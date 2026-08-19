ЖУКОВСКАЯ Наталия Львовна

В 1961 году окончила кафедру этнографии исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В том же году поступила на работу в Институт этнографии АН СССР.

В 1971 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Ламаизм и ранние формы религии».

В 1990 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Основные категории традиционной культуры монголов».

С 1996 заведует Центром азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН. В 1998 году присвоено учёное звание профессора .

Член редакционного совета журнала «Восточная коллекция». Член совета научных консультантов журнала “Inner Asia” (издается в Великобритании, Лондон, Кембридж).

Область интересов : Монголоведение, бурятоведение, калмыковедение, буддология, шамановедение, история науки.

Сочинения: Автор более 250 научных и научно-популярных работ.

Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977;

«Святые» реликвии: миф и действительность. М, 1987 (в соав. с С.А. Арутюновым);

Судьба кочевой культуры. Рассказы о Монголии и монголах. М., 1990;

От Карелии до Урала. Рассказы о народах России: Книга для чтения. М. 1998, (в соавт. с Н.Ф. Мокшиным).

О буддизме и буддистах. Статьи разных лет: 1969-2011. — М.: Ориенталия. 2013. — 476 с.

Монголия: Мир кочевой культуры. — М.: ИНФРА-М РИОР, 2014. — 240 с.