты, включаемые в докторские диссертации».

22 ноября 1991 года журнал впервые зарегистрирован в Мининформпечати Российской Федерации (№ 1303) под названием «Отечественные архивы» (учредители: коллектив редакции, Роскомархив и Мининформпечати РФ), а затем перерегистрирован 6 декабря 1995 года.