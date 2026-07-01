ЖУРАВСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Выдающийся русский учёный-механик и инженер, основатель научного мостостроения. Строитель знаменитого Веребьинского моста Николаевской железной дороги (в настоящее время — Октябрьская железная дорога ). Лауреат Демидовской премии Петербургской Академии наук (1855).

Дмитрий Иванович Журавский родился 17 (29) декабря 1821 года в селе Белый Колодезь Щигровского уезда Курской губернии. Учился в Нежинском физико-математическом лицее, который окончил в 1838 году. Во время учебы рано проявил склонность к математике, учился ей у К.А. Будзынского, заведующего кафедрой прикладной математики лицея.

Слушал лекции выдающихся профессоров Института корпуса инженеров путей сообщения, академиков-математиков М.В. Остроградского и В.Я. Буняковского, повлиявших на выбор места будущей учебы и выбор профессии Журавского. В 1838 году он поступил в Петербургский Институт Корпуса инженеров путей сообщения, дававший уже в ту пору разностороннее математическое и инженерное образование. Там учителем Журавского был М.В. Остроградский. В 1842 году окончил курс с отличием и с занесением его имени на мраморную доску.

По окончании учебы был назначен на изыскания железной дороги Петербург - Москва (Николаевская железная дорога). Дорога должна была стать на тот момент самой большой в мире (протяженность 656 км). На ее протяжении в условиях сложной местности должны были быть возведены 184 моста и 19 путепроводов. Российские инженеры отлично справились с задачей.

Строительством мостов руководил американский инженер Д.В. Уинстлер. Д.И. Журавский должен был рассчитать конструкции наиболее крупных мостов. Особо сложным считался проект моста через реку Мсту в районе ст. Веребьино длиной 550 м и высотой около 50 м. В то время уровень знаний по определению усилий в частях мостов, проверке прочности материала и соединений частей моста был настолько низок, что Журавскому пришлось провести обширные самостоятельные научные исследования.

В качестве базового проекта предполагалось использовать чертежи американского инженера и изобретателя У. Гау, по системе которого строили мосты в Америке. В то время в Соединенных Штатах были часты аварии на железнодорожных мостах, причины которых не всегда были ясны. По проекту Гау мостовой пролет являлся деревянной фермой с раскосами и тяжами одинаковой величины. Журавский предположил, что при постройке моста необходимо учитывать усилия в фермах моста при прохождении по нему поезда, давление на мост сильного ветра и т. п. Для этого он создал макет будущего моста из одинаковых ферм, как и рассчитывал Гау, а тяжи и раскосы в макете изготовил из одинаковых металлических стержней с одинаковым усилием затяжки. При испытаниях макета эти стержни «звучали» подобно натянутым металлическим струнам. По разной высоте тона их звучания было доказано, что тяжи и раскосы испытывают в разных частях моста разные нагрузки, и поэтому должны быть разной толщины, а не одинаковой, как у американцев. Этот простой и убедительный эксперимент позволил ученому сделать точные математические расчеты для Веребьинского моста. Предложения Журавского, встреченные сначала с недоверием, были впоследствии поддержаны Уистлером и использованы во всех мостах на дороге. Впоследствии расчеты Д.И. Журавского были подкреплены трудами французского инженера Ж. Бресса.

Изменяя конструкцию американских ферм, Журавский пришел к мысли о целесообразности устройства неразрезных деревянных ферм, т.е. ферм, перекрывающих несколько пролетов. Это увеличивало прочность моста и облегчало его постройку. Для Веребьинского моста Журавским была спроектирована неразрезная ферма в девять пролетов по 54,3 м каждый. Это был едва ли не единственный случай применения мостовой неразрезной фермы на девяти пролетах. Одновременно Дмитрий Иванович работал над проблемой прочности и сопротивления материалов, из которых изготовлялись фермы – дерева и железа. Никаких сведений об этих свойствах русских материалов не было, а американский опыт распространялся на другие породы дерева. Для строительства мостов Журавский применил дешёвую сосну, предварительно пропитанную особым составом. Для испытания образцов применяемых материалов он сконструировал и построил специальные машины. Таким образом, он получил полные характеристики материалов для своих мостов. На этих же машинах Журавский определял прочность элементов и соединений конструкций ферм.

