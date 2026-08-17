ЖУКОВСКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

ЖУКОВСКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ - российский иранист.

Окон­чил факультет восточных Санкт-Пе­тербургского университета (1880). В 1883-1886 годах на­хо­дил­ся в на­учной ко­ман­ди­ров­ке в Ира­не (Те­ге­ран, Ис­фа­хан, Ши­раз), изу­чал персидский язык, его диа­лек­ты и персидскую литературу. По воз­вра­ще­нии из Ира­на вёл на­учную и педагогическую дея­тель­ность. Профессор Санкт-Пе­тербургского университета (с 1889). В 1890 году был ко­ман­ди­ро­ван Императорской ар­хео­ло­гической ко­мис­си­ей в За­кас­пий­ский край, ре­зуль­та­том че­го ста­ла ра­бо­та «Древ­но­сти За­кас­пий­ско­го края. Раз­ва­ли­ны ста­ро­го Мер­ва» (1894). Жуковский - ав­тор ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти персидского языка и литературы, фольк­ло­ра , эт­но­гра­фии и ис­то­рии Ира­на. Совместно с К.Г. За­ле­ма­ном на­пи­сал пер­вую на­учную грам­ма­ти­ку персидского языка (1889). Зна­чительным вкла­дом в нау­ку яви­лись ра­бо­ты Жуковского по персидской литературе, в осо­бен­но­сти по су­фий­ской ли­те­ра­ту­ре. Ми­ро­вую из­вест­ность при­нес­ла ему ра­бо­та «Омар Хай­ям и "стран­ст­вую­щие" чет­веро­сти­шия» (1897), в ко­то­рой впер­вые по­став­ле­на и час­тич­но ре­ше­на про­бле­ма под­лин­но­сти при­пи­сы­вае­мых Ома­ру Хай­я­му чет­ве­ро­сти­ший. Жуковский - ав­тор ря­да тру­дов о му­сульманских сек­тах и дер­виш­ских ор­де­нах в Ира­не.

Сочинения:

Ма­те­риа­лы для изу­че­ния пер­сид­ских на­ре­чий. СПб., 1880–1922. Ч. 1–3;

Persische Grammatik mit Literatur, Chrestomathie und Glossar. Lpz., 1889. 4. Aufl. Lpz., 1947;

Крат­кая грам­ма­ти­ка но­во­пер­сид­ско­го язы­ка. СПб., 1890;

Об­раз­цы пер­сид­ско­го на­род­но­го твор­че­ст­ва. СПб., 1902.