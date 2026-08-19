ЖУКОВКА

ЖУКОВКА - город в России, в северной части Брянской области, центр Жуковского района.

Население 18,7 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Дес­на. Железнодорожная стан­ция. Ос­но­ван в 1868 году как посё­лок при железнодорожной стан­ции на ли­нии Витебск - Орёл. В 1929-1937 годах рай­он­ный центр За­пад­ной области (с 1931 года ра­бо­чий по­сё­лок), в 1937-1944 годах - Ор­лов­ской области, с 1944 года - Брян­ской области. С 1962 года го­род. Про­изводство ве­ло­си­пе­дов «Дес­на» (ве­ло­си­пед­ный за­вод), ми­ни-ко­тель­ных, лить­е­вых ма­шин (опыт­ный за­вод те­хос­на­ст­ки), ме­бе­ли и др.

Близ Жуковки - ли­те­ра­тур­но-ме­мо­ри­аль­ный му­зей Ф.И. Тют­че­ва (в селе Ов­стуг), древнерусский го­род Вщиж, ме­мо­ри­ал в па­мять по­гиб­ших жи­те­лей де­ре­вень Мат­рё­нов­ка и Бе­ле­во (1953), в деревне Ко­си­ло­во - па­мят­ник жерт­вам фа­шиз­ма (2004). (смотри Вторая мировая война )

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