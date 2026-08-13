ЖУКОВ Евгений Михайлович

Российский историк и общественный деятель, академик АН СССР.

Окон­чил Ле­нингр. вост. ин-т (1927). С 1929 пре­по­да­вал там же и од­но­вре­мен­но в ЛГУ. В 1933–37 со­труд­ник ап­па­ра­та ЦК ВКП(б), в 1937–39 – НКВД СССР. В 1939–41 стар­ший на­уч. со­труд­ник Ин-та ис­то­рии АН СССР. В го­ды Ве­л. Оте­ч. вой­ны (до 1943) нач. от­де­ла и зам. пред. Ра­дио­ко­ми­те­та СССР. В 1943–1950 ди­рек­тор Ти­хо­оке­ан­ско­го ин-та АН СССР. Од­но­вре­мен­но (с 1946) зав. ка­фед­рой Ака­де­мии об­щественных на­ук при ЦК КПСС. В пер­вые по­сле­во­ен­ные го­ды при­вле­кал­ся к ди­пло­ма­тич. ра­бо­те в Япо­нии и ООН, ку­ри­ро­вал ме­ж­ду­нар. про­бле­ма­ти­ку в газ. «Прав­да». В 1950–1968 на ру­ко­во­дя­щей ра­бо­те в разл. ин­сти­ту­тах АН СССР. В 1968 воз­гла­вил вновь соз­дан­ный Ин-т все­об­щeй ис­то­рии АН СССР. В 1957–71 и с 1975 акад.- сек­ре­тарь От­де­ле­ния ис­то­рии и чл. Пре­зи­диу­ма АН СССР. Ж. – один из клас­си­ков отеч. япо­но­ве­де­ния: пер­вым дал об­щую ха­рак­те­ри­сти­ку про­цес­са ис­то­рич. раз­ви­тия Япо­нии («Ис­то­рия Япо­нии», 1939), ис­сле­до­вал ис­то­ки и по­ли­ти­ку япон. ми­ли­та­риз­ма (ав­тор и от­ветств. ред. кол­лек­тив­но­го тру­да «Япон­ский ми­ли­та­ризм», 1972), внёс боль­шой вклад в изу­че­ние ис­то­рии ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний на Даль­нем Вос­то­ке, ис­то­рии ко­ло­ниа­лиз­ма и ан­ти­ко­ло­ни­аль­ной борь­бы. В «Очер­ках ме­то­до­ло­гии ис­то­рии» (2-е изд., 1987) дал диф­фе­рен­ци­ров. оцен­ку разл. совр. кон­цеп­ци­ям фи­ло­со­фии ис­то­рии. Вы­сту­пил ини­циа­то­ром и воз­гла­вил два са­мых зна­чит. про­ек­та в отеч. ис­то­рио­гра­фии 20 в. – «Все­мир­ную ис­то­рию» (т. 1–13, 1956–85) и Со­вет­скую ис­то­ри­че­скую эн­цик­ло­пе­дию (т. 1–16, 1961–76). В ка­че­ст­ве пред. Нац. к-та ис­то­ри­ков СССР (1972–80) и пре­зи­ден­та Ме­ж­ду­нар. к-та ис­то­рич. на­ук (1970–75) ак­тив­но спо­соб­ст­во­вал ук­ре­п­ле­нию свя­зей сов. ис­то­ри­ков с за­ру­беж­ны­ми кол­ле­га­ми. Уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти разл. об­ществ. ор­га­ни­за­ций (чл. Сов. к-та за­щи­ты ми­ра и Сов. к-та со­ли­дар­но­сти стран Азии и Аф­ри­ки, пред. Все­со­юз­но­го об-ва лю­би­те­лей кни­ги, чл. К-та по Ле­нин­ским и Гос. пре­ми­ям и др.). Зо­ло­тая ме­даль им. К. Мар­кса АН СССР (1979). Гос. пр. СССР (1987, по­смерт­но). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1975).

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