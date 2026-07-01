ЖУНЫ
Китайское название группы кочевых народов, граничивших на западе с древнекитайскими государствами.
В ряде источников 7–4 вв. до н. э. Ж. именовались любые воинственные некитайские объединения. Иероглиф «жун» мог обозначать солдата, войну, воен. снаряжение. Вероятно, китайцы впервые столкнулись с Ж. во время крупных воен. действий, приведших к разгрому Зап. Чжоу (771–770). В нём, кроме Ж., принимал участие народ ди (некоторые исследователи считают, что сочетание жун-ди обозначает единую группировку кочевников). Родство Ж. и племён, создавших Чжоу, скорее всего, мифологич. сюжет, как и родство Ж. с тянами – племенами, воевавшими с Инь во 2-й пол. 2-го тыс. Более вероятным является родство Ж. с династией гос-ва Сев. Цинь, которая позднее создала империю Цинь. В др.-кит. философии порой идеализировались простота нравов и добродетели Ж., противопоставлявшихся «испорченным» китайцам. В 648 Ж. в составе крупной группировки кочевников захватили столицу Вост. Чжоу, отвоёванную затем армиями гос-в Цинь и Дзинь. Группа Ж. лухунь к 7 в. переселилась в бассейн р. Лошуй, в нач. 630-х гг. – р. Ишуй и напала на Юж. кн-во Чу. В 6 в. Ж. лухунь оставались важной силой в регионе (окончательно были разгромлены войсками Дзинь в 525). Ж. верховий р. Ишуй создали гос-во Ицюй, в 470 они посылали дань Цинь, потом воевали с ним и в 427 признали зависимость от него. Не исключено, что среди вост. Ж. были носители сино-тибетских языков, вероятна и связь Ж. с группами, близкими сакам, поскольку курганы сако-массагетского круга культур известны в Синьцзяне и восточнее.
Автор статьи: П. М. Кожин.