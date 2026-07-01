ЖУРAВИНСКИЙ МИР 1676

Журавинский мир 1676 — мирный договор между Османской империей и Речью Посполитой , завершивший Польско-турецкую войну 1672—1676.

Подписан 17 октября представителями польского короля Яна III Собеского и турецким главнокомандующим Сейтан Ибрагим-пашой в г. Журавно (ныне Львовская обл., Украина) после продолжавшейся 20 дней битвы на Журавинских полях, в ходе которой турки, несмотря на большой численный перевес, так и не смогли одолеть польскую армию. По условиям Ж. м., Польша освобождалась от ежегодной дани, которую должна была платить султану по Бучачскому договору 1672 . Однако турки сохраняли за собой Подолию, а большая часть Правобережной Украины переходила под власть гетмана П. Дорошенко , в то время являвшегося вассалом султана.

Лит.: Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. Ч. 2. М., 2001; Davies B. L. Warfare, State and Society on the Black Sea Steppe, 1500—1700. London, 2007.