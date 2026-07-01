ЖУНЫ

Китайское название группы кочевых народов, граничивших на западе с древнекитайскими государствами.

В ря­де ис­точ­ни­ков 7–4 вв. до н. э. Ж. име­но­ва­лись лю­бые во­ин­ст­вен­ные не­ки­тай­ские объ­е­ди­не­ния. Ие­рог­лиф «жун» мог обо­зна­чать сол­да­та, вой­ну, во­ен. сна­ря­же­ние. Ве­ро­ят­но, ки­тай­цы впер­вые столк­ну­лись с Ж. во вре­мя круп­ных во­ен. дей­ст­вий, при­вед­ших к раз­гро­му Зап. Чжоу (771–770). В нём, кро­ме Ж., при­ни­мал уча­стие на­род ди (не­ко­то­рые иссле­до­ва­те­ли счи­та­ют, что со­че­та­ние жун-ди обо­зна­ча­ет еди­ную груп­пи­ров­ку ко­чев­ни­ков). Род­ст­во Ж. и пле­мён , соз­дав­ших Чжоу, ско­рее все­го, ми­фо­ло­гич. сю­жет, как и род­ст­во Ж. с тя­на­ми – пле­ме­на­ми, вое­вав­ши­ми с Инь во 2-й пол. 2-го тыс. Бо­лее ве­ро­ят­ным яв­ля­ет­ся род­ст­во Ж. с ди­на­сти­ей гос-ва Сев. Цинь, ко­то­рая позд­нее соз­да­ла им­пе­рию Цинь. В др.-кит. фи­ло­со­фии по­рой идеа­ли­зи­ро­ва­лись про­сто­та нра­вов и доб­ро­де­те­ли Ж., про­ти­во­пос­тав­ляв­ших­ся «ис­пор­чен­ным» ки­тай­цам. В 648 Ж. в со­ста­ве круп­ной груп­пи­ров­ки ко­чев­ни­ков за­хва­ти­ли сто­ли­цу Вост. Чжоу, от­воё­ван­ную за­тем ар­мия­ми гос-в Цинь и Дзинь. Груп­па Ж. лу­хунь к 7 в. пе­ре­се­ли­лась в бас­сейн р. Ло­шуй, в нач. 630-х гг. – р. Ишуй и на­па­ла на Юж. кн-во Чу. В 6 в. Ж. лухунь ос­та­ва­лись важ­ной си­лой в ре­гио­не (окон­ча­тель­но бы­ли раз­гром­ле­ны вой­ска­ми Дзинь в 525). Ж. вер­хо­вий р. Ишуй соз­да­ли гос-во Ицюй, в 470 они по­сы­ла­ли дань Цинь, по­том вое­ва­ли с ним и в 427 при­зна­ли за­ви­си­мость от не­го. Не ис­клю­че­но, что сре­ди вост. Ж. бы­ли но­си­те­ли си­но-ти­бет­ских язы­ков, ве­ро­ят­на и связь Ж. с груп­па­ми, близ­ки­ми са­кам, по­сколь­ку кур­га­ны са­ко-мас­са­гет­ско­го кру­га куль­тур из­вест­ны в Синь­цзя­не и вос­точ­нее.

Автор статьи: П. М. Ко­жин.

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