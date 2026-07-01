«ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ»

«ЖУРНА́Л ДЛЯ ВСЕХ» - илюстрированный литературно-художественный и научно-популярный журнал , выходивший в Санкт-Петербурге в 1895-1906 годах ежемесячно.

Основан в марте 1895 года, 1-й, пробный номер вышел в сентябре того же года, с января 1896 года выходил регулярно. С 1895 года по осень 1897 года его издавал и редактировал Д.А. Геник, с осени 1897 по 1906 годы - В.С. Миролюбов.

По замыслу редакции «Журнал для всех» должен был дать широкому кругу читателей «занимательное чтение, которое… могло бы иметь воспитательное и образовательное значение». Кроме того, в журнале намеревались регулярно публиковать практические сведения, «необходимые для создания… лучших способов домоводства и сельского хозяйства» (1896 год. № 1. С. 1).

Издание делилось на 4 отдела: религиозно-нравственный, исторический и литературный, естественнонаучный, хозяйственный. В религиозно-нравственном отделе были опубликованы статьи о Тихвинской иконе Божией Матери (1895 год. № 1), о первых подвижниках Киево-Печерского монастыря (1896 год. № 2), Житие св. Стефана Пермского (1896 год. № 4), материалы о св. угодниках-нищелюбцах (1896 год. № 7), о свт. Феодосии (Углицком), архиеп. Черниговском (1896 год. № 9-11), о свт. Игнатии (Брянчанинове), еп. Кавказском (1897 год. № 2-4, 8), о свт. Макарии, митр. Московском (1897 год. № 6). В историческом и лит. отделе представлены биографии русских гос. деятелей и писателей (А.П. Ермолов, И.Л. Горемыкин, Ф.М. Достоевский, А.Н. Майков и др.), стихотворения и рассказы. Кроме того, в издании публиковались материалы по библиографии, музыке, кулинарии, домашней медицине и гигиене, охоте, а также месяцеслов, репродукции с картин и фресок на религиозные темы русских и европейских художников, частные объявления.

Осенью 1897 года бывший оперный певец Миролюбов, собиравшийся заняться издательской деятельностью, выкупил «Журнал для всех» у Геника. Официально право на издание было передано преподавателю Театрального училища П.В. Голяховскому. 2 сентяьря 1898 года Миролюбов стал официальынм соиздателем журнала, а 25 февраля 1899 года - его единственным владельцем, за Голяховским было сохранено право «совещательного голоса в делах редакции». Миролюбову удалось значительно повысить популярность издания, сделав его очень дешевым и ориентированным на широкие круги «провинциальной публики»: если к концу 1896 года тираж составлял 10 тыс. экз., а в середина 1897 года - 5 тыс., то в 1901 году он достиг 78 тыс., в 1902-1904 годы - 80-90 тыс. экз.

Миролюбов реорганизовал издание: появился большой научный отдел, где печатались материалы по истории, этнографии, психологии, биологии, геологии, астрономии, был значительно расширен отдел библиографии. Постоянным разделом стала политическая хроника, содержавшая «иностранное обозрение» и «внутреннее обозрение». «Иностранное обозрение» до лета 1901 года вел В.А. Поссе (под псевдонимом Вильде). С декабря 1901 года по февраль 1902 года отдел беллетристики возглавлял А.И. Куприн, участие в редакционной работе принимали публицисты Е.Н. Тарновский (1903 год) и М.А. Энгельгардт (1906 год).

В «Журнале для всех» стали сотрудничать педагог и психолог П.Ф. Каптерев, историки В.О. Ключевский, А.А. Кизеветтер, П.Н. Милюков, писатели и поэты А.П. Чехов, Л.Н. Андреев, А.К. Боане, Л.И. Андрусон, А.В. Амфитеатров, М. Горький , И.А. Бунин, Ю.К. Балтрушайтис, К.Д. Бальмонт, литературные критики А.Г. Горнфельд, Д.Н. Овсянико-Куликовский, Е.А. Соловьёв (под псевд. В. Мирский, Андреевич и др.). В начале 1900-х годов вокруг журнала сложился кружок во главе с Миролюбовым. В его состав входили М.П. Арцыбашев, В.В. Башкин, В.В. Муйжель, Скиталец, А.Н. Толстой, С.С. Юшкевич и др. По субботам участники кружка устраивали литературные чтения, а Миролюбов, «сам ничего не писавший, «учил» писать» (Скиталец. Повести и рассказы. Восп. М., 1960. С. 444).

