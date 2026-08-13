ЖУКОВ Евгений Михайлович
Российский историк и общественный деятель, академик АН СССР.
Окончил Ленингр. вост. ин-т (1927). С 1929 преподавал там же и одновременно в ЛГУ. В 1933–37 сотрудник аппарата ЦК ВКП(б), в 1937–39 – НКВД СССР. В 1939–41 старший науч. сотрудник Ин-та истории АН СССР. В годы Вел. Отеч. войны (до 1943) нач. отдела и зам. пред. Радиокомитета СССР. В 1943–1950 директор Тихоокеанского ин-та АН СССР. Одновременно (с 1946) зав. кафедрой Академии общественных наук при ЦК КПСС. В первые послевоенные годы привлекался к дипломатич. работе в Японии и ООН, курировал междунар. проблематику в газ. «Правда». В 1950–1968 на руководящей работе в разл. институтах АН СССР. В 1968 возглавил вновь созданный Ин-т всеобщeй истории АН СССР. В 1957–71 и с 1975 акад.- секретарь Отделения истории и чл. Президиума АН СССР. Ж. – один из классиков отеч. японоведения: первым дал общую характеристику процесса историч. развития Японии («История Японии», 1939), исследовал истоки и политику япон. милитаризма (автор и ответств. ред. коллективного труда «Японский милитаризм», 1972), внёс большой вклад в изучение истории междунар. отношений на Дальнем Востоке, истории колониализма и антиколониальной борьбы. В «Очерках методологии истории» (2-е изд., 1987) дал дифференциров. оценку разл. совр. концепциям философии истории. Выступил инициатором и возглавил два самых значит. проекта в отеч. историографии 20 в. – «Всемирную историю» (т. 1–13, 1956–85) и Советскую историческую энциклопедию (т. 1–16, 1961–76). В качестве пред. Нац. к-та историков СССР (1972–80) и президента Междунар. к-та историч. наук (1970–75) активно способствовал укреплению связей сов. историков с зарубежными коллегами. Участвовал в деятельности разл. обществ. организаций (чл. Сов. к-та защиты мира и Сов. к-та солидарности стран Азии и Африки, пред. Всесоюзного об-ва любителей книги, чл. К-та по Ленинским и Гос. премиям и др.). Золотая медаль им. К. Маркса АН СССР (1979). Гос. пр. СССР (1987, посмертно). Награждён орденом Ленина (1975).
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