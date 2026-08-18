ЖУКОВ Дмитрий Сергеевич

Родился 10.04.1978. Окончил Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина в 2000 г.

Кандидатская диссертация : Эволюция системы управления южноафриканскими колониями Великобритании в 70-е годы XIX века (Тамбовский госуниверситет им. Г.Р. Державина, 2003).

Доцент кафедры международных отношений и политологии Института гуманитарного и социокультурного образования, научный сотрудник Центра исследования политических трансформаций Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина

Область интересов :

История Британской империи, культура Постмодерна.

Сочинения:

Личность и империя в интеллектуальных исканиях британской общественно-политической элиты 70-х гг. XIX в. // Человек в истории: Сб. ст. Вып. 3. Тамбов, 1983.;

Правовые проблемы имплантации британской политической модели в имперскую административно-политическую структуру (30 – 90-е гг. XIX в.) // Актуальные проблемы всеобщей истории: Межвузовский науч. сб. ст. Вып. 3. Ростов-н/Д., 2004;

Постиндустриальный мир без парадоксов бесконечности. М.: УНЦ ДО, 2005. 132 с. (в соавтор.);

Империя и власть: Южная Африка в 70-е гг. XIX в. М.: МИЭЭ, 2006. 174 с.;

Живые модели ушедшего мира: фрактальная геометрия истории. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2007. 176 с. (в соавтор.);

Метафоры фракталов в общественно-политическом знании. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2007. 132 с. (в соавтор.);

Фрактальное моделирование историко-демографических процессов. М. - Тамбов: Ineternum; Издательский дом ТГУ, 2011. 195 с. (в соавтор.).