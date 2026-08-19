ЖУКОВА ОРДЕН
ЖУКОВА ОРДЕН - государственная военная награда РФ.
Учреждён Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 9 мая 1994 года в ознаменование выдающихся заслуг Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Статут утверждён 6 марта 1995 года. Орденом награждаются командующие фронтами и армиями, их заместители, начальники штабов, начальники оперативных управлений и оперативных отделов, начальники родов войск фронтов и армий, командиры корпусов, дивизий, бригад, командующие флотами, флотилиями и их заместители, командиры эскадр, военно-морских баз, бригад, удостоенные звания Героя Советского Союза или награждённые орденами за отличия в руководстве войсками и проведение боевых операций в Великую Отечественную войну; а также лица высшего офицерского состава, старшие офицеры Вооруженных Сил РФ в должности командира дивизии (бригады) и выше за заслуги в разработке и успешном проведении ими крупных операций в период военных действий по защите Отечества. Знак ордена Жукова - 4-угольное с овальными сторонами основание с рельефными штралами, на котором расположены выступающие за него 4 щита (символизируют охрану севера, юга, запада и востока страны), образующие равноконечный крест. В центре - медальон с погрудным рельефным изображением Жукова в мундире Маршала Советского Союза (образца 1945 года) с «Маршальской Звездой» и 4 медалями Героя Советского Союза. Орден Жукова носится на правой стороне груди. Вместо знака ордена Жукова награждённый имеет право носить орденскую планку с орденской лентой (шёлковая, муаровая с белой, синей, красной полосками посередине и золотистыми - по краям, высота 8 мм), которая размещается после планок с лентами «За заслуги перед Отечеством» ордена. Изготавливается из серебра с применением цветной эмали и золочения (автор эскиза - художник В.Н. Балабанов, гравёр - А.А. Новичков).
Первые награждённые - 55 ветеранов Великой Отечественной войны (1995; орден Жукова № 1 вручён генерал-полковнику в отставке К.Н. Абрамову). Всего к концу 2006 года орденом награждён 101 человек. С 1995 года существует Клуб кавалеров ордена Жукова во главе с Героем Советского Союза маршалом бронетанковых войск в отставке О.А. Лосиком.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.