В начале 1900-х годов Миролюбов увлекся богоискательскими идеями. Он сблизился с Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус и вместе с ними активно участвовал в работе Религиозно-философских собраний в Санкт-Петербурге (1901-1903 годы). Увлечение редактора-издателя привело к изменению редакционной политики «Журнала для всех»: научный отдел стал сокращаться, повышенное внимание уделялось совр. литературе и искусству. Миролюбов привлек к участию в журнале поэтов-символистов А.А. Блока, В.Я. Брюсова, Гиппиус, Вяч.И. Иванова, Ф. Сологуба и др., художественных критиков С. Глаголя, С.К. Маковского, Д.В. Философова.

В конце 1903 года редактор-издатель пригласил в «Журнал для всех» литературного критика А.С. Глинку (Волжского). Его 1-я статья «Литературные отголоски» (1903. № 12. Стб. 1481-1492) была посвящена анализу кн. С.Н. Булгакова «От марксизма к идеализму (1896-1903 годы)» (СПб., 1903). Критик выступил как сторонник «абсолютного, метафизического и религиозного» идеализма «с открытой, хотя и слишком еще рационалистической верой» в «трансцендентную реальность Бога-добра, облеченного могуществом Бога-силы, творческим божественным всемогуществом». Эта статья вызвала возмущение писателей-реалистов, сотрудничавших в журнале.

В январе 1904 года Андреев, И.А. Белоусов, В.В. Вересаев, В.И. Дмитриева и А.С. Серафимович обратились с письмом к Миролюбову. Они утверждали, что статья Глинки (Волжского) с «проповедью Бога» неуместна в «Журнале для всех», и пригрозили уйти из издания, «если и в будущем не исключается возможность появления… подобных статей» (История рус. лит-ры: В 10 т. М.; Л., 1954. Т. 10. С. 507). Статья Глинки (Волжского) «О некоторых мотивах творчества М. Горького» (1904. № 1. С. 49-56; № 2. С. 109-116) еще более осложнила ситуацию в журнале. В феврале 1904 года Глинка (Волжский) поехал в Москву, чтобы урегулировать конфликт с писателями-реалистами. Переговоры с Андреевым и Вересаевым не привели к компромиссу, и литературный критик был вынужден уйти из журнала. Несмотря на это, Миролюбов не собирался отказываться от религиозно-философских публикаций в «Журнале для всех». В письме Андрееву он утверждал: «Искание Бога, истина для меня всегда будет определять мою дальнейшую деятельность в ведении журнала» (Лит. архив: Мат-лы по истории лит-ры и обществ. движения. М.; Л., 1960. Вып. 5. С. 106).

С началом революционных событий в 1905 года на первом плане в издании была общественно-политическая проблематика: регулярно освещались жизнь деревни, рабочее движение, революционные события, деятельность Государственной думы, появились оппозиционные статьи. Эти публикации привели к столкновениям с цензурой. В сентябре 1906 года издание «Журнала для всех» в административном порядке было закрыто, против Миролюбова возбуждено уголовное дело. Все его попытки возобновить издание под др. названием не имели успеха. Его новые журналы «Народная весть» (ноябрь-декабрь 1906 год), «Трудовой путь» (1907 год) и «Наш журнал» (февраль 1908 год) были закрыты, и он из-за судебного преследования был вынужден уехать за границу. Драматург Н.А. Архипов, заручившись согласием Миролюбова, с 1908 по 1916 годы издавал в Санкт-Петербурге «Новый журнал для всех» при участии Боане, Андрусона, Поссе и Я.Д. Николаева.

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