ЖУРАВЛЁВ ФИРС СЕРГЕЕВИЧ
ЖУРАВЛЁВ ФИРС СЕРГЕЕВИЧ - российский живописец.
Учился в петербургской АХ (с 1855 года). В 1863 году был одним из участников «бунта четырнадцати», покинул АХ и вошёл в состав петербургской Артели художников. В 1868 году получил от АХ звание классного художника 1-й степени за картину «Приезд извозчика на родину», в 1874 году - академика АХ за картину «Перед венцом» (1874, ГРМ, вариант - в ГТГ) - наиболее известное из его произведений. Жил в Санкт-Петербурге. Несмотря на социально-обличительную направленность жанровых картин, сближавшую Журавлёва с передвижниками («Кредиторы описывают имущество вдовы», 1862, Художественный музей Белоруссии, Минск; «Дети-нищие», 1860-е годы, ГРМ; «Купеческие поминки», 1876, ГТГ, и т. п.), художник так и не стал членом ТПХВ. Писал также портреты (писателей Д.В. Григоровича, 1870, ГРМ, и Д.И. Стахеева, 1886, скульптора Н.А. Лаверецкого, 1876; автопортреты и др.); в 1870-1883 годах участвовал в росписи храма Христа Спасителя в Москве. Преподавал в Рисовальной школе ОПХ (1866, 1871-1872).
Иллюстрации:
Ф.С. Журавлёв. «Перед венцом». 1874. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.