ЖУРАВЛЁВ ФИРС СЕРГЕЕВИЧ

ЖУРАВЛЁВ ФИРС СЕРГЕЕВИЧ - российский живописец .

Учил­ся в пе­тербургской АХ (с 1855 года). В 1863 году был од­ним из уча­ст­ни­ков «бун­та че­тыр­на­дца­ти», по­ки­нул АХ и во­шёл в со­став пе­тербургской Ар­те­ли ху­дож­ни­ков. В 1868 году по­лу­чил от АХ зва­ние класс­но­го ху­дож­ни­ка 1-й сте­пе­ни за кар­ти­ну «При­езд из­воз­чи­ка на ро­ди­ну», в 1874 году - ака­де­ми­ка АХ за кар­ти­ну «Перед вен­цом» (1874, ГРМ, ва­ри­ант - в ГТГ) - наи­бо­лее из­вест­ное из его про­из­ве­де­ний. Жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Не­смот­ря на со­ци­аль­но-об­ли­чительную на­прав­лен­ность жан­ро­вых кар­тин, сбли­жав­шую Журавлёва с пе­ре­движ­ни­ка­ми («Кре­ди­то­ры опи­сы­ва­ют иму­ще­ст­во вдо­вы», 1862, Ху­дожественный му­зей Бе­ло­рус­сии, Минск; «Де­ти-ни­щие», 1860-е годы, ГРМ; «Ку­пе­че­ские по­мин­ки», 1876, ГТГ, и т. п.), ху­дож­ник так и не стал чле­ном ТПХВ. Пи­сал так­же порт­ре­ты (пи­са­те­лей Д.В. Гри­го­ро­ви­ча , 1870, ГРМ, и Д.И. Ста­хее­ва, 1886, скульпто­ра Н.А. Ла­ве­рец­ко­го, 1876; ав­то­порт­ре­ты и др.); в 1870-1883 годах уча­ст­во­вал в рос­пи­си хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля в Мо­ск­ве. Пре­по­да­вал в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (1866, 1871-1872).

Иллюстрации:

Ф.С. Жу­рав­лёв. «Пе­ред вен­цом». 1874. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.