Результаты, полученные Д.И. Журавским при опытных исследованиях материала и моделей, легли в основу проектирования не только мостов железной дороги Петербург-Москва, но и последующих проектов мостов и других деревянных сооружений. Мосты, построенные Журавским, отличались большой прочностью и простояли более 35 лет до замены их металлическими.

По окончании успешного строительства Веребьинского моста результаты своих девятилетних исследований по проектированию и постройке ферм Гау и изучению материалов для них Д.И. Журавский изложил в работе «О мостах раскосной системы Гау». Великий русский математик Чебышев дал блестящую оценку этой работе, которая в 1855 году была удостоена большой Демидовской премии Академии наук. Этот труд принес Журавскому славу основоположника научного мостостроения в России и за рубежом.

Через год после выхода монографии, в 1856-м, Журавский опубликовал второй труд - "Замечания относительно сопротивления бруса, подверженного силе нормальной к его длине". Эта работа принесла Журавскому еще большую признательность и славу во всем мире, чем первая монография. В курсе сопротивления материалов эта работа известна как «теорема Журавского». Весной 1855 года Дмитрий Иванович Журавский был командирован на изыскания железной дороги Москва - Орел. В 1857–1858 годах он совместно с архитектором К.А. Тоном и инженерами А.С. Рехневским и П.П. Мельниковым руководил работами по замене старого деревянного шпиля на соборе Петропавловской крепости в Петербурге. Журавский разработал конструкцию нового металлического шпиля и метод ее расчета. В результате ученый не только построил шпиль, являющийся украшением Санкт-Петербурга, но и впервые создал теорию сквозных пирамидальных отверстий. За эти работы Дмитрий Иванович был произведен в полковники Корпуса инженеров путей сообщения. Одним из последних проектов Журавского в области мостостроения стал интересный и смелый проект по восстановлению сгоревшего Мстинского моста в 1869 году. Дмитрий Иванович сам руководил работами в тридцатиградусный мороз и в очень короткое время восстановил мост.

После этого проекта Журавский был командирован в США для изучения железнодорожного дела. По возвращении в Россию он вошел в совет управления Главного общества российских железных дорог, вице-президентом которого он являлся несколько лет. Одновременно он занимал должность председателя строительного отдела Императорского технического общества, одним из основателей которого он был. В 1871–1876 годах Д.И. Журавский принимал активное участие в переустройстве Мариинского водного пути, руководил проектированием обводного Ладожского канала, Морского Петербургского канала и порта в Либаве. В 1877 году Дмитрий Иванович Журавский был назначен директором Департамента железных дорог. На этой должности, в период с 1877-го по 1889 год он осуществил ряд важных мероприятий по увеличению провозной способности российских железных дорог. За время его работы на этом посту было открыто почти 4 800 верст новых рельсовых путей. Занимаясь административной работой, Д.И. Журавский не оставлял научных исследований. Так, он провел эксперименты по сопротивлению рельсов изломам при низкой температуре, результаты которых были опубликованы в 1880 году.

В 1883–1889 годах Журавский являлся членом Совета Министерства путей сообщения. В 1889 году вышел в отставку. Дмитрий Иванович Журавский скончался в Петербурге 18 ноября 1891 года в возрасте семидесяти лет. Похоронен на Митрофаниевском кладбище Санкт-Петербурга.

Дмитрий Иванович Журавский был блестящим ученым и инженером, смелым новатором и первопроходцем в области целого ряда отраслей отечественной и мировой науки. Известный русский инженер-мостостроитель С.В. Кербедз сказал о Журавском следующие слова: «До Дмитрия Ивановича Журавского строительство моста было таинством, после него оно стало инженерной наукой».

Память

В 1897 году в колонном зале Петербургского института инженеров путей сообщения был установлен мраморный бюст ученого. Именем Д.И. Журавского названа одна из улиц в Донецке.