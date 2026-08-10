ЖУРДАН Жан Батист

Маршал Франции, граф.

Из се­мьи вра­ча. В воз­рас­те 14 лет за­пи­сал­ся в Осерр­ский полк, в со­ста­ве ко­то­ро­го при­ни­мал уча­стие в Вой­не за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775–83 (см. Декларация независимости США 1776 ). В 1782 вер­нул­ся во Фран­цию, в 1784 по бо­лез­ни уво­лил­ся из ар­мии и тор­го­вал в га­лан­те­рей­ной лав­ке в род­ном го­ро­де. С на­ча­лом Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 18 в. в 1790 из­бран лей­те­нан­том нац. гвар­дии Ли­мо­жа. В 1791 всту­пил доб­ро­воль­цем в ре­во­люц. ар­мию. Ко­ман­дуя ба­таль­о­ном Сев. ар­мии, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Же­ма­пе, Нер­вин­де­не и На­мю­ре. В мае 1793 ему при­свое­но зва­ние бри­гад­но­го, в ию­ле то­го же го­да – ди­ви­зи­он­но­го ге­не­ра­ла, на­зна­чен ко­манд. Сев. ар­ми­ей. В ию­не 1794 раз­гро­мил австр. вой­ска при Флё-рю­се, в сент. 1795 взял кре­пость Люк­сем­бург, фор­си­ро­вал Рейн и оса­дил Майнц. В окт. 1795 по­тер­пел по­ра­же­ние и был вы­ну­ж­ден в 1796 от­сту­пить за Рейн. По­пыт­ка франц. Ма­ас­ской ар­мии под ко­манд. Ж. вновь на­чать на­сту­п­ле­ние на тер­ри­то­рии Гер­ма­нии в авг. – сент. 1796 за­кон­чи­лась не­уда­чей, по­сле че­го Ж. был вы­ну­ж­ден ос­та­вить пост ко­ман­дую­ще­го. В апр. 1798 из­бран чл. Со­ве­та пя­ти­сот, пред­ло­жил и про­вёл за­кон о кон­ск­рип­ции (во­ин­ской по­вин­но­сти). В окт. 1798 на­зна­чен глав­но­ко­манд. франц. Ду­най­ской ар­ми­ей, но в мар­те то­го же го­да по­тер­пел ряд по­ра­же­ний и был от­стра­нён от ко­ман­до­ва­ния. Как убе­ж­дён­ный рес­пуб­ли­ка­нец, Ж. осу­дил дей­ст­вия На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та , со­вер­шив­ше­го в 1799 гос. пе­ре­во­рот (см. Во­сем­на­дца­тое брю­ме­ра), но за­тем пе­ре­шёл на его сто­ро­ну. В 1800 на­зна­чен уп­рав­ляю­щим Пье­мон­том, в 1802 по­лу­чил долж­ность чл. Гос. со­ве­та, в 1803 – пост се­на­то­ра. В 1804–05 ко­ман­до­вал франц. Италь­ян­ской ар­ми­ей. С 1806 гу­бер­на­тор Не­апо­ля, в 1808–14 (с пе­ре­ры­вом в 1809–12) со­вет­ник и нач. шта­ба бра­та На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та исп. ко­ро­ля Жо­зе­фа I. С па­де­ни­ем им­пе­рии в 1814 по­сту­пил на служ­бу к Лю­до­ви­ку XVIII . В 1815 пред. во­ен. три­бу­на­ла, с 1816 ком. ди­ви­зии, за­тем ко­манд. во­ен. ок­ру­гом. По­сле по­бе­ды Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 ко­рот­кое вре­мя воз­глав­лял Мин-во иностр. дел Фран­ции, с авг. 1830 ди­рек­тор До­ма ин­ва­ли­дов в Па­ри­же.

Сочинения:

Précis des opérations de l’armée du Danu­be, sous les ordres du général Jourdan. P., 1799;

Mémoires pour servir à l’histoire de la campagne de 1796. P., 1818.

Автор статьи: П. П. Чер­ка­сов.