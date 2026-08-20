ЖУКОВСКИЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЖУКОВСКИЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец и сценограф.

Сын В.А. Жу­ков­ско­го. Учил­ся у сво­его дя­ди, Е.Е. Рей­тер­на. Жил в Мо­ск­ве; большую часть жиз­ни ра­бо­тал за гра­ни­цей (в Ита­лии в 1861-1866 годах, во Фран­ции в 1876-1879 годах, в Гер­ма­нии в 1879-1890 годах и с начала 1900-х годов), где сбли­зил­ся с Ф. фон Лен­ба­хом и А. Бёк­ли­ном (поль­зо­вал­ся их со­ве­та­ми), так­же с И.С. Тур­ге­не­вым и Р. Ваг­не­ром . Был членом Московского общества лю­би­те­лей ху­до­жеств (1869-1896), Общества ху­дож­ни­ков ис­то­рической жи­во­пи­си (1896). Пи­сал кар­ти­ны на ре­лигиозные и ми­фо­ло­гические те­мы, близ­кие ев­ропейскому сим­во­лиз­му и сти­ли­сти­ке пре­ра­фа­эли­тов [«Бо­го­ма­терь над те­лом Спа­си­те­ля» («Pietà»; 1867, Му­зей РАХ, и 1876, ГРМ), «Свя­тое се­мей­ст­во» (изо­бра­же­на се­мья Р. Ваг­не­ра; 1880), «Даф­нис и Хлоя» (1889), «Свя­тая Це­ци­лия» (1902; обе - ГРМ)]; порт­ре­ты (в том числе Р. Ваг­не­ра и Ко­зи­мы Ваг­нер, оба 1880 года), пей­за­жи; ра­бо­тал в тех­ни­ке офор­та. Уча­ст­во­вал в оформ­ле­нии ми­ро­вой пре­мье­ры опе­ры «Пар­си­фаль» Ваг­не­ра (1882, Фе­ст­ш­пиль­ха­ус, Бай­рёйт); в раз­ра­бот­ке про­ек­та па­мят­ни­ка императору Алек­сан­д­ру II для Мо­с­ков­ско­го Крем­ля (1889-1890).

Иллюстрации:

П.В. Жу­ков­ский. «Свя­тая Це­ци­лия». 1902. Рус­ский му­зей (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.