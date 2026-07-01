ЖУКОВ, ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Жуков, Евгений Михайлович (10[23].10.1907, Варшава — 03.03.1980, Москва) — советский историк.

В 1927 окончил японское отделение Ленинградского восточного института, в 1929 — аспирантуру. В 1928 командирован в Японию. В 1929—1932 преподавал в Историко-лингвистическом институте и Ленинградском университете. В 1932—1933 был штатным сотрудником Объединенного государственного политического управления (ОГПУ). В 1933—1937 работал в аппарате ЦК ВКП(б), в 1937—1939 — в центральном аппарате Наркомата внутренних дел (НКВД). С 1935 — кандидат исторических наук. В 1939—1941 — старший научный сотрудник Института истории АН СССР, преподаватель Московского института истории, философии и литературы, Московского государственного университета и Высшей дипломатической школы. С 1941 также научный сотрудник Тихоокеанского института АН СССР, заведовал отделом стран Азии. С февраля 1941 — доктор исторических наук.

В 1941—1943 — в Комитете по радиовещанию при СНК СССР, заведовал отделом вещания за границу, затем был назначен заместителем председателя Комитета.

В 1943—1950 — директор Тихоокеанского института АН СССР. В 1944—1946 — доцент, профессор, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока исторического факультета МГУ. В 1946 работал в Токио в качестве заместителя политического советника советского представительства в Японии. С 4 декабря 1946 — член-корреспондент АН СССР. С 1946 — заведующий кафедрой Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1945 заведовал иностранным отделом редакции «Известий», был заместителем редактора журнала «Новое время». В 1946—1949 — редактор международного отдела «Правды». В 1950—1953 — заместитель директора Института востоковедения АН СССР. С 1953 — в Институте истории АН СССР. Заведующий сектором, заместитель директора (1953—1957). С 20 июня 1958 — академик АН СССР. В 1958 избран академиком-секретарем Отделения истории АН СССР. В дальнейшем пост академика-секретаря Ж. занимал в 1963—1971 и в 1975—1980. Главный редактор «Всемирной истории» (1953—1965). Главный редактор Советской исторической энциклопедии (с 1958). С образованием в 1968 Института всеобщей истории РАН — его директор до 1979. Академик-секретарь Отделения истории АН СССР (1958—1969, 1975—1979).

С 1972 — председатель Национального комитета историков СССР, в 1972—1975 президент Международного комитета исторических наук. Председатель Всесоюзного добровольного общества любителей книги (1975). В 1971 избран председателем Научного совета по комплексной проблеме «Закономерности исторического развития общества и перехода от одной социально-экономической формации к другой» АН СССР. Избран членом Монгольской (1967), иностранным членом Болгарской (1970) и почетным членом Венгерской (1979) академий наук.

Специализировался на проблемах новой и новейшей истории Японии, истории международных отношений.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1945, 1957, 1967), орденом Октябрьской Революции (1971), орденом Ленина (1975) и медалями.

Соч.: История Японии. Краткий очерк. М., 1939; Паназиатизм как идейное оружие японской экспансии. М., 1963.

Лит.: Калмыков Н. П. Евгений Михайлович Жуков // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 4. М., 2004.