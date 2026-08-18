ЖУКОВ
Город в России, в северной части Калужской области, центр Жуковского района.
Нас. 12,2 тыс. чел. (2007). Расположен на реке Угодка, в 12 км от ж.-д. ст. Обнинское.
Известен с 1656 как с. Угодский Завод (железоделательный завод существовал до 1780). В кон. 18 в. торговый центр Малоярославецкого у., в кон. 19 – нач. 20 вв. культурный центр (в селе действовали театр, библиотека, женская воскресная школа и др.). В 1974 село переименовано в Жуково в честь Г. К. Жукова, уроженца дер. Стрелковка (близ Ж.). Город Ж. с 1996, образован при объединении с. Жуково и рабочего пос. Протва.
Памятник Г. К. Жукову (1953, скульптор Е. В. Вучетич). Аллея памяти воинам, погибшим в локальных войнах (2006). Калужский н.-и. радиотехнич. ин-т (КНИРТИ, 1957). Филиал Моск. гос. индустриального ун-та (2001). Гос. музей Г. К. Жукова (начал формироваться в 1960, открыт в 1995, здание – арх. Е. И. Киреев).
Калужский завод радиотехнич. аппаратуры (радиолокац., радионавигац. аппаратура, радиоаппаратура дистанционного управления, навигационные, метеорологич. приборы и др.); предприятия мебельной и пищевой промышленности.
Близ Ж. – произ-во кондитерских изделий из фруктов, орехов, шоколада («Фруже») и др. В окрестностях города – части музейного комплекса памяти Г. К. Жукова: в дер. Стрелковка – архитектурно-скульптурная композиция «Родина маршала Жукова» (В. Х. Думанян, А. Дмитриев, Е. И. Киреев), в дер. Величково – памятный знак на месте Величковской церковно-приходской школы, где учился Жуков; в пос. Кременки – воен.- историч. музей «Кременки». Комплекс памятников, связанных с жизнью и деятельностью П. Л. Чебышева: в с. Акатово – памятный знак на месте дома Чебышевых, в с. Спас-Прогнанье – родовой склеп Чебышевых, музей Чебышева. В с. Тарутино (ставка М. И. Кутузова) – памятник павшим воинам Отеч. войны 1812 (1834), Музей Отеч. войны 1812; в с. Троицкое – имение 18 в. и могила Е. Р. Дашковой.
Автор статьи: Н. Ю. Замятина.