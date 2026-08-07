ЖУПА

ЖУПА - у южных и западных славян в период Средневековья первоначально территориальное объединение родовых общин, составлявших часть племени или небольшое племя .

Обыч­но ох­ва­ты­ва­ла реч­ную до­ли­ну; ино­гда де­ли­лась на две час­ти - верх­нюю Жупу и ниж­нюю Жупу. Со вре­ме­нем ста­ла объ­е­ди­нять со­сед­ские об­щи­ны. В Ве­ли­ко­мо­рав­ской дер­жа­ве, Венгерском ко­ро­лев­ст­ве, Пер­вом Бол­гар­ском цар­ст­ве, Ва­ла­хии и др. при­об­ре­ла зна­че­ние административно-территориальной еди­ни­цы. Гла­вой Жупы был жу­пан (вна­ча­ле ро­до­вой ста­рей­ши­на, позд­нее фео­дал).

2) Еди­ни­ца административно-территориального де­ле­ния (жу­па­ния) в Вое­во­ди­не, Хор­ва­тии и Сла­во­нии в пе­ри­од их на­хо­ж­де­ния под вла­стью Габс­бур­гов , а так­же в Венг­рии в 1849-1918 годах, Че­хо­сло­ва­кии в 1920-1927 годах, Сло­ва­кии в 1940-1945 годах, Хор­ва­тии по­сле 1993 года.

3) В ря­де об­лас­тей на Бал­ка­нах тер­мин «Жупа» в зна­че­нии административно-территориальной еди­ни­цы транс­фор­ми­ро­вал­ся в то­по­ним: об­ласть в Бос­нии; рай­он Сер­бии (юго-за­пад­нее города Кру­ше­вац); рай­он Дал­ма­ции (ме­ж­ду Дуб­ров­ни­ком и Цав­та­том) - Жрнов­нич­ка-Жу­па, вхо­див­шая в XIII-XVIII веках в со­став Дуб­ров­ниц­кой рес­пуб­ли­ки; Ве­ли­ка-Жу­па и Ма­ла-Жу­па - гор­ные рай­оны в до­ли­не реки Лим, и др.

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