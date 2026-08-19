ЖУКОВКА
ЖУКОВКА - город в России, в северной части Брянской области, центр Жуковского района.
Население 18,7 тысяч человек (2007). Расположен на левом берегу реки Десна. Железнодорожная станция. Основан в 1868 году как посёлок при железнодорожной станции на линии Витебск - Орёл. В 1929-1937 годах районный центр Западной области (с 1931 года рабочий посёлок), в 1937-1944 годах - Орловской области, с 1944 года - Брянской области. С 1962 года город. Производство велосипедов «Десна» (велосипедный завод), мини-котельных, литьевых машин (опытный завод техоснастки), мебели и др.
Близ Жуковки - литературно-мемориальный музей Ф.И. Тютчева (в селе Овстуг), древнерусский город Вщиж, мемориал в память погибших жителей деревень Матрёновка и Белево (1953), в деревне Косилово - памятник жертвам фашизма (2004). (смотри Вторая мировая война)