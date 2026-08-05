ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ - периодическое ежемесячное издание, официальный печатный орган Русской православной церкви.

Из­да­вал­ся в Мо­ск­ве в 1931-1935 годах; во­зоб­нов­лён в 1943 году (до нача­ла 1990-х годов вы­хо­дил ог­ра­ни­чен­ным ти­ра­жом).

В жур­на­ле все­сто­рон­не от­ра­жа­ют­ся все сфе­ры современной цер­ков­ной жиз­ни, в том числе про­бле­мы ду­хов­но­го об­ра­зо­ва­ния, пас­тыр­ско­го по­пе­че­ния, мис­сио­нер­ской ра­бо­ты, со­ци­аль­но­го слу­же­ния Церк­ви, её взаи­мо­дей­ст­вия с воо­руженными си­ла­ми и так далее; пуб­ли­ку­ют­ся ста­тьи по всем раз­де­лам бо­го­сло­вия и ка­те­хи­за­ции (смотри Катехизис ), цер­ков­но-ис­то­ри­че­ские ра­бо­ты, биб­лио­гра­фические об­зо­ры, ма­те­риа­лы из на­сле­дия пред­ста­ви­те­лей русской бо­го­слов­ской и ре­ли­ги­оз­но-фи­ло­соф­ской мыс­ли. На стра­ни­цах жур­на­ла в различные го­ды бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны тру­ды ве­ду­щих отечественных бо­го­сло­вов П. Фло­ренского, В. Лос­ско­го, С. Бул­га­ко­ва, Г. Фло­ров­ско­го и др.

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