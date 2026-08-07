ЖУПА
ЖУПА - у южных и западных славян в период Средневековья первоначально территориальное объединение родовых общин, составлявших часть племени или небольшое племя.
Обычно охватывала речную долину; иногда делилась на две части - верхнюю Жупу и нижнюю Жупу. Со временем стала объединять соседские общины. В Великоморавской державе, Венгерском королевстве, Первом Болгарском царстве, Валахии и др. приобрела значение административно-территориальной единицы. Главой Жупы был жупан (вначале родовой старейшина, позднее феодал).
2) Единица административно-территориального деления (жупания) в Воеводине, Хорватии и Славонии в период их нахождения под властью Габсбургов, а также в Венгрии в 1849-1918 годах, Чехословакии в 1920-1927 годах, Словакии в 1940-1945 годах, Хорватии после 1993 года.
3) В ряде областей на Балканах термин «Жупа» в значении административно-территориальной единицы трансформировался в топоним: область в Боснии; район Сербии (юго-западнее города Крушевац); район Далмации (между Дубровником и Цавтатом) - Жрновничка-Жупа, входившая в XIII-XVIII веках в состав Дубровницкой республики; Велика-Жупа и Мала-Жупа - горные районы в долине реки Лим, и др.