ЖУКОВСКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
ЖУКОВСКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ - российский иранист.
Окончил факультет восточных Санкт-Петербургского университета (1880). В 1883-1886 годах находился в научной командировке в Иране (Тегеран, Исфахан, Шираз), изучал персидский язык, его диалекты и персидскую литературу. По возвращении из Ирана вёл научную и педагогическую деятельность. Профессор Санкт-Петербургского университета (с 1889). В 1890 году был командирован Императорской археологической комиссией в Закаспийский край, результатом чего стала работа «Древности Закаспийского края. Развалины старого Мерва» (1894). Жуковский - автор исследований в области персидского языка и литературы, фольклора, этнографии и истории Ирана. Совместно с К.Г. Залеманом написал первую научную грамматику персидского языка (1889). Значительным вкладом в науку явились работы Жуковского по персидской литературе, в особенности по суфийской литературе. Мировую известность принесла ему работа «Омар Хайям и "странствующие" четверостишия» (1897), в которой впервые поставлена и частично решена проблема подлинности приписываемых Омару Хайяму четверостиший. Жуковский - автор ряда трудов о мусульманских сектах и дервишских орденах в Иране.
Сочинения:
Материалы для изучения персидских наречий. СПб., 1880–1922. Ч. 1–3;
Persische Grammatik mit Literatur, Chrestomathie und Glossar. Lpz., 1889. 4. Aufl. Lpz., 1947;
Краткая грамматика новоперсидского языка. СПб., 1890;
Образцы персидского народного творчества. СПб., 1